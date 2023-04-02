В Хмельницком проголосовали за переход собора УПЦ МП в ПЦУ: все детали

Митинг возле собора в Хмельницком

В воскресенье, 2 апреля, во время собрания у собора, люди проголосовали за переход Свято-Покровского кафедрального собора УПЦ (МП), в котором произошла драка, в ПЦУ. Ключи от храма были переданы ревизионной комиссии, которую избрали горожане во время собрания.

Об этом сообщает Суспільне.

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По предварительной информации, в собор вошла ревизионная комиссия, СМИ и предыдущий секретарь храма Александр Рыбчинский. Они описывают имущество. Дальше церковь закроют. Богослужения в ней до Пасхи по восточному обряду не будут проводить.

Отмечается, что на собрании официально зарегистрировалось 1235 человек.

3 апреля представители комиссии будут нести документы о перерегистрации религиозной общины в ОВА.

Что известно о драке в Хмельницком

Депутат Хмельницкого облсовета Виктор Бурлык обнародовал видео, как в Хмельницком священники Украинской православной церкви Московского патриархата напали на мужчину в форме Вооруженных сил Украины прямо в церкви.

Инцидент произошел после того, как военный спросил: "Сколько людей еще должны погибнуть, чтобы вы перестали ходить в московский патриархат?"

После этого священники набросились на военного.

По информации депутата, на видео военный Артур Ананьев, с самого начала полномасштабного вторжения добровольцем ушел на фронт в составе 19 стрелкового батальона. На войне мужчина получил контузию и черепно-мозговую травму.

В Украинской православной церкви также отреагировали на событие. В заявлении на их сайте указано, что этот "переодетый в военного провокатор совершил разбой" в Хмельницком кафедральном соборе.

В полиции рассказали, что сейчас решается вопрос о привлечении гражданина к административной ответственности по ст.173 КУоАП (мелкое хулиганство).

В управлении Нацполиции области добавили, что также по факту избиения военнослужащего, зафиксированному на видео, следователи открыли уголовное производство в отношении священника по ч.2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины — "Хулиганство".

Напомним, в воскресенье, 2 апреля, вблизи хмельницкого Свято-Покровского кафедрального собора, где произошла потасовка, собрались люди. Они скандируют "Долой московского попа" и требуют объяснений, почему избили военного.

В Хмельницкой ОВА отреагировали на инцидент в храме и призвали жителей области "снизить градус напряжения" и дождаться выводов правоохранителей по поводу этого инцидента.