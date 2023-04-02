Побиття військового у церкві УПЦ МП: у Хмельницькій ОВА виступили з заявою

Сергій Тюрін

Перший заступник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін відреагував на інцидент з побиттям військовослужбовця в одному із храмів Української православної церкви Московського патріархату. Він закликав жителів області "знизити градус напруги" та дочекатися висновків правоохоронців щодо цього інциденту.

Відповідне відеозвернення оприлюднила пресслужба Хмельницької ОВА.

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Заява представника обласної адміністрації

Тюрін зазначив, що правоохоронці розслідують інцидент і уже незабаром нададуть правову оцінку діям обох сторін.

"Зі свого боку хотів би нагадати, що ми живемо у європейській цивілізованій країні, де панує верховенство права. Ми не московити і не будемо уподібнюватися їхнім шляхам конфліктних ситуацій. Як і личить цивілізованим людям, ми будемо будь-які конфлікти розв'язувати у правовий і законний спосіб", — сказав він.

Посадовець наголосив, що будь-які конфлікти повинні вирішуватися у правовий спосіб.

"Так, дійсно війна оголосила нерви кожного з нас і зробила непримиренними до багатьох подій та явищ. Але все ж таки закликаю знизити градус напруги та надати можливість відповідним службам розв'язати конфлікт, який виник, у правовий спосіб. Обласна адміністрація і надалі продовжить тримати контроль у цій ситуації. Сподіваюся на вашу мудрість і вашу свідомість", — сказав Тюрін.

Що відомо про бійку у Хмельницькому

Депутат Хмельницької облради Віктор Бурлик оприлюднив відео, як у Хмельницькому священники Української православної церкви Московського патріархату напали на чоловіка у формі Збройних сил України просто у церкві.

Інцидент стався після того, як військовий запитав: "Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити до московського патріархату?"

Після цього священники накинулися на військового.

За інформацією депутата, на відео військовий Артур Ананьєв, який від початку повномасштабного вторгнення добровольцем пішов на фронт у складі 19 стрілецького батальйону. На війні чоловік отримав контузію та черепно-мозкову травму.

В Українській православній церкві також відреагували на подію. У заяві на їхньому сайті зазначено, що це "переодягнений у військового провокатор вчинив розбій" у Хмельницькому кафедральному соборі.

У поліції розповіли, що наразі вирішується питання про притягнення громадянина, до адміністративної відповідальності за ст.173 КУпАП (Дрібне хуліганство).

В управлінні Нацполіції області додали, що також за фактом побиття військовослужбовця, зафіксованим на відео, слідчі відкрили кримінальне провадження стосовно священника за ч.2 статті 296 Кримінального кодексу України — "Хуліганство".

Нагадаємо, після бійки у Хмельницькому, коли священники Української православної церкви Московського патріархату напали на військового просто у храмі, міський голова Хмельницького Олександр Симчишин закликав заборонити УПЦ МП в Україні. Він також висловив своє обурення діями поліцейських, які склали протокол про правопорушення на військового.