У церкві в Хмельницькому священники УПЦ МП побилися з військовим: подробиці

У Хмельницькому виник конфлікт в одному із храмів

У мережі з'явилося відео, як у Хмельницькому священники Української православної церкви Московського патріархату напали на чоловіка у формі Збройних сил України просто у церкві. До храму приїхали представники поліції та затримали військового.

Відео інциденту опублікував депутат облради Віктор Бурлик.

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Що трапилося

Інцидент стався після того, як військовий запитав: "Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити до московського патріархату?"

Після цього священники накинулися на військового. На відео також чути, як деякі присутні у церкві підтримують побиття військового.

За інформацією депутата, на відео військовий Артур Ананьєв, який від початку повномасштабного вторгнення добровольцем пішов на фронт у складі 19 стрілецького батальйону. На війні чоловік отримав контузію та черепно-мозкову травму.

Також Бурлик зазначає, що після нападу приїхали патрульні. Вони затримали військового за статтею 173 КупАП (дрібне хуліганство).

Реакція УПЦ МП

В Українській православній церкві також відреагували на подію. У заяві на їхньому сайті зазначено, що це "переодягнений у військового провокатор вчинив розбій" у Хмельницькому кафедральному соборі.

"У Хмельницькому після закликів місцевого депутата Бурлика Віктора, чоловік, переодягнений у військову форму, влаштував провокацію прямо під час Божественної літургії в кафедральному соборі УПЦ", — йдеться в повідомленні.

Представники УПЦ (МП) пояснюють, що військовий нібито напав на священнослужителя Покровського кафедрального собору, зірвав Богослужіння, облив та пошкодив Священне Євангеліє в присутності понад 100 парафіян. На місце події викликали патрульних та повідомили Службу безпеки України.

"Дії молодика, який одягнув військову форму, хоч і не має ніякого відношення до військовослужбовців (так він особисто повідомив працівникам поліції) є провокативними, принижують форму українського військового та прямо працюють на російську агресію, дестабілізуючи воєнний стан в Україні та розколюючи Український народ", — повідомили у пресслужбі єпархії.

Позиція поліції

Речниця патрульної поліції в Хмельницькій області Вікторія Тимощук розповіла у коментарі місцевим журналістам, що о 10:20 годині в Свято-Покровському Кафедральному соборі УПЦ, який знаходиться по вулиці Володимирська, 113 під час богослужіння 26-річний чоловік розпочав конфлікт із священником.

"Чоловік під час проведення молитовної літургії скинув зі столу на підлогу книгу "Євангелія", вчинив словесний конфлікт відносно священника, який читав молитовну літургію. Свідки цієї події викликали працівників поліції. Наразі вирішується питання про притягнення громадянина, до адміністративної відповідальності за ст.173 КУпАП", — коментують в патрульній поліції.

В управлінні Нацполіції області додали, що також за фактом побиття військовослужбовця, зафіксованим на відео, слідчі відкрили кримінальне провадження стосовно священника за ч.2 статті 296 Кримінального кодексу України — "Хуліганство".

Нагадаємо, раніше Комісію Мінкульту з передачі державі будівель, які були у користуванні УПЦ, не пустили для перевірки на територію одного з корпусів Києво-Печерської лаври. Серед людей, які зібралися на території заповідника, виникла сутичка.

Також відомо, що 1 квітня митрополиту УПЦ повідомлено про підозру у розпалюванні релігійної ворожнечі та виправдовуванні дій рф. СБУ провела обшук будинку намісника Києво-Печерської лаври.