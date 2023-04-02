В церкви в Хмельницком священники УПЦ МП подрались с военным: подробности

В Хмельницком возник конфликт в одном из храмов

В сети появилось видео, как в Хмельницком священники Украинской православной церкви Московского патриархата напали на мужчину в форме Вооруженных сил Украины прямо в церкви. В храм приехали представители полиции и задержали военного.

Видео инцидента опубликовал депутат облсовета Виктор Бурлык.

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Что случилось

Инцидент произошел после того, как военный спросил: "Сколько людей еще погибнут, чтобы вы перестали ходить в московский патриархат?"

После этого священники набросились на военного. На видео также слышно, как некоторые присутствующие в церкви поддерживают избиение военного.

По информации депутата, на видео военный Артур Ананьев, он с самого начала полномасштабного вторжения добровольцем ушел на фронт в составе 19 стрелкового батальона. На войне мужчина получил контузию и черепно-мозговую травму.

Также Бурлык отмечает, что после нападения приехали патрульные. Они задержали военного по статье 173 КупАП (мелкое хулиганство).

Реакция УПЦ МП

В Украинской православной церкви также отреагировали на событие. В заявлении на их сайте указано, что это "переодетый в военного провокатор совершил разбой" в Хмельницком кафедральном соборе.

"В Хмельницком после призывов местного депутата Бурлыка Виктора мужчина, переодетый в военную форму, устроил провокацию прямо во время Божественной литургии в кафедральном соборе УПЦ", — говорится в сообщении.

Представители УПЦ (МП) объясняют, что военный якобы напал на священнослужителя Покровского кафедрального собора, сорвал Богослужение, облил и повредил Священное Евангелие в присутствии более 100 прихожан. На место происшествия вызвали патрульных и сообщили Службе безопасности Украины.

"Действия молодого человека, который одел военную форму, хотя и не имеет никакого отношения к военнослужащим (так он лично сообщил работникам полиции) провокативны, унижают форму украинского военного и прямо работают на российскую агрессию, дестабилизируя военное положение в Украине и раскалывая Украинский народ", — сообщили в пресс-службе епархии.

Позиция полиции

Представитель патрульной полиции в Хмельницкой области Виктория Тимощук рассказала в комментарии местным журналистам, что в 10:20 в Свято-Покровском Кафедральном соборе УПЦ, который находится по улице Владимирская, 113 во время богослужения 26-летний мужчина начал конфликт со священником.

"Мужчина во время проведения молитвенной литургии скинул со стола на пол книгу "Евангелие", устроил словесный конфликт в отношении священника, который читал молитвенную литургию. Свидетели этого события вызвали работников полиции. В настоящее время решается вопрос о привлечении гражданина к административной ответственности по ст. 173 КУоАП", — комментируют в патрульной полиции.

В управлении Нацполиции области добавили, что также по факту избиения военнослужащего, зафиксированному на видео, следователи открыли уголовное производство в отношении священника по ч.2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины — "Хулиганство".

Напомним, ранее Комиссию Минкульта по передаче государству зданий, бывших в пользовании УПЦ, не пустили для проверки на территорию одного из корпусов Киево-Печерской лавры. Среди собравшихся на территории заповедника возникла стычка.

Также известно, что 1 апреля митрополиту УПЦ сообщено о подозрении в разжигании религиозной розни и оправдывании действий россии. СБУ произвела обыск в доме наместника Киево-Печерской лавры.