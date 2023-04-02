Мер Хмельницького відреагував на побиття військового у церкві УПЦ МП

Олександр Симчишин

Після бійки у Хмельницькому, коли священники Української православної церкви Московського патріархату напали на військового просто у храмі, міський голова Хмельницького Олександр Симчишин закликає заборонити УПЦ МП в Україні. Він також висловив своє обуреннями діями поліцейських, які склали протокол про правопорушення на військового.

Про це Олександр Симчишин написав у своєму Telegram.

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Симчишин вважає, що після інциденту у Свято-Покровському Кафедральному соборі у Хмельницькому Верховна Рада повинна ухвалити рішення про заборону діяльності УПЦ МП.

"Московська фсбешна агентура у вигляді УПЦ МП має бути заборонена по всій країні. Той антиукраїнський шабаш, який відбувається останніми днями в столиці, і побиття військового у Хмельницькому мають стати залізобетонним аргументом для Верховної Ради, аби проголосувати законопроєкт про заборону: раз і назавжди заборонити це фсбешне кубло", — наголосив міський голова.

Він також зазначив, що на позачерговій сесії міськради буде припинено користування представниками УПЦ МП усіма земельними ділянками на території громади. Міська рада також ініціює аналогічні рішення обласної та районної рад.

Міський голова також висловив обурення діями поліцейських, які прибули на виклик до храму.

"Ті, хто бив військового мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Патрульні, які склали протокол на військового, мають бути звільнені", — написав він.

Симчишин також закликав священнослужителів УПЦ МП, "які мають хоч частинку українського", вийти зі складу цієї єпархії.

Що відомо про бійку у Хмельницькому

Депутат Хмельницької облради Віктор Бурлик оприлюднив відео, як у Хмельницькому священники Української православної церкви Московського патріархату напали на чоловіка у формі Збройних сил України просто у церкві.

Інцидент стався після того, як військовий запитав: "Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити до московського патріархату?"

Після цього священники накинулися на військового.

За інформацією депутата, на відео військовий Артур Ананьєв, який від початку повномасштабного вторгнення добровольцем пішов на фронт у складі 19 стрілецького батальйону. На війні чоловік отримав контузію та черепно-мозкову травму.

В Українській православній церкві також відреагували на подію. У заяві на їхньому сайті зазначено, що це "переодягнений у військового провокатор вчинив розбій" у Хмельницькому кафедральному соборі.

У поліції розповіли, що наразі вирішується питання про притягнення громадянина, до адміністративної відповідальності за ст.173 КУпАП (Дрібне хуліганство).

В управлінні Нацполіції області додали, що також за фактом побиття військовослужбовця, зафіксованим на відео, слідчі відкрили кримінальне провадження стосовно священника за ч.2 статті 296 Кримінального кодексу України — "Хуліганство".

Нагадаємо, раніше Комісію Мінкульту з передачі державі будівель, які були у користуванні УПЦ, не пустили для перевірки на територію одного з корпусів Києво-Печерської лаври. Серед людей, які зібралися на території заповідника, виникла сутичка.

Також відомо, що 1 квітня митрополиту УПЦ повідомлено про підозру у розпалюванні релігійної ворожнечі та виправдовуванні дій рф. СБУ провела обшук будинку намісника Києво-Печерської лаври.