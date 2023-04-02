Мэр Хмельницкого отреагировал на избиение военного в церкви УПЦ МП

Александр Симчишин

После драки в Хмельницком, когда священники Украинской православной церкви Московского патриархата напали на военного прямо в храме, городской голова Хмельницкого Александр Симчишин призывает запретить УПЦ МП в Украине. Он также выразил свое возмущение действиями полицейских, составивших протокол о правонарушении на военного.

Об этом Александр Симчишин написал в своем Telegram.

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Симчишин считает, что после инцидента в Свято-Покровском Кафедральном соборе в Хмельницком Верховная Рада должна принять решение о запрете деятельности УПЦ МП.

"Московская фсбешная агентура в виде УПЦ МП должна быть запрещена по всей стране. Тот антиукраинский шабаш, который происходит в последние дни в столице и избиение военного в Хмельницком, должны стать железобетонным аргументом для Верховной Рады, чтобы проголосовать законопроект о запрете: раз и навсегда запретить это фсбеш гнездо", — подчеркнул городской голова.

Он также отметил, что на внеочередной сессии горсовета будет прекращено пользование представителями УПЦ МП всеми земельными участками на территории общины. Городской совет также инициирует аналогичные решения областного и районного советов.

Городской голова также выразил возмущение действиями полицейских, прибывших по вызову в храм.

"Бившие военного должны быть привлечены к уголовной ответственности. Патрульные, составившие протокол на военного, должны быть уволены", — написал он.

Симчишин также призвал священнослужителей УПЦ МП, "имеющих хоть частицу украинского", выйти из состава этой епархии.

Что известно о драке в Хмельницком

Депутат Хмельницкого облсовета Виктор Бурлык обнародовал видео, как в Хмельницком священники Украинской православной церкви Московского патриархата напали на мужчину в форме Вооруженных сил Украины прямо в церкви.

Инцидент произошел после того, как военный спросил: "Сколько людей еще предстоит погибнуть, чтобы вы перестали ходить в московский патриархат?"

После этого священники набросились на военного.

По информации депутата, на видео военный Артур Ананьев, с самого начала полномасштабного вторжения добровольцем ушел на фронт в составе 19 стрелкового батальона. На войне мужчина получил контузию и черепно-мозговую травму.

В Украинской православной церкви также отреагировали на событие. В заявлении на их сайте указано, что это "переодетый в военного провокатор совершил разбой" в Хмельницком кафедральном соборе.

В полиции рассказали, что сейчас решается вопрос о привлечении гражданина к административной ответственности по ст.173 КУоАП (Мелкое хулиганство).

В управлении Нацполиции области добавили, что также по факту избиения военнослужащего, зафиксированному на видео, следователи открыли уголовное производство в отношении священника по ч.2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины — "Хулиганство".

Напомним, ранее Комиссию Минкульта по передаче государству зданий, бывших в пользовании УПЦ, не пустили для проверки на территорию одного из корпусов Киево-Печерской лавры. Среди собравшихся на территории заповедника возникла стычка.

Также известно, что 1 апреля митрополиту УПЦ сообщено о подозрении в разжигании религиозной розни и оправдывании действий россии. СБУ произвела обыск дома наместника Киево-Печерской лавры.