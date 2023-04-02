Избиение военного в церкви УПЦ МП: в Хмельницкой ОВА выступили с заявлением

Сергей Тюрин

Первый заместитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин отреагировал на инцидент с избиением военнослужащего в одном из храмов Украинской православной церкви Московского патриархата. Он призвал жителей области "снизить градус напряжения" и дождаться выводов правоохранителей по поводу этого инцидента.

Соответствующее видеообращение обнародовала пресс-служба Хмельницкой ОВА.

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Тюрин отметил, что правоохранители расследуют инцидент и уже в скором времени дадут правовую оценку действиям обеих сторон.

"Со своей стороны хотел бы напомнить, что мы живем в европейской цивилизованной стране, где властвует верховенство права. Мы не московиты и не будем уподобляться их путям разрешения конфликтных ситуаций. Как и подобает цивилизованным людям, мы будем любые конфликты разрешать в правовой и законный способ", — сказал он.

Чиновник подчеркнул, что любые конфликты должны разрешаться правовым способом.

"Да, действительно война оголила нервы каждого из нас и сделала непримиримыми ко многим событиям и явлениям. Но все же призываю снизить градус напряжения и предоставить возможность соответствующим службам разрешить возникший конфликт правовым способом. Областная администрация и дальше продолжит держать контроль в этой ситуации. Надеюсь на вашу мудрость и вашу сознательность", — сказал Тюрин.

Что известно о драке в Хмельницком

Депутат Хмельницкого облсовета Виктор Бурлык обнародовал видео, как в Хмельницком священники Украинской православной церкви Московского патриархата напали на мужчину в форме Вооруженных сил Украины прямо в церкви.

Инцидент произошел после того, как военный спросил: "Сколько людей еще предстоит погибнуть, чтобы вы перестали ходить в московский патриархат?"

После этого священники набросились на военного.

По информации депутата, на видео военный Артур Ананьев, с самого начала полномасштабного вторжения добровольцем ушел на фронт в составе 19 стрелкового батальона. На войне мужчина получил контузию и черепно-мозговую травму.

В Украинской православной церкви отреагировали на событие. В заявлении на их сайте указано, что это "переодетый в военного провокатор совершил разбой" в Хмельницком кафедральном соборе.

В полиции рассказали, что сейчас решается вопрос о привлечении гражданина к административной ответственности по ст.173 КУоАП (Мелкое хулиганство).

В управлении Нацполиции области добавили, что также по факту избиения военнослужащего, зафиксированному на видео, следователи открыли уголовное производство в отношении священника по ч.2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины — "Хулиганство".

Напомним, после драки в Хмельницком, когда священники Украинской православной церкви Московского патриархата напали на военного прямо в храме, городской голова Хмельницкого Александр Симчишин призвал запретить УПЦ МП в Украине. Он также выразил свое возмущение действиями полицейских, составившми протокол о правонарушении на военного.