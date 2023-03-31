​​​​​​​Намісник Лаври пояснив, якою церквою є УПЦ МП — українською чи російською

Митрополит Української православної церкви Павло (Лебідь)

Українська православна церква (Московського патріархату) є Христовою церквою. А за територіальною приналежністю є українською.

Про це намісник Києво-Печерської Лаври від УПЦ МП владика Павло (Лебідь) заявив у ексклюзивному інтерв’ю Новини.LIVE.

Українська чи російська церква

За словами владики Павла, православні церкви не можуть бути національними.

"Немає ні російської, ні української, ні стамбульської церкви — є Христова церква", — наголосив намісник Києво-Печерської Лаври.

Митрополит Павло (Лебідь) зазначив, що Українська православна церква (Московського патріархату) є частиною Христової церкви, а за територіальністю називається українською.

Хто хоче знищити УПЦ МП

Владика Павло зазначив, що є певні державні структури, які будь-яким способом хочуть знищити Українську православну церкву (Московського патріархату), саме тому і відбуваються усі події навколо Лаври.

Про які саме держструктури йдеться, намісник Києво-Печерської Лаври не уточнив.

Нагадаємо, що Українська православна церква (МП) отримала повідомлення, в якому зазначається, що з 29 березня з нею розривають договір про оренду Нижньої Лаври.

Своєю чергою, в Мінкульті підтвердили про надсилання релігійній організації листа-попередження від керівництва Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

Додамо, в пресслужбі Православної церкви України наголошували, що усі монахи Києво-Печерської лаври, які відкинуть владу москви, можуть залишитися у Лаврі і продовжити своє служіння. Мета ПЦУ — не вигнати усіх з цього монастиря, а очистити його від омани "русского міра".

Фото з відкритих джерел