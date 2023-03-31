Наместник Лавры объяснил, какой церковью является УПЦ МП — украинской или российской

Митрополит Украинской православной церкви Павел (Лебедь)

Украинская православная церковь (Московский патриархат) является Христовой церковью. А по территориальной принадлежности является украинскою.

Об этом наместник Киево-Печерской Лавры от УПЦ МП владыка Павел (Лебедь) заявил в эксклюзивном интервью Новини.LIVE.

Украинская или российская церковь

По словам владыки Павла, православные церкви не могут быть национальными.

"Нет ни русской, ни украинской, ни стамбульской церкви — есть Христова церковь", — подчеркнул наместник Киево-Печерской Лавры.

Митрополит Павел (Лебедь) отметил, что Украинская православная церковь (Московского патриархата) является частью Христовой церкви, а по территориальности называется украинской.

Кто хочет уничтожить УПЦ МП

Владыка Павел отметил, что есть определенные государственные структуры, которые любым способом хотят уничтожить Украинскую православную церковь (Московского патриархата), поэтому и происходят все события вокруг Лавры.

О каких именно госструктурах идет речь, наместник Киево-Печерской Лавры не уточнил.

Напомним, что Украинская православная церковь (МП) получила сообщение, в котором говорится, что с 29 марта с ней расторгают договор об аренде Нижней Лавры.

В свою очередь, в Минкульте подтвердили о направлении религиозной организации письмо-предупреждение от руководства Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".

Добавим, в пресс-службе Православной церкви Украины отмечали, что все монахи Киево-Печерской лавры, которые отвергнут власть москвы, могут остаться в Лавре и продолжить свое служение. Цель ПЦУ – не изгнать всех из этого монастыря, а очистить его от заблуждения "русского мира".

Фото из открытых источников