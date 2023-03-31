Наместник Лавры объяснил, какой церковью является УПЦ МП — украинской или российской
Украинская православная церковь (Московский патриархат) является Христовой церковью. А по территориальной принадлежности является украинскою.
Об этом наместник Киево-Печерской Лавры от УПЦ МП владыка Павел (Лебедь) заявил в эксклюзивном интервью Новини.LIVE.
-
Сегодня возможна активность авиации рф: Братчук о ситуации с безопасностью
-
Суд вынес приговор Гвинет Пэлтроу по громкому делу: что получила актриса
-
Годовщина освобождения Бучи: Зеленский напомнил о зверствах оккупантов
-
Нейросеть ChatGPT добавила Роналду и Месси в символическую сборную мира
-
Наместник Лавры Павел рассказал, на чьей стороне в полномасштабной войне находится УПЦ МП
-
В российском генштабе сказали, планируют ли новую волну мобилизации
-
Прокуратура отправила в суд дело организатора нарколаборатории в Киеве: детали
-
Энергоатом запустит ЛЭП, что объединит украинскую и европейскую энергосистемы
-
Ночная атака по Харькову: в ОВА сообщили подробности и рассказали о пострадавших
-
Генпрокуратура назвала количество пострадавших от большой войны украинских детей
Украинская или российская церковь
По словам владыки Павла, православные церкви не могут быть национальными.
"Нет ни русской, ни украинской, ни стамбульской церкви — есть Христова церковь", — подчеркнул наместник Киево-Печерской Лавры.
Митрополит Павел (Лебедь) отметил, что Украинская православная церковь (Московского патриархата) является частью Христовой церкви, а по территориальности называется украинской.
Кто хочет уничтожить УПЦ МП
Владыка Павел отметил, что есть определенные государственные структуры, которые любым способом хотят уничтожить Украинскую православную церковь (Московского патриархата), поэтому и происходят все события вокруг Лавры.
О каких именно госструктурах идет речь, наместник Киево-Печерской Лавры не уточнил.
Напомним, что Украинская православная церковь (МП) получила сообщение, в котором говорится, что с 29 марта с ней расторгают договор об аренде Нижней Лавры.
В свою очередь, в Минкульте подтвердили о направлении религиозной организации письмо-предупреждение от руководства Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".
Добавим, в пресс-службе Православной церкви Украины отмечали, что все монахи Киево-Печерской лавры, которые отвергнут власть москвы, могут остаться в Лавре и продолжить свое служение. Цель ПЦУ – не изгнать всех из этого монастыря, а очистить его от заблуждения "русского мира".
Фото из открытых источников