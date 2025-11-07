Михайлів день 2025 року — які сильні молитви до архангела Михаїла захистять від зла

Молитва на Михайлів день 2025 — ці сильні слова захистять від зла
Вже 8 листопада українські віряни відзначатимуть важливе церковне свято — Собор Архістратига Михаїла, або Михайлів день. Це час для щирих молитов до Архангела Михаїла — небесного воєводи, який стоїть на сторожі світла і правди. Правильні слова здатні очистити думки, принести умиротворення й відчуття небесної опіки.
Новини.LIVE розповідає, про що можна просити Архангела Михаїла, які молитви прочитати для захисту, зцілення та підтримки в скрутні часи.
Про що можна просити Архангела Михаїла
Традиційно на Михайлів день віряни вирушають до церкви на богослужіння. Але якщо немає змоги відвідати богослужіння, щиру молитву дозволено прочитати вдома, особливо напередодні свята — опівночі. У такі хвилини варто запалити свічку, зосередитися на добрих думках і відкрити серце.
На іконах Архістратиг Михаїл зображений із мечем або списом — символом перемоги над злом. Його сила допомагає звільнитися від тривог, заздрощів, брехні та спокус. Віряни звертаються до нього, коли відчувають небезпеку або потребують духовної підтримки.
У молитві до Михаїла просять:
- про захист від лукавого, злих людей і ворогів;
- про очищення від пристріту та будь-якого магічного впливу;
- про охорону від нещасть, раптових нападів і пограбувань;
- про зцілення від хвороб і підтримку у важких випробуваннях;
- про небесну опіку для воїнів ЗСУ, які боронять мир на нашій землі.
Найсильніші молитви до Архангела Михаїла
Молитва захисту до святого Архістратига Михаїла
"Великий Архистратиже Божий, Михаїле, переможцю демонів і бісів, перемагай і знищ всіх цих моїх ворогів — видимих і невидимих. Випроси у Господа Вседержителя ласку: нехай Він спасе, зцілить і збереже мене від всілякої хвороби й недуги, від смертоносної рани і від наглої смерті — сьогодні, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь".
Молитва від злих сил
"О, святий Михаїле Архангеле, помилуй нас, грішних, що потребують твого заступу, збережи нас, рабів Божих (імена), від усіх видимих і невидимих ворогів, більше ж підкріпи від жаху смертного і від бентеження диявольського і сподоби нас не соромно предстати Творцю нашому в годину Страшного і праведного Суду Його. О, всесвятий, великий Михаїле Архістратиже! Не зневажай нас, грішних, що моляться тобі за допомогу і заступництво твоє в час цей і в майбутньому, але сподоби нас там купно з тобою славити Отця і Сина і Святого Духа на віки віків. Амінь".
Молитва про заступництво святого Архістратига Михаїла
"О грiзний воєводо небесних сил, заступнику наш перед Престолом Владики Христа, мiцний охоронителю всiм людям i мудрий воїне, могутнiй воєводо небесного Царя! Помилуй мене грiшного, що потребую твого заступництва, збережи мене вiд усiх видимих i невидимих ворогiв, найбiльше ж — вiд жаху смертного та збентеження диявольського, i сподоби мене гiдно стати перед Творцем у час Його страшного i праведного Суду. О всесвятий великий Михаїле Архистратиже, не вiдкинь мене грiшного, що молю про твою допомогу й заступництво i в цьому вiцi, i в майбутньому, але сподоби мене там разом з тобою славити Отця, i Сина, i Святого Духа на вiки вiкiв. Амiнь".
