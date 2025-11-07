Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Релігія arrow Молитва на Михайлів день 2025 — ці сильні слова захистять від зла arrow

Молитва на Михайлів день 2025 — ці сильні слова захистять від зла

7 листопада 2025 10:37
Ганна Тищук - редактор
Ганна Тищук
редактор
Михайлів день 2025 року — які сильні молитви до архангела Михаїла захистять від зла
Жінка молиться у церкві. Фото: google.com
Ганна Тищук - редактор
Ганна Тищук
редактор

Вже 8 листопада українські віряни відзначатимуть важливе церковне свято — Собор Архістратига Михаїла, або Михайлів день. Це час для щирих молитов до Архангела Михаїла — небесного воєводи, який стоїть на сторожі світла і правди. Правильні слова здатні очистити думки, принести умиротворення й відчуття небесної опіки.

Новини.LIVE розповідає, про що можна просити Архангела Михаїла, які молитви прочитати для захисту, зцілення та підтримки в скрутні часи.

Реклама
Читайте також:

Про що можна просити Архангела Михаїла

Традиційно на Михайлів день віряни вирушають до церкви на богослужіння. Але якщо немає змоги відвідати богослужіння, щиру молитву дозволено прочитати вдома, особливо напередодні свята — опівночі. У такі хвилини варто запалити свічку, зосередитися на добрих думках і відкрити серце.

На іконах Архістратиг Михаїл зображений із мечем або списом — символом перемоги над злом. Його сила допомагає звільнитися від тривог, заздрощів, брехні та спокус. Віряни звертаються до нього, коли відчувають небезпеку або потребують духовної підтримки.

У молитві до Михаїла просять:

  • про захист від лукавого, злих людей і ворогів;
  • про очищення від пристріту та будь-якого магічного впливу;
  • про охорону від нещасть, раптових нападів і пограбувань;
  • про зцілення від хвороб і підтримку у важких випробуваннях;
  • про небесну опіку для воїнів ЗСУ, які боронять мир на нашій землі.

 

Про що можна просити Архангела Михаїла
Жінка молиться у церкві. Фото: google.com

Найсильніші молитви до Архангела Михаїла

Молитва захисту до святого Архістратига Михаїла

"Великий Архистратиже Божий, Михаїле, переможцю демонів і бісів, перемагай і знищ всіх цих моїх ворогів — видимих і невидимих. Випроси у Господа Вседержителя ласку: нехай Він спасе, зцілить і збереже мене від всілякої хвороби й недуги, від смертоносної рани і від наглої смерті — сьогодні, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь".

Молитва від злих сил

"О, святий Михаїле Архангеле, помилуй нас, грішних, що потребують твого заступу, збережи нас, рабів Божих (імена), від усіх видимих і невидимих ворогів, більше ж підкріпи від жаху смертного і від бентеження диявольського і сподоби нас не соромно предстати Творцю нашому в годину Страшного і праведного Суду Його. О, всесвятий, великий Михаїле Архістратиже! Не зневажай нас, грішних, що моляться тобі за допомогу і заступництво твоє в час цей і в майбутньому, але сподоби нас там купно з тобою славити Отця і Сина і Святого Духа на віки віків. Амінь".

Молитва про заступництво святого Архістратига Михаїла

"О грiзний воєводо небесних сил, заступнику наш перед Престолом Владики Христа, мiцний охоронителю всiм людям i мудрий воїне, могутнiй воєводо небесного Царя! Помилуй мене грiшного, що потребую твого заступництва, збережи мене вiд усiх видимих i невидимих ворогiв, найбiльше ж — вiд жаху смертного та збентеження диявольського, i сподоби мене гiдно стати перед Творцем у час Його страшного i праведного Суду. О всесвятий великий Михаїле Архистратиже, не вiдкинь мене грiшного, що молю про твою допомогу й заступництво i в цьому вiцi, i в майбутньому, але сподоби мене там разом з тобою славити Отця, i Сина, i Святого Духа на вiки вiкiв. Амiнь".

Раніше ми писали, що не можна робити на Михайлів день та чому важливо не залишатися на самоті у свято.

Також пропонуємо ознайомитися з церковним календарем свят на листопад 2025 року, щоб не пропустити найбільші релігійні події.

свята молитви релігія Михайлів день 8 листопада
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:12 Тихий люкс — вітальня Джессіки Альби зламала стереотипи

20:03 Зеленський обговорив з лідером Лівану двосторонню співпрацю

20:00 Орбан назвав війну в Україні головною темою для Угорщини

20:00 Трамп і Орбан зустрілись — Україна серед тем обговорення

19:51 Інвестиції в оборонпром України — які фактори знижують ризики

Справедливість для прифронтових міст — Кім про нову асоціацію - 80x80

Справедливість для прифронтових міст — Кім про нову асоціацію

19:47 Трамп зробив заяву про зустріч з Путіним у Будапешті

19:44 Поблизу ЗАЕС оголосили перемир’я для ремонту ліній електропередач

19:44 СБУ заочно повідомила про підозру меру Москви Собяніну

19:34 Орбан прибув до США — його зустрів Трамп

19:18 У Чугуєві дронами РФ знищено відділення Нової пошти — деталі

20:12 Тихий люкс — вітальня Джессіки Альби зламала стереотипи

20:03 Зеленський обговорив з лідером Лівану двосторонню співпрацю

20:00 Орбан назвав війну в Україні головною темою для Угорщини

20:00 Трамп і Орбан зустрілись — Україна серед тем обговорення

19:51 Інвестиції в оборонпром України — які фактори знижують ризики

Справедливість для прифронтових міст — Кім про нову асоціацію - 80x80

Справедливість для прифронтових міст — Кім про нову асоціацію

19:47 Трамп зробив заяву про зустріч з Путіним у Будапешті

19:44 Поблизу ЗАЕС оголосили перемир’я для ремонту ліній електропередач

19:44 СБУ заочно повідомила про підозру меру Москви Собяніну

19:34 Орбан прибув до США — його зустрів Трамп

19:18 У Чугуєві дронами РФ знищено відділення Нової пошти — деталі

22:33 Що робити з памʼятником Пушкіну в Одесі — думки містян

5 листопада

06:40 Примари, скандали і перемоги — київське метро святкує 65 років

06:20 Трамп — рік після виборів, обіцянки та реальність

24 жовтня

19:47 Доля ООН — на що здатна сьогодні ця організація

23 жовтня

22:33 Переведення годинників на зимовий час — як це впливає на одеситів

22 жовтня

22:33 Туристичний сезон 2025 — в Одесі побільшав потік відпочивальників

21 жовтня

22:43 Осінні ціни на Привозі — що купують одесити, чи змінюється попит

20 жовтня

22:33 Військова адміністрація в Одесі — яких змін чекають городяни

17 жовтня

19:47 Ціни на ринках в Одесі — які продукти подорожчали

16 жовтня

22:33 Військова адміністрація в Одесі — що зміниться для городян

Text

18:09 Україна розпочне виробництво Gripen — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп бачить великий прогрес у закінченні війни — ефір День.LIVE

Text

08:00 Індія майже зупинила закупівлю російської нафти — ефір Ранок.LIVE

6 листопада
Text

20:10 Віталій Кім про Миколаїв, який зупинив наступ на Одесу — інтерв’ю

Text

18:06 ЄС створить дроновий альянс з Україною — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

23:45 Природне очищення вигрібної ями — дерево, що замінить техніку

Оновлено

05:45 Нові правила для українців 60+ — що зміниться у 2026 році

29 жовтня 2025
Оновлено

04:30 У листопаді ці категорії чоловіків чекають у ТЦК — вже є перелік

4 листопада 2025
Оновлено

01:04 Коли квасити капусту в листопаді 2025 — за місячним календарем

1 листопада 2025
Оновлено

12:32 Найенергомісткіший прилад у домі — споживає як 65 холодильників

5 листопада 2025
Оновлено

06:30 ТЦК візьмуться за тих, хто ховається за кордоном — що треба знати

4 листопада 2025
Оновлено

21:24 В Україні штрафують за паспорти — що треба перевірити кожному

30 жовтня 2025
Оновлено

17:12 В АТБ переписали ціни на яйця — скільки тепер коштує одна штука

Оновлено

07:15 Деякі споживачі газу подаватимуть показники по-новому — що відомо

Оновлено

20:12 Право власності скасують — чия нерухомість під загрозою у 2025

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації