Молитва на Михайлов день 2025 — эти сильные слова защитят от зла

7 ноября 2025 10:37
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор
Михайлов день 2025 года — какие сильные молитвы к архангелу Михаилу защитят от зла
Женщина молится в церкви. Фото: google.com
Уже 8 ноября украинские верующие будут отмечать важный церковный праздник — Собор Архистратига Михаила, или Михайлов день. Это время для искренних молитв к Архангелу Михаилу — небесному воеводе, который стоит на страже света и правды. Правильные слова способны очистить мысли, принести умиротворение и ощущение небесной опеки.

Новини.LIVE рассказывает, о чем можно просить Архангела Михаила, какие молитвы прочитать для защиты, исцеления и поддержки в трудные времена.

О чем можно просить Архангела Михаила

Традиционно на Михайлов день верующие отправляются в церковь на богослужение. Но если нет возможности посетить богослужение, искреннюю молитву разрешено прочитать дома, особенно накануне праздника — в полночь. В такие минуты стоит зажечь свечу, сосредоточиться на добрых мыслях и открыть сердце.

На иконах Архистратиг Михаил изображен с мечом или копьем — символом победы над злом. Его сила помогает освободиться от тревог, зависти, лжи и соблазнов. Верующие обращаются к нему, когда чувствуют опасность или нуждаются в духовной поддержке.

В молитве к Михаилу просят:

  • о защите от лукавого, злых людей и врагов;
  • об очищении от сглаза и любого магического воздействия;
  • об охране от несчастий, внезапных нападений и ограблений;
  • об исцелении от болезней и поддержке в тяжелых испытаниях;
  • о небесной опеке для воинов ВСУ, которые защищают мир на нашей земле.

 

Самые сильные молитвы к Архангелу Михаилу

Молитва защиты к святому Архистратигу Михаилу

"Великий Архистратиг Божий, Михаил, победитель демонов и бесов, побеждай и уничтожь всех этих моих врагов — видимых и невидимых. Испроси у Господа Вседержителя милость: пусть Он спасет, исцелит и сохранит меня от всякой болезни и недуга, от смертоносной раны и от внезапной смерти — сегодня, и во всякое время, и во веки веков. Аминь".

Молитва от злых сил

"О, святой Михаил Архангел, помилуй нас, грешных, нуждающихся в твоем заступлении, сохрани нас, рабов Божиих (имена), от всех видимых и невидимых врагов, более же подкрепи от ужаса смертного и от смущения дьявольского и сподоби нас не стыдно предстать Творцу нашему в час Страшного и праведного Суда Его. О, всесвятой, великий Михаил Архистратиг! Не презирай нас, грешных, молящихся тебе о помощи и заступничестве твоем во время сие и в будущем, но сподоби нас там купно с тобою славить Отца и Сына и Святого Духа во веки веков. Аминь".

Молитва о заступничестве святого Архистратига Михаила

"О грешный воевода небесных сил, заступник наш пред Престолом Владыки Христа, крепкий хранитель всем людям и мудрый воин, могучий воевода небесного Царя! Помилуй меня грешного, нуждающегося в твоем заступничестве, сохрани меня от всех видимых и невидимых врагов, больше всего же — от ужаса смертного и смущения дьявольского, и сподоби меня достойно предстать перед Творцом во время Его страшного и праведного Суда. О всесвятой великий Михаил Архистратиг, не отвергни меня грешного, что молю о твоей помощи и заступничестве и в этом веке, и в будущем, но сподоби меня там вместе с тобой славить Отца, и Сына, и Святого Духа во веки веков. Аминь".

Ранее мы писали, что нельзя делать на Михайлов день и почему важно не оставаться в одиночестве в праздник.

Также предлагаем ознакомиться с церковным календарем праздников на ноябрь 2025 года, чтобы не пропустить самые большие религиозные события.

обновлено:

23:45 Природная очистка выгребной ямы — дерево, заменяющее технику

обновлено:

05:45 Новые правила для украинцев 60+ — что изменится в 2026 году

4 ноября 2025
обновлено:

01:04 Когда квасить капусту в ноябре 2025 — по лунному календарю

29 октября 2025
обновлено:

04:30 В ноябре эти категории мужчин ждут в ТЦК — уже есть перечень

1 ноября 2025
обновлено:

12:32 Самый энергоемкий прибор в доме — потребляет как 65 холодильников

5 ноября 2025
обновлено:

06:30 ТЦК возьмутся за тех, кто скрывается за границей — что надо знать

4 ноября 2025
обновлено:

21:24 В Украине штрафуют за паспорта — что нужно проверить каждому

30 октября 2025
обновлено:

17:12 В АТБ переписали цены на яйца — сколько теперь стоит одна штука

обновлено:

07:15 Потребители газа будут подавать показатели иначе — что известно

обновлено:

20:12 Право собственности отменят — чья недвижимость под угрозой в 2025

