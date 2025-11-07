Михайлов день 2025 года — какие сильные молитвы к архангелу Михаилу защитят от зла

Женщина молится в церкви. Фото: google.com

Уже 8 ноября украинские верующие будут отмечать важный церковный праздник — Собор Архистратига Михаила, или Михайлов день. Это время для искренних молитв к Архангелу Михаилу — небесному воеводе, который стоит на страже света и правды. Правильные слова способны очистить мысли, принести умиротворение и ощущение небесной опеки.

Новини.LIVE рассказывает, о чем можно просить Архангела Михаила, какие молитвы прочитать для защиты, исцеления и поддержки в трудные времена.

О чем можно просить Архангела Михаила

Традиционно на Михайлов день верующие отправляются в церковь на богослужение. Но если нет возможности посетить богослужение, искреннюю молитву разрешено прочитать дома, особенно накануне праздника — в полночь. В такие минуты стоит зажечь свечу, сосредоточиться на добрых мыслях и открыть сердце.

На иконах Архистратиг Михаил изображен с мечом или копьем — символом победы над злом. Его сила помогает освободиться от тревог, зависти, лжи и соблазнов. Верующие обращаются к нему, когда чувствуют опасность или нуждаются в духовной поддержке.

В молитве к Михаилу просят:

о защите от лукавого, злых людей и врагов;

об очищении от сглаза и любого магического воздействия;

об охране от несчастий, внезапных нападений и ограблений;

об исцелении от болезней и поддержке в тяжелых испытаниях;

о небесной опеке для воинов ВСУ, которые защищают мир на нашей земле.

Самые сильные молитвы к Архангелу Михаилу

Молитва защиты к святому Архистратигу Михаилу

"Великий Архистратиг Божий, Михаил, победитель демонов и бесов, побеждай и уничтожь всех этих моих врагов — видимых и невидимых. Испроси у Господа Вседержителя милость: пусть Он спасет, исцелит и сохранит меня от всякой болезни и недуга, от смертоносной раны и от внезапной смерти — сегодня, и во всякое время, и во веки веков. Аминь".

Молитва от злых сил

"О, святой Михаил Архангел, помилуй нас, грешных, нуждающихся в твоем заступлении, сохрани нас, рабов Божиих (имена), от всех видимых и невидимых врагов, более же подкрепи от ужаса смертного и от смущения дьявольского и сподоби нас не стыдно предстать Творцу нашему в час Страшного и праведного Суда Его. О, всесвятой, великий Михаил Архистратиг! Не презирай нас, грешных, молящихся тебе о помощи и заступничестве твоем во время сие и в будущем, но сподоби нас там купно с тобою славить Отца и Сына и Святого Духа во веки веков. Аминь".

Молитва о заступничестве святого Архистратига Михаила

"О грешный воевода небесных сил, заступник наш пред Престолом Владыки Христа, крепкий хранитель всем людям и мудрый воин, могучий воевода небесного Царя! Помилуй меня грешного, нуждающегося в твоем заступничестве, сохрани меня от всех видимых и невидимых врагов, больше всего же — от ужаса смертного и смущения дьявольского, и сподоби меня достойно предстать перед Творцом во время Его страшного и праведного Суда. О всесвятой великий Михаил Архистратиг, не отвергни меня грешного, что молю о твоей помощи и заступничестве и в этом веке, и в будущем, но сподоби меня там вместе с тобой славить Отца, и Сына, и Святого Духа во веки веков. Аминь".

