Набуття глави Іоанна Предтечі — 7 червня — традиції, звичаї та сильні молитви

Вірянка у православній церкві. Фото: pomisna.info

У цю середу, 7 червня, православні християни східного обряду відзначають третє Набуття глави Іоанна Предтечі. В народі свято прозвали Іванів день, Іван або Медвяні грози.

Новини.LIVE розповідає про історію дня, його особливості, головні традиції, заборони та публікує для вірян сильну молитву на свято.

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Третє набуття глави Іоанна Предтечі — історія

Іоанн Предтеча — один з найбільш шанованих християнських святих. Заведено вважати, що саме він передбачив пришестя Месії, проповідував хрещення для іудеїв, а також хрестив Ісуса Христа в річці Йордан.

Та потім був обезголовлений. Голову із тілом хоронити заборонили та поховали окремо. Її кілька разів знаходили й втрачали. Пізніше тричі відбулося набуття глави святого, цю подію за християнською традицією і відзначають православні. 7 червня відзначають третє набуття глави.

Відзначимо, що перше і друге Обрітення глави православні шанують 9 березня.

Після того, як Іоанну Предтечі відсікли голову, цариця Іродіада не дозволила поховати її разом з тілом, а сховала в своєму палаці. Служниця таємно винесла голову і поховала в лісі. Через деякий час, при будівництві церкви на тому місці, святиня була виявлена — це було перше набуття глави Іоанна Предтечі.

Другим набуттям називають подію, що сталася за часів правління царя Костянтина Великого в Єрусалимі. Знайшли її ченці, які приїхали в місто молитися Гробу Господньому.

Третє набуття глави Іоанна Предтечі пов'язано з Команами — у 850-му році патріарх під час молитви дізнався про реліквію і вказав на місце, де і була знайдена голова. Пізніше вона була перенесена до Константинополя.

Набуття глави Іоанна Предтечі. Фото: google.com

Обрітення глави Іоанна Предтечі 7 червня — традиції

Віряни цього дня обов'язково відвідують церковну службу та причащаються. Основна частина богослужінь припадає на вечір 6 червня.

Також християни в цей день моляться Іоанну Предтечі про позбавлення від хвороб, а також за здоров'я дітей. У святого можна попросити допомоги й сили духу перед важливою справою.

На Русі з цієї дати з'являлися "медвяні роси" — виділення на рослинах після комах. Вважалося, що такі "сліди" шкідливі для худоби — якщо речовини потрапляють в організм тварин, ті починають вмирати, тому люди різними способами боролися з мором худоби. З іншого боку, наявність "медв'яних ріс" була ознакою хорошого врожаю.

Набуття глави Іоанна Предтечі — заборони

У цей день наші предки дотримувалися суворих заборон, щоб не накликати біду в будинок. У це церковне свято не можна:

користуватися гострими та ріжучими предметами;

подавати частування на блюді — саме так Саломея піднесла царю Іроду голову Хрестителя;

їсти круглі та червоні продукти;

співати та танцювати — це вважається смертним гріхом;

веселитися і влаштовувати галасливі свята;

робити генеральне прибирання та мести сміття — можна вимести з будинку все хороше;

ходити босоніж по росі — можна захворіти;

плювати на землю — це вважається неповагою до землі, й у житті почнеться чорна смуга;

відвідувати могили близьких людей;

надягати темний одяг — можна лише світлий, бажано білий, оскільки він приверне удачу і сімейне щастя.

Вірянка у церкві. Фото: google.com

Які існують прикмети у свято 7 червня

Рясна роса вранці — до сонячного та теплого дня.

Якщо роси нема — після обіду слід чекати на дощ.

Якщо горобина цвіте пізно — до тривалої осені.

Якщо йде дощ — до холодного серпня, у лісі — до неврожаю грибів.

Ходити босоніж травою цього дня — до хвороби.

Сильна молитва до свята Набуття глави Іоанна Предтечі

До святого звертаються з молитвами про зміцнення духу і віри та просять сил перед важливою справою. Вважається, що Предтеча також може зцілювати хвороби голови — від звичайного болю до більш серйозних захворювань. Йому моляться за неспокійних дітей і позбавлення від поганого впливу і гнівних помислів.

Сильна молитва Іоанну Предтечі про заспокоєння душі

Крестителю Христов честный Предтече, крайний пророче, первый мучениче, постников и пустынников наставниче, чистоты учителю и ближний друже Христов! Тя молю, и тебе прибегая не отрини мене от твоего заступления, не остави мя падшего многими грехи; обнови душу мою покаянием, яко вторым крещением; очисти мя, грехи оскверненнаго, и понуди внити, иможе ничтоже скверно входит, в Царствие Небесное. Аминь

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