Набуття глави Іоанна Предтечі — 7 червня — традиції, звичаї та сильні молитви

Набуття глави Іоанна Предтечі 2023: особливості, традиції та сильна молитва
У цю середу, 7 червня, православні християни східного обряду відзначають третє Набуття глави Іоанна Предтечі. В народі свято прозвали Іванів день, Іван або Медвяні грози.
Новини.LIVE розповідає про історію дня, його особливості, головні традиції, заборони та публікує для вірян сильну молитву на свято.
Третє набуття глави Іоанна Предтечі — історія
Іоанн Предтеча — один з найбільш шанованих християнських святих. Заведено вважати, що саме він передбачив пришестя Месії, проповідував хрещення для іудеїв, а також хрестив Ісуса Христа в річці Йордан.
Та потім був обезголовлений. Голову із тілом хоронити заборонили та поховали окремо. Її кілька разів знаходили й втрачали. Пізніше тричі відбулося набуття глави святого, цю подію за християнською традицією і відзначають православні. 7 червня відзначають третє набуття глави.
Відзначимо, що перше і друге Обрітення глави православні шанують 9 березня.
Після того, як Іоанну Предтечі відсікли голову, цариця Іродіада не дозволила поховати її разом з тілом, а сховала в своєму палаці. Служниця таємно винесла голову і поховала в лісі. Через деякий час, при будівництві церкви на тому місці, святиня була виявлена — це було перше набуття глави Іоанна Предтечі.
Другим набуттям називають подію, що сталася за часів правління царя Костянтина Великого в Єрусалимі. Знайшли її ченці, які приїхали в місто молитися Гробу Господньому.
Третє набуття глави Іоанна Предтечі пов'язано з Команами — у 850-му році патріарх під час молитви дізнався про реліквію і вказав на місце, де і була знайдена голова. Пізніше вона була перенесена до Константинополя.
Обрітення глави Іоанна Предтечі 7 червня — традиції
Віряни цього дня обов'язково відвідують церковну службу та причащаються. Основна частина богослужінь припадає на вечір 6 червня.
Також християни в цей день моляться Іоанну Предтечі про позбавлення від хвороб, а також за здоров'я дітей. У святого можна попросити допомоги й сили духу перед важливою справою.
На Русі з цієї дати з'являлися "медвяні роси" — виділення на рослинах після комах. Вважалося, що такі "сліди" шкідливі для худоби — якщо речовини потрапляють в організм тварин, ті починають вмирати, тому люди різними способами боролися з мором худоби. З іншого боку, наявність "медв'яних ріс" була ознакою хорошого врожаю.
Набуття глави Іоанна Предтечі — заборони
У цей день наші предки дотримувалися суворих заборон, щоб не накликати біду в будинок. У це церковне свято не можна:
- користуватися гострими та ріжучими предметами;
- подавати частування на блюді — саме так Саломея піднесла царю Іроду голову Хрестителя;
- їсти круглі та червоні продукти;
- співати та танцювати — це вважається смертним гріхом;
- веселитися і влаштовувати галасливі свята;
- робити генеральне прибирання та мести сміття — можна вимести з будинку все хороше;
- ходити босоніж по росі — можна захворіти;
- плювати на землю — це вважається неповагою до землі, й у житті почнеться чорна смуга;
- відвідувати могили близьких людей;
- надягати темний одяг — можна лише світлий, бажано білий, оскільки він приверне удачу і сімейне щастя.
Які існують прикмети у свято 7 червня
- Рясна роса вранці — до сонячного та теплого дня.
- Якщо роси нема — після обіду слід чекати на дощ.
- Якщо горобина цвіте пізно — до тривалої осені.
- Якщо йде дощ — до холодного серпня, у лісі — до неврожаю грибів.
- Ходити босоніж травою цього дня — до хвороби.
Сильна молитва до свята Набуття глави Іоанна Предтечі
До святого звертаються з молитвами про зміцнення духу і віри та просять сил перед важливою справою. Вважається, що Предтеча також може зцілювати хвороби голови — від звичайного болю до більш серйозних захворювань. Йому моляться за неспокійних дітей і позбавлення від поганого впливу і гнівних помислів.
Сильна молитва Іоанну Предтечі про заспокоєння душі
Крестителю Христов честный Предтече, крайний пророче, первый мучениче, постников и пустынников наставниче, чистоты учителю и ближний друже Христов! Тя молю, и тебе прибегая не отрини мене от твоего заступления, не остави мя падшего многими грехи; обнови душу мою покаянием, яко вторым крещением; очисти мя, грехи оскверненнаго, и понуди внити, иможе ничтоже скверно входит, в Царствие Небесное. Аминь
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