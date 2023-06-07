Обретение главы Иоанна Предтечи — 7 июня — традиции, обычаи и сильные молитвы

Верующая в православной церкви. Фото: pomisna.info

В эту среду, 7 июня, православные христиане восточного обряда отмечают третье обретение главы Иоанна Предтечи. В народе праздник прозвали Иванов день, Иван или Медвяные грозы.

Новини.LIVE рассказывает об истории дня, его особенностях, главных традициях, запретах и публикует для верующих сильную молитву на праздник.

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Третье обретение главы Иоанна Предтечи — история

Иоанн Предтеча — один из самых почитаемых христианских святых. Принято считать, что именно он предсказал пришествие Мессии, проповедовал крещение для иудеев, а также крестил Иисуса Христа в реке Иордан.

Но потом был обезглавлен. Председателя с телом хоронить запретили и похоронили отдельно. Ее несколько раз находили и теряли. Позже трижды произошло обретение главы святого, это событие по христианской традиции и отмечают православные. 7 июня отмечают третье обретение главы.

Отметим, что первое и второе Обращение главы православные уважают 9 марта.

После того, как Иоанну Предтечи отрубили голову, царица Иродиада не разрешила похоронить ее вместе с телом, а спрятала в своем дворце. Служанка тайно вынесла голову и похоронила в лесу. Через некоторое время, при строительстве церкви на том месте, святыня была обнаружена — это было первое обретение главы Иоанна Предтечи.

Вторым приобретением называют событие, случившееся во времена правления царя Константина Великого в Иерусалиме. Нашли ее монахи, приехавшие в город молиться Гробу Господню.

Третье обретение главы Иоанна Предтечи связано с Команами — в 850-м году патриарх во время молитвы узнал о реликвии и указал на место, где и была найдена глава. Позже она была перенесена в Константинополь.

Обретение главы Иоанна Предтечи. Фото: google.com

Обретение главы Иоанна Предтечи 7 июня — традиции

Верующие в этот день обязательно посещают церковную службу и причащаются. Основная часть богослужений припадает на вечер 6 июня.

Также христиане в этот день молятся Иоанну Предтече о избавлении от болезней, а также о здоровье детей. У святого можно попросить помощи и силы духа перед важным делом.

На Руси с этой даты появлялись "медвяные росы" — выделение на растениях после насекомых. Считалось, что такие "следы" вредны для скота — если вещества попадают в организм животных, те начинают умирать, поэтому люди разными способами боролись с морем скота. С другой стороны, наличие "медвяных рос" было признаком хорошего урожая.

Обретение главы Иоанна Предтечи — запреты

В этот день наши предки соблюдали строгие запреты, чтобы не навлечь беду в дом. В этот церковный праздник нельзя:

пользоваться острыми и режущими предметами;

подавать угощение на блюде – именно так Саломея вознесла царю Ироду голову Крестителя;

есть круглые и красные продукты;

петь и танцевать — это считается смертным грехом;

веселиться и устраивать шумные праздники;

делать генеральную уборку и места мусора — можно вымести из дома все хорошее;

ходить босиком по росе — можно заболеть;

плевать на землю — это считается неуважением к земле, и в жизни начнется черная полоса;

посещать могилы близких людей;

надевать темную одежду — можно только светлую, желательно белую, поскольку она привлечет удачу и семейное счастье.

Верующая в церкви. Фото: google.com

Какие существуют приметы в праздник 7 июня

Обильная роса утром — к солнечному и теплому дню.

Если росы нет — после обеда следует ожидать дождя.

Если рябина цветет поздно — к продолжительной осени.

Если идет дождь — к холодному августу, в лесу — к неурожаю грибов.

Ходить босиком по траве в этот день — к болезни.

Сильная молитва к празднику Обретение главы Иоанна Предтечи

К святому обращаются с молитвами об укреплении духа и веры и просят сил перед важным делом. Считается, что Предтеча также может исцелять головные болезни — от обычной боли до более серьезных заболеваний. Ему молятся за беспокойных детей и избавление от плохого влияния и гневных помыслов.

Сильная молитва Иоанну Предтечи об успокоении души

Креститель Христов честный Предтече, крайний пророческий, первый мученик, постников и пустынников наставничий, чистоты учителю и ближний друг Христов! Тя молю, и тебя прибегая не отрини меня от твоего заступления, не оставь мя падшего многими грехи; обнови душу мою покаянием, как вторым крещением; очисти меня, грехи оскверненного, и принуди внести, и может ничтожно скверно входить, в Царствие Небесное. Аминь

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