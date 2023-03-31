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Намісник Києво-Печерської лаври поділився своїм баченням про майбутнє церкви

31 березня 2023 11:35
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Владика Павло (Лебідь)
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Намісник Києво-Печерської лаври від УПЦ МП владика Павло (Лебідь) переконаний, що церква, якій він служить, продовжить своє існування. Він також поскаржився, що представники влади не відреагували на його звернення щодо ситуації у Києво-Печерській лаврі.

Про це намісник Києво-Печерської лаври від УПЦ МП владика Павло (Лебідь) заявив у ексклюзивному інтерв’ю Новини.LIVE.

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Про звернення до Президента

"Ми зробили звернення до Президента України, в якому заявили, що хочемо поспілкуватися. Нас не тільки не допустили, до нас не вийшов ніхто поспілкуватись", — сказав він. 

Владика Павло також зазначив, що представники УПЦ МП не передавали звернення президентові, вони хотіли особистої зустрічі. 

"Ми не передали своє звернення, бо ми знаємо, якими шляхами воно йде. Але кінець кінцем владі треба було хоч вислухати людей", — наголошує представник церкви. 

Про майбутнє церкви

"Церква була і буде, і ніхто не зможе зрушити її. Будуть гнати, Христос попередив – гнали мене, і будуть гнати вас, переслідують мене - і будуть переслідувати вас. Хотіли на протягом всіх століть знищити, особливо в часи радянської влади, а тепер така сама ситуація", — сказав владика Павло. 

Він також попередив про "поганий знак" у Лаврі на тлі останніх подій.  

"Сьогодні можуть нас вигнати, можуть, але ви побачите, що буде, я не залякую. В першу чергу показували те, що потемніли хрести. Друге — це буде руйнування", — сказав представник УПЦ МП. 

Нагадаємо, що Українська православна церква (МП) отримала повідомлення, в якому зазначається, що з 29 березня з нею розривають договір про оренду Нижньої Лаври.

Своєю чергою, в Мінкульті підтвердили про надсилання релігійній організації листа-попередження від керівництва Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

Додамо, в пресслужбі Православної церкви України наголошували, що усі монахи Києво-Печерської лаври, які відкинуть владу москви, можуть залишитися у Лаврі і продовжити своє служіння. 

30 березня суд відмовив у забезпеченні позову Української православної церкви Московського патріархату щодо заповідника "Києво-Печерська лавра". УПЦ МП наполягала не допустити її виселення з території Лаври.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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