Наместник Киево-Печерской лавры поделился своим видением о будущем церкви

Владыка Павел (Лебедь)

Наместник Киево-Печерской лавры от УПЦ МП владыка Павел (Лебедь) убежден, что церковь, которой он служит, продолжит свое существование. Он также посетовал, что представители власти не отреагировали на его обращение по поводу ситуации в Киево-Печерской лавре.

Об этом наместник Киево-Печерской лавры от УПЦ МП владыка Павел (Лебедь) заявил в эксклюзивном интервью Новини.LIVE.

Об обращении к Президенту

"Мы сделали обращение к Президенту Украины, в котором заявили, что хотим пообщаться. Нас не только не допустили, к нам не вышел никто пообщаться", — сказал он.

Владыка Павел также отметил, что представители УПЦ МП не передавали обращение Президенту, они хотели личной встречи.

"Мы не передали свое обращение, потому что мы знаем, по каким путям оно идет. Но в конце концов власти нужно было хоть выслушать людей", — отмечает представитель церкви.

О будущем церкви

"Церковь была и будет, и никто не сможет сдвинуть ее. Будут гнать, Христос предупредил — гнали меня, и будут гнать вас, преследуют меня — и будут преследовать вас. Хотели на протяжении всех веков уничтожить, особенно во времена советской власти, а теперь такая же ситуация", — сказал владыка Павел.

Он также предупредил о "плохом знаке" в Лавре на фоне последних событий.

"Сегодня могут нас выгнать, могут, но вы увидите, что будет, я не запугиваю. В первую очередь показывали, что потемнели кресты. Второе — это будет разрушение", — сказал представитель УПЦ МП.

Напомним, что Украинская православная церковь (МП) получила сообщение, в котором говорится, что с 29 марта с ней расторгают договор об аренде Нижней Лавры.

В свою очередь, в Минкульте подтвердили о направлении религиозной организации письмо-предупреждение от руководства Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".

Добавим, в пресс-службе Православной церкви Украины отмечали, что все монахи Киево-Печерской лавры, которые отвергнут власть москвы, могут остаться в Лавре и продолжить свое служение.

30 марта суд отказал в обеспечении иска Украинской православной церкви Московского патриархата по заповеднику "Киево-Печерская лавра". УПЦ МП настаивала не допустить ее выдворения с территории Лавры.