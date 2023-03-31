Намісник Лаври Павло розповів, на чиєму боці у повномасштабній війні перебуває УПЦ МП

Митрополит Української православної церкви Павло (Лебідь)

Очільник Києво-Печерської Лаври УПЦ МП зазначив, що ця релігійна організація підтримує Україну у повномасштабній війні. Зокрема, у церквах Української православної церкви моляться за українських воїнів.

Про це намісник Києво-Печерської Лаври від УПЦ МП владика Павло (Лебідь) заявив у ексклюзивному інтерв’ю Новини.LIVE.

На чиєму боці УПЦ МП

Митрополит Павло пояснив позицію Української православної церкви (МП) у повномасштабній війні росії проти України.

"Ми завжди були на стороні нашої держави, нашого закону", — запевнив намісник Лаври.

Намісник Києво-Печерської Лаври Павло (Лебідь) заявив, що у Українській православній церкві (Московського патріархату) моляться за українських військовослужбовців.

Держава завжди воювала проти УПЦ МП

Разом з тим, митрополит Павло зазначив, що Українська держава завжди воювала із цією релігійною організацією.

"Починаючи з [Леоніда] Кравчука, Філарета — і закінчуючи сьогоднішнім часом", — наголосив намісник Києво-Печерської Лаври.

Нагадаємо, що Українська православна церква (МП) отримала повідомлення, в якому зазначається, що з 29 березня з нею розривають договір про оренду Нижньої Лаври.

Своєю чергою, в Мінкульті підтвердили про надсилання релігійній організації листа-попередження від керівництва Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

Додамо, в пресслужбі Православної церкви України наголошували, що усі монахи Києво-Печерської лаври, які відкинуть владу москви, можуть залишитися у Лаврі і продовжити своє служіння. Мета ПЦУ — не вигнати усіх з цього монастиря, а очистити його від омани "русского міра".

Фото: "Релігійна правда"