Наместник Лавры Павел рассказал, на чьей стороне в полномасштабной войне находится УПЦ МП
Глава Киево-Печерской Лавры УПЦ МП отметил, что эта религиозная организация поддерживает Украину в полномасштабной войне. В частности, в церквях Украинской православной церкви молятся о украинских воинах.
Об этом наместник Киево-Печерской Лавры от УПЦ МП владыка Павел (Лебедь) заявил в эксклюзивном интервью Новини.LIVE.
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На чьей стороне УПЦ МП
Митрополит Павел объяснил позицию Украинской православной церкви (МП) в полномасштабной войне россии против Украины.
"Мы всегда были на стороне нашего государства, нашего закона", — заверил наместник Лавры.
Наместник Киево-Печерской Лавры Павел (Лебедь) заявил, что в Украинской православной церкви (Московского патриархата) молятся за украинских военнослужащих.
Государство всегда воевало против УПЦ МП
Вместе с тем митрополит Павел отметил, что Украинское государство всегда воевало с этой религиозной организацией.
"Начиная с [Леонида] Кравчука, Филарета — и заканчивая сегодняшним временем", — подчеркнул наместник Киево-Печерской Лавры.
Напомним, что Украинская православная церковь (МП) получила сообщение, в котором говорится, что с 29 марта с ней расторгают договор об аренде Нижней Лавры.
В свою очередь, в Минкульте подтвердили о направлении религиозной организации письмо-предупреждение от руководства Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".
Добавим, в пресс-службе Православной церкви Украины отмечали, что все монахи Киево-Печерской лавры, которые отвергнут власть москвы, могут остаться в Лавре и продолжить свое служение. Цель ПЦУ — не изгнать всех из этого монастыря, а очистить его от заблуждения "русского мира".
Фото: "Религиозная правда"