Вербна неділя 2023 — важливі традиції та заборони свята

Вербна неділя завжди святкується за тиждень до великого та світлого свята — Великодня або Воскресіння Господнього

Сьогодні, 9 квітня, українці відзначають велике церковне свято — Вхід Господній в Єрусалим або Вербна неділя. Це шоста неділя Великого Посту, яка припадає за 7 днів до Великодня.

Новини.LIVE розповідає про історію свята, важливі традиції та головні заборони.

Читайте також:

Вхід Господній в Єрусалим — історія свята

Вхід Господній в Єрусалим — подія з життя Ісуса Христа, коли він верхи на віслюку в'їхав у священне місто. Жителі Єрусалиму зустрічали Ісуса вигуком "Осанна", а на його шляху кидали пальмові гілки. Зазвичай так урочисто зустрічали тільки царя.

Вважається, що за день до цього — у Лазареву суботу — Ісус Христос воскресив у Віфанії Лазаря. Завдяки очевидцям про диво швидко стало відомо в усій країні. Саме тому його так тепло зустріли в Єрусалимі.

Що символізує верба на Вербну неділю

Символом свята у багатьох країнах світу є пальмова гілка. Проте в Україні пальми не ростуть, а ось верба стала чудовою заміною. Це дерево розквітає навесні одним з перших, а також наділяється цілющими властивостями.

Люди здавна вірили в цілющу силу верби, тому часто наші предки садили її біля криниці чи будинку, щоб вона очищала воду та захищала від нечистої сили.

Для предків-язичників верба мала містичні властивості. Вони вірили, що на гілках цього дерева знаходять притулок душі померлих та накопичується енергія природи. Тому, коли на ньому з’являлися бруньки, відзначали свято Вербиця.

Коли вже в церкві освячували вербну гілочку, нею махали в бік хмар, щоб очистити небо і відігнати негоду.

За традицією освяченими гілочками жартома злегка б'ють один одного, примовляючи:

Не я б'ю - верба б'є, за тиждень Великдень, недалечко червоне яєчко!

Також гілочками злегка ляскають хворих дітей. Християни вірять, що такий ритуал обов'язково допоможе дитині швидше одужати. А кілька "котиків" з гілки можна проковтнути, щоб горло ніколи не боліло.

Також гілочки після освячення несли й клали до курятників, вуликів, хлівів. Вірили, що так можна захистити домашніх тварин від хвороб.

Також на свято випікали святкові хлібці. В невеликі буханці обов'язково клали шишки верби, а потім ці вироби згодовували худобі, щоб вона була здоровою.

Після закінчення свята вербу намагалися не викидати. Її зберігали до наступного року. Також гілочки використовували для розмальовування печі, де потім випікали паску на Великдень.

Традиції та звичаї Вербної неділі

Вербна неділя — це останній день перед Страсним тижнем, з якого починається найсуворіший піст. Офіційна назва свята — Вхід Господній до Єрусалиму.

У Ранок Вербної неділі на вулиці всюди можна побачити людей з гілками квітучої верби. Віряни відвідують богослужіння та освячують букетики з котиками — це головна традиція свята.

Також у церквах обов'язково ставлять свічку за здоров'я всіх членів родини. Освячені гілочки верби ставлять удома і зберігають до наступного року. Вважається, що верба оберігає будинок від поганого ока та хвороб.

Вважається, якщо безплідна жінка зранку зріже гілочку верби, освятить в церкві та принесе додому. Й буде тримати цю гілочку в потаємному місці, то вже зовсім скоро відчує радість материнства.

Що не можна робити у Вербну неділю 9 квітня

У Вербну неділю віряни дотримуються певних важливих заборон. Оскільки й досі триває Великий піст, но не можна вживати страви з м'яса, яйця і молочні продукти.

Також в цей день не варто займатися важкою фізичною працею, працювати на городі та в саду. На думку наших предків, навіть найменша праця може накликати біду. Присвятіть свято відпочинку і богослужінню.

Варто дотримуватися наступних заборон:

не можна шити;

в'язати;

вишивати;

займатися роботою по дому;

фізично працювати;

прибирати;

прати;

прасувати;

ремонтувати;

веселитися;

відвідувати розважальні заклади;

вживати алкоголь;

сваритися;

лихословити;

бажати іншим зла;

відмовляти у допомозі нужденним.

Народні прикмети на Вербну неділю

Наші предки склали такі цікаві прикмети на свято Вербна неділя:

Якщо цього дня заморозки — чекай на гарний врожай фруктів.

Якщо на вулиці мороз у цей день — гарно вродять ярові.

Якщо немає вітру і сонячний день — літо буде теплим.

Якщо сильний вітер — все літо буде часто змінюватися погода.

Якщо з'їсти шматочок освяченої верби, матимете успіх у будь-якій справі.

Якщо на Вербну неділю дощить — чекайте на врожайний рік.

Якщо вранці іній та туман — рік буде врожайний.

Якщо на небі немає хмар — рік буде ягідним.

Якщо птахи високо літають — довго дощу не буде.

Якщо вдень тепло — літо буде спекотним.

Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали, коли Великдень у 2023 році, а також українські традиції та звичаї цього дня.

Також ми писали, коли та які церковні свята відзначатимемо у квітні 2023. У другому місяці весни на українців чекає багато важливих та великих православних свят.