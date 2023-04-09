Вербное воскресенье 2023 — важные традиции и запреты праздника

Вербное воскресенье всегда празднуется за неделю до большого и светлого праздника – Пасхи или Воскресения Господня

Сегодня, 9 апреля, украинцы отмечают большой церковный праздник — Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье. Это шестое воскресенье Великого Поста, которое приходится за 7 дней до Пасхи.

Новини.LIVE рассказывает об истории праздника, важных традициях и главных запретах.

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Вход Господень в Иерусалим — история праздника

Вход Господень в Иерусалим — событие из жизни Иисуса Христа, когда он верхом на осле въехал в священный город. Жители Иерусалима встречали Иисуса возгласом "Осанна", а на его пути бросали пальмовые ветви. Обычно так торжественно встречали только царя.

Считается, что за день до этого — в субботу Лазаря — Иисус Христос воскресил в Вифании Лазаря. Благодаря очевидцам о чуде быстро стало известно по всей стране. Поэтому его так тепло встретили в Иерусалиме.

Что символизирует верба на Вербное воскресенье

Символом праздника во многих странах мира является пальмовая ветвь. Однако в Украине пальмы не растут, а вот ива стала отличной заменой. Это дерево расцветает весной одним из первых, а также наделяется целебными свойствами.

Люди издавна верили в целебную силу вербы, поэтому часто наши предки сажали ее у колодца или дома, чтобы она очищала воду и защищала от нечистой силы.

Для предков-язычников ива обладала мистическими свойствами. Они верили, что на ветвях этого дерева находят приют души умерших и накапливается энергия природы. Поэтому когда на нем появлялись почки, отмечали праздник Вербица.

Когда уже в церкви освящали вербную веточку, ею махали в сторону облаков, чтобы очистить небо и отогнать непогоду.

По традиции освященными веточками в шутку слегка бьют друг друга, приговаривая:

Не я бью — верба бьет, через неделю Пасха, недалеко красное яичко!

Также веточками слегка хлопают больных детей. Христиане верят, что такой ритуал обязательно поможет ребенку побыстрее выздороветь. А несколько "котиков" из ветки можно проглотить, чтобы горло никогда не болело.

Также веточки после освящения несли и клали к курятникам, ульям, хлевам. Верили, что так можно оградить домашних животных от болезней.

Также на праздник выпекали праздничные хлебцы. В небольшие буханки обязательно клали шишки вербы, а затем эти изделия скармливали скоту, чтобы он был здоров.

После окончания праздника вербу пытались не выбрасывать. Ее хранили до следующего года. Также веточки использовали для разрисовки печи, где затем выпекали пасху на Пасху.

Традиции и обычаи Вербного воскресенья

Вербное воскресенье — это последний день перед Страстной неделей, с которой начинается строжайший пост. Официальное название праздника – Вход Господень в Иерусалим.

В Утро Вербного воскресенья на улице повсюду можно увидеть людей с ветвями цветущей ивы. Верующие посещают богослужения и освящают букетики с котиками — это главная традиция праздника.

Также в церквях обязательно ставят свечу за здоровье всех членов семьи. Освященные веточки ивы ставят дома и хранят до следующего года. Считается, что ива оберегает дом от дурного глаза и болезней.

Считается, если бесплодная женщина с утра срежет веточку ивы, освятит в церкви и принесет домой. И будет держать эту веточку в сокровенном месте, то уже совсем скоро почувствует радость материнства.

Что нельзя делать в Вербное воскресенье 9 апреля

В Вербное воскресенье верующие соблюдают определенные важные запреты. Поскольку до сих пор продолжается Великий пост, но нельзя употреблять блюда из мяса, яйца и молочные продукты.

Также в этот день не стоит заниматься тяжелым физическим трудом, работать на огороде и в саду. По мнению наших предков, даже малейший труд может навлечь беду. Посвятите празднику отдыха и богослужению.

Следует соблюдать следующие запреты:

нельзя шить;

вязать;

вышивать;

заниматься работой по дому;

физически работать;

убирать;

стирать;

гладить утюгом;

ремонтировать;

веселиться;

посещать развлекательные заведения;

употреблять алкоголь;

ссориться;

злословить;

желать другим зла;

отказывать в помощи нуждающимся.

Народные приметы на Вербное воскресенье

Наши предки составили такие интересные приметы на праздник Вербное воскресенье:

Если в этот день заморозки — жди хорошего урожая фруктов.

Если на улице мороз в этот день — хорошо уродят яровые.

Если нет ветра и солнечный день — лето будет теплым.

Если сильный ветер, то все лето будет часто меняться погода.

Если съесть кусочек освященной ивы, будете иметь успех в любом деле.

Если на Вербное воскресенье дождь — ждите урожайного года.

Если утром иней и туман, год будет урожайный.

Если на небе нет облаков, год будет ягодным.

Если птицы высоко летают, долго дождя не будет.

Если днем тепло — лето будет жарким.

Напомним, Новини.LIVE рассказывали, когда Пасха в 2023 году, а также украинские традиции и обычаи этого дня.

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