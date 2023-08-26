Які важливі церковні свята відзначатимемо у вересні — новий календар 2023 року

Українські віряни на обряді освячення. Фото: google.com

Як відомо, з 1 вересня Православна церква України переходить на новий календар. Тож дати деяких православних свят будуть змінені. На перший місяць осені припадає кілька важливих релігійних подій.

Розповідаємо, коли та які церковні свята українські віряни будуть відзначати у вересні 2023 року за новоюліанським календарем.

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У вересні ми святкуватимемо три важливих свята:

Різдво Пресвятої Богородиці;

Воздвиження Хреста Господнього;

Вшанування мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії.

У які дати випадають ці важливі для християн події, можна дізнатися з детального церковного календаря.

Які церковні свята будуть у перший місяць осені 2023 року:

1 вересня — церковне новоліття ; преподобного Симеона Стовпника і матері його Марфи Каппадокійської; мучениць 40 дів постниць і священномученика Аммуна Іраклійського, диякона;

— ; преподобного Симеона Стовпника і матері його Марфи Каппадокійської; мучениць 40 дів постниць і священномученика Аммуна Іраклійського, диякона; 2 вересня — мучеників Маманта, батька його Феодота і матері мучениці Руфіни; преподобних Антонія і Феодосія Києво-Печерських;

— мучеників Маманта, батька його Феодота і матері мучениці Руфіни; преподобних Антонія і Феодосія Києво-Печерських; 3 вересня — преподобного Феоктиста Палестинського; священномучеників Анфіма, єпископа Нікомидійського;

— преподобного Феоктиста Палестинського; священномучеників Анфіма, єпископа Нікомидійського; 4 вересня — священномученика Вавили, єпископа Великої Антіохії, і з ним трьох отроків; ікони Божої Матері "Неопалима Купина";

— священномученика Вавили, єпископа Великої Антіохії, і з ним трьох отроків; ікони Божої Матері "Неопалима Купина"; 5 вересня — пророка Захарії і праведної Єлисавети;

— пророка Захарії і праведної Єлисавети; 6 вересня — мучеників Євдоксія, Зінона і Макарія; спогад дива Архистратига Михаїла;

— мучеників Євдоксія, Зінона і Макарія; спогад дива Архистратига Михаїла; 7 вересня — мученика Созонта Помпеольського;

— мученика Созонта Помпеольського; 8 вересня — Різдво Пресвятої Богородиці; Почаївської ікони Божої Матері;

Різдво Пресвятої Богородиці. Фото: google.com

9 вересня — мученика Северіана Севастійського; праведних Богоотців Іоакима і Анни;

— мученика Северіана Севастійського; праведних Богоотців Іоакима і Анни; 10 вересня — мучениць Мінодори, Митродори і Німфодори;

— мучениць Мінодори, Митродори і Німфодори; 11 вересня — преподобного Силуана Афонського; преподобної Феодори Олександрійської Молодшої;

— преподобного Силуана Афонського; преподобної Феодори Олександрійської Молодшої; 12 вересня — священномученика Автонома Італійського, єпископа;

— священномученика Автонома Італійського, єпископа; 13 вересня — священномученика Корнилія Сотника, єпископа;

— священномученика Корнилія Сотника, єпископа; 14 вересня — Воздвиження Хреста Господнього; преставлення святителя Іоанна Златоуста;

Воздвиження Хреста Господнього. Фото: google.com

15 вересня — великомученика Микити Готфського;

— великомученика Микити Готфського; 16 вересня — великомучениці Євфимії Всехвальної;

— великомучениці Євфимії Всехвальної; 17 вересня — мучениць Віри, Надії, Любові і матері їхньої Софії;

Св. мч. Віра, Надія, Любов та їх матір Софія. Фото: google.com

18 вересня — преподобного Євменія, єпископа;

— преподобного Євменія, єпископа; 19 вересня — благовірного великого князя Ігоря Чернігівського й Київського; мучеників Трохима, Саватія і Доримедонта;

— благовірного великого князя Ігоря Чернігівського й Київського; мучеників Трохима, Саватія і Доримедонта; 20 вересня — мучеників і сповідників Михайла, князя Чернігівського, і боярина його Феодора; великомучеників Євстафія Плакіди, дружини його Феопістії і чад їхніх Агапія і Феопіста;

— мучеників і сповідників Михайла, князя Чернігівського, і боярина його Феодора; великомучеників Євстафія Плакіди, дружини його Феопістії і чад їхніх Агапія і Феопіста; 21 вересня — апостола від 70-ти Кодрата;

— апостола від 70-ти Кодрата; 22 вересня — пророка Іони;

— пророка Іони; 23 вересня — зачаття чесного, славного Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна;

— зачаття чесного, славного Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна; 24 вересня — первомучениці рівноапостольної Текли;

— первомучениці рівноапостольної Текли; 25 вересня — преподобної Єфросинії Олександрійської;

— преподобної Єфросинії Олександрійської; 26 вересня — преставлення апостола і євангеліста Іоанна Богослова;

— преставлення апостола і євангеліста Іоанна Богослова; 27 вересня — апостолів від 70-ти Марка, Аристарха і Зіни; мученика Каллістрата і дружини його, Гімнасія та інших;

— апостолів від 70-ти Марка, Аристарха і Зіни; мученика Каллістрата і дружини його, Гімнасія та інших; 28 вересня — преподобного Харитона Сповідника;

— преподобного Харитона Сповідника; 29 вересня — преподобного Киріака Відлюдника;

— преподобного Киріака Відлюдника; 30 вересня — святителя Михаїла, першого митрополита Київського; священномученика Григорія єпископа, просвітителя Великої Вірменії.

Церковний календар на вересень 2023 — що відомо про втрачене свято

За старим стилем, українці мали б святкувати у перший місяць осені одне важливе свято — Усікновення Глави Іоанна Предтечі. Воно завжди припадало на 11 вересня. За новим календарем ця подія припадатиме на 29 серпня. Таким чином воно випадає з календаря.

"Рекомендуємо цього року святкувати це свято в найближчу неділю перед або після 11 вересня, тобто або в неділю 10 вересня, або наступної неділі, 17 вересня", — прокоментував Глава УГКЦ, Блаженніший Святослав, у травневому випуску Прямого ефіру з Блаженнішим Святославом.

Усікновення Глави Іоанна Предтечі. Фото: wikipedia.org

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