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Новий церковний календар на вересень 2023: коли чекати три великих свята

26 серпня 2023 08:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Які важливі церковні свята відзначатимемо у вересні — новий календар 2023 року
Українські віряни на обряді освячення. Фото: google.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Як відомо, з 1 вересня Православна церква України переходить на новий календар. Тож дати деяких православних свят будуть змінені. На перший місяць осені припадає кілька важливих релігійних подій.

Розповідаємо, коли та які церковні свята українські віряни будуть відзначати у вересні 2023 року за новоюліанським календарем. 

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Церковний календар на вересень 2023 року: повний перелік свят

У вересні ми святкуватимемо три важливих свята:

  • Різдво Пресвятої Богородиці;
  • Воздвиження Хреста Господнього;
  • Вшанування мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії.

У які дати випадають ці важливі для християн події, можна дізнатися з детального церковного календаря. 

Які церковні свята будуть у перший місяць осені 2023 року:

  • 1 вересня — церковне новоліття; преподобного Симеона Стовпника і матері його Марфи Каппадокійської; мучениць 40 дів постниць і священномученика Аммуна Іраклійського, диякона;
  • 2 вересня — мучеників Маманта, батька його Феодота і матері мучениці Руфіни; преподобних Антонія і Феодосія Києво-Печерських;
  • 3 вересня — преподобного Феоктиста Палестинського; священномучеників Анфіма, єпископа Нікомидійського;
  • 4 вересня — священномученика Вавили, єпископа Великої Антіохії, і з ним трьох отроків; ікони Божої Матері "Неопалима Купина";
  • 5 вересня — пророка Захарії і праведної Єлисавети;
  • 6 вересня — мучеників Євдоксія, Зінона і Макарія; спогад дива Архистратига Михаїла;
  • 7 вересня — мученика Созонта Помпеольського;
  • 8 вересня — Різдво Пресвятої Богородиці; Почаївської ікони Божої Матері;

 

Коли Різдво Пресвятої Богородиці 2023 року
Різдво Пресвятої Богородиці. Фото: google.com
  • 9 вересня — мученика Северіана Севастійського; праведних Богоотців Іоакима і Анни;
  • 10 вересня — мучениць Мінодори, Митродори і Німфодори;
  • 11 вересня — преподобного Силуана Афонського; преподобної Феодори Олександрійської Молодшої;
  • 12 вересня — священномученика Автонома Італійського, єпископа;
  • 13 вересня — священномученика Корнилія Сотника, єпископа;
  • 14 вересня — Воздвиження Хреста Господнього; преставлення святителя Іоанна Златоуста;

 

Коли Воздвиження Хреста Господнього 2023 року
Воздвиження Хреста Господнього. Фото: google.com
  • 15 вересня — великомученика Микити Готфського;
  • 16 вересня — великомучениці Євфимії Всехвальної;
  • 17 вересня — мучениць Віри, Надії, Любові і матері їхньої Софії;

 

Коли День св. мч. Віри, Надії, Любові та їх матері Софії 2023 року
Св. мч. Віра, Надія, Любов та їх матір Софія. Фото: google.com
  • 18 вересня — преподобного Євменія, єпископа;
  • 19 вересня — благовірного великого князя Ігоря Чернігівського й Київського; мучеників Трохима, Саватія і Доримедонта;
  • 20 вересня — мучеників і сповідників Михайла, князя Чернігівського, і боярина його Феодора; великомучеників Євстафія Плакіди, дружини його Феопістії і чад їхніх Агапія і Феопіста;
  • 21 вересня — апостола від 70-ти Кодрата;
  • 22 вересня — пророка Іони;
  • 23 вересня — зачаття чесного, славного Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна;
  • 24 вересня — первомучениці рівноапостольної Текли;
  • 25 вересня — преподобної Єфросинії Олександрійської;
  • 26 вересня — преставлення апостола і євангеліста Іоанна Богослова;
  • 27 вересня — апостолів від 70-ти Марка, Аристарха і Зіни; мученика Каллістрата і дружини його, Гімнасія та інших;
  • 28 вересня — преподобного Харитона Сповідника;
  • 29 вересня — преподобного Киріака Відлюдника;
  • 30 вересня — святителя Михаїла, першого митрополита Київського; священномученика Григорія єпископа, просвітителя Великої Вірменії.

Церковний календар на вересень 2023 — що відомо про втрачене свято

За старим стилем, українці мали б святкувати у перший місяць осені одне важливе свято — Усікновення Глави Іоанна Предтечі. Воно завжди припадало на 11 вересня. За новим календарем ця подія припадатиме на 29 серпня. Таким чином воно випадає з календаря. 

"Рекомендуємо цього року святкувати це свято в найближчу неділю перед або після 11 вересня, тобто або в неділю 10 вересня, або наступної неділі, 17 вересня", — прокоментував Глава УГКЦ, Блаженніший Святослав, у травневому випуску Прямого ефіру з Блаженнішим Святославом.

 

Коли Усікновення Глави Іоанна Предтечі 2023 року
Усікновення Глави Іоанна Предтечі. Фото: wikipedia.org

Раніше ми розповідали, коли краще хрестити дитину у 2023 році. А які дні у 2023 році будуть ідеальними для вінчання та одруження.

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