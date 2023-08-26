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Новый церковный календарь на сентябрь 2023: когда ждать три больших праздника

26 августа 2023 08:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какие важные церковные праздники отметим в сентябре — новый календарь 2023 года
Украинские верующие на обряде освящения. Фото: google.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Как известно, с 1 сентября Православная церковь Украины переходит на новый календарь. Даты некоторых православных праздников будут изменены. На первый месяц осени приходится несколько важных религиозных событий.

Рассказываем, когда и какие церковные праздники украинские верующие будут отмечать в сентябре 2023 года по новоюлианскому календарю.

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Церковный календарь на сентябрь 2023: полный список праздников

В сентябре мы будем праздновать три важных праздника:

  • Рождество Пресвятой Богородицы;
  • Воздвижение Креста Господня;
  • Чествование мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии.

В какие даты выпадают эти важные для христиан события, можно узнать из детального церковного календаря.

Какие церковные праздники будут в первый месяц осени 2023 года:

  • 1 сентябряцерковное новолетие; преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы Каппадокийской; мучениц 40 дев постников и священномученика Аммуна Ираклийского, диакона;
  • 2 сентября — мучеников Маманта, отца его Феодота и матери мученицы Руфины; преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских;
  • 3 сентября — преподобного Феоктиста Палестинского; священномучеников Анфима, епископа Никомидийского;
  • 4 сентября — священномученика Вавилы, епископа Великой Антиохии, и с ним трех отроков; иконы Божией Матери "Неопалимая Купина";
  • 5 сентября — пророка Захарии и праведной Елисаветы;
  • 6 сентября — мучеников Евдоксия, Зинона и Макария; воспоминание чуда Архистратига Михаила;
  • 7 сентября — мученика Созонта Помпеольского;
  • 8 сентябряРождество Пресвятой Богородицы; Почаевской иконы Божией Матери;

 

Когда Рождество Пресвятой Богородицы 2023 года
Рождество Пресвятой Богородицы. Фото: google.com
  • 9 сентября — мученика Севериана Севастийского; праведных Богоотцов Иоакима и Анны;
  • 10 сентября — мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры;
  • 11 сентября — преподобного Силуана Афонского; преподобной Феодоры Александрийской Младшей;
  • 12 сентября — священномученика Автонома Итальянского, епископа;
  • 13 сентября — священномученика Корнилия Сотника, епископа;
  • 14 сентябряВоздвижение Креста Господня; преставление святителя Иоанна Златоуста;

 

Когда Воздвижение Креста Господня 2023 года
Воздвижение Креста Господня. Фото: google.com
  • 15 сентября — великомученика Никиты Готфского;
  • 16 сентября — великомученицы Евфимии Всехвальной;
  • 17 сентябрямучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии;

 

Когда День св. мч. Веры, Надежды, Любви и их матери Софии в 2023 году
Св. мч. Вера, Надежда, Любовь и их мать София. Фото: google.com
  • 18 сентября — преподобного Евмения, епископа;
  • 19 сентября — благоверного великого князя Игоря Черниговского и Киевского; мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта;
  • 20 сентября — мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и боярина его Феодора; великомучеников Евстафия Плакиды, жены его Феописии и чад их Агапия и Феописта;
  • 21 сентября — апостола от 70-ти Кодрата;
  • 22 сентября — пророка Ионы;
  • 23 сентября — зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна;
  • 24 сентября — первомученицы равноапостольной Теклы;
  • 25 сентября — преподобной Ефросинии Александрийской;
  • 26 сентября — преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова;
  • 27 сентября — апостолов от 70-ти Марка, Аристарха и Зины; мученика Каллистрата и жены его, Гимнасия и других;
  • 28 сентября — преподобного Харитона Исповедника;
  • 29 сентября — преподобного Кириака Отшельника;
  • 30 сентября — святителя Михаила, первого митрополита Киевского; священномученика Григория епископа, просветителя Великой Армении.

Церковный календарь на сентябрь 2023 — что известно об утраченном празднике

По старому стилю, украинцы должны праздновать в первый месяц осени один важный праздник — Усекновение Главы Иоанна Предтечи. Оно всегда приходилось на 11 сентября. По новому календарю это событие будет приходиться на 29 августа. Таким образом, оно выпадает из календаря.

"Рекомендуем в этом году праздновать этот праздник в ближайшее воскресенье перед или после 11 сентября, то есть или в воскресенье 10 сентября, или в следующее воскресенье, 17 сентября", прокомментировал Глава УГКЦ, Блаженнейший Святослав, в майском выпуске Прямого эфира с Блаженнейшим Святославом.

 

Когда Усекновение Главы Иоанна Предтечи 2023 года
Усекновение Главы Иоанна Предтечи. Фото: wikipedia.org

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