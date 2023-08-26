Какие важные церковные праздники отметим в сентябре — новый календарь 2023 года

Украинские верующие на обряде освящения. Фото: google.com

Как известно, с 1 сентября Православная церковь Украины переходит на новый календарь. Даты некоторых православных праздников будут изменены. На первый месяц осени приходится несколько важных религиозных событий.

Рассказываем, когда и какие церковные праздники украинские верующие будут отмечать в сентябре 2023 года по новоюлианскому календарю.

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В сентябре мы будем праздновать три важных праздника:

Рождество Пресвятой Богородицы;

Воздвижение Креста Господня;

Чествование мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии.

В какие даты выпадают эти важные для христиан события, можно узнать из детального церковного календаря.

Какие церковные праздники будут в первый месяц осени 2023 года:

1 сентября — церковное новолетие ; преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы Каппадокийской; мучениц 40 дев постников и священномученика Аммуна Ираклийского, диакона;

— ; преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы Каппадокийской; мучениц 40 дев постников и священномученика Аммуна Ираклийского, диакона; 2 сентября — мучеников Маманта, отца его Феодота и матери мученицы Руфины; преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских;

— мучеников Маманта, отца его Феодота и матери мученицы Руфины; преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских; 3 сентября — преподобного Феоктиста Палестинского; священномучеников Анфима, епископа Никомидийского;

— преподобного Феоктиста Палестинского; священномучеников Анфима, епископа Никомидийского; 4 сентября — священномученика Вавилы, епископа Великой Антиохии, и с ним трех отроков; иконы Божией Матери "Неопалимая Купина";

— священномученика Вавилы, епископа Великой Антиохии, и с ним трех отроков; иконы Божией Матери "Неопалимая Купина"; 5 сентября — пророка Захарии и праведной Елисаветы;

— пророка Захарии и праведной Елисаветы; 6 сентября — мучеников Евдоксия, Зинона и Макария; воспоминание чуда Архистратига Михаила;

— мучеников Евдоксия, Зинона и Макария; воспоминание чуда Архистратига Михаила; 7 сентября — мученика Созонта Помпеольского;

— мученика Созонта Помпеольского; 8 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы; Почаевской иконы Божией Матери;

Рождество Пресвятой Богородицы. Фото: google.com

9 сентября — мученика Севериана Севастийского; праведных Богоотцов Иоакима и Анны;

— мученика Севериана Севастийского; праведных Богоотцов Иоакима и Анны; 10 сентября — мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры;

— мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры; 11 сентября — преподобного Силуана Афонского; преподобной Феодоры Александрийской Младшей;

— преподобного Силуана Афонского; преподобной Феодоры Александрийской Младшей; 12 сентября — священномученика Автонома Итальянского, епископа;

— священномученика Автонома Итальянского, епископа; 13 сентября — священномученика Корнилия Сотника, епископа;

— священномученика Корнилия Сотника, епископа; 14 сентября — Воздвижение Креста Господня; преставление святителя Иоанна Златоуста;

Воздвижение Креста Господня. Фото: google.com

15 сентября — великомученика Никиты Готфского;

— великомученика Никиты Готфского; 16 сентября — великомученицы Евфимии Всехвальной;

— великомученицы Евфимии Всехвальной; 17 сентября — мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии;

Св. мч. Вера, Надежда, Любовь и их мать София. Фото: google.com

18 сентября — преподобного Евмения, епископа;

— преподобного Евмения, епископа; 19 сентября — благоверного великого князя Игоря Черниговского и Киевского; мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта;

— благоверного великого князя Игоря Черниговского и Киевского; мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта; 20 сентября — мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и боярина его Феодора; великомучеников Евстафия Плакиды, жены его Феописии и чад их Агапия и Феописта;

— мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и боярина его Феодора; великомучеников Евстафия Плакиды, жены его Феописии и чад их Агапия и Феописта; 21 сентября — апостола от 70-ти Кодрата;

— апостола от 70-ти Кодрата; 22 сентября — пророка Ионы;

— пророка Ионы; 23 сентября — зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна;

— зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна; 24 сентября — первомученицы равноапостольной Теклы;

— первомученицы равноапостольной Теклы; 25 сентября — преподобной Ефросинии Александрийской;

— преподобной Ефросинии Александрийской; 26 сентября — преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова;

— преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова; 27 сентября — апостолов от 70-ти Марка, Аристарха и Зины; мученика Каллистрата и жены его, Гимнасия и других;

— апостолов от 70-ти Марка, Аристарха и Зины; мученика Каллистрата и жены его, Гимнасия и других; 28 сентября — преподобного Харитона Исповедника;

— преподобного Харитона Исповедника; 29 сентября — преподобного Кириака Отшельника;

— преподобного Кириака Отшельника; 30 сентября — святителя Михаила, первого митрополита Киевского; священномученика Григория епископа, просветителя Великой Армении.

Церковный календарь на сентябрь 2023 — что известно об утраченном празднике

По старому стилю, украинцы должны праздновать в первый месяц осени один важный праздник — Усекновение Главы Иоанна Предтечи. Оно всегда приходилось на 11 сентября. По новому календарю это событие будет приходиться на 29 августа. Таким образом, оно выпадает из календаря.

"Рекомендуем в этом году праздновать этот праздник в ближайшее воскресенье перед или после 11 сентября, то есть или в воскресенье 10 сентября, или в следующее воскресенье, 17 сентября", — прокомментировал Глава УГКЦ, Блаженнейший Святослав, в майском выпуске Прямого эфира с Блаженнейшим Святославом.

Усекновение Главы Иоанна Предтечи. Фото: wikipedia.org

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