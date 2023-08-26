Какие важные церковные праздники отметим в сентябре — новый календарь 2023 года

Новый церковный календарь на сентябрь 2023: когда ждать три больших праздника
Как известно, с 1 сентября Православная церковь Украины переходит на новый календарь. Даты некоторых православных праздников будут изменены. На первый месяц осени приходится несколько важных религиозных событий.
Рассказываем, когда и какие церковные праздники украинские верующие будут отмечать в сентябре 2023 года по новоюлианскому календарю.
Церковный календарь на сентябрь 2023: полный список праздников
В сентябре мы будем праздновать три важных праздника:
- Рождество Пресвятой Богородицы;
- Воздвижение Креста Господня;
- Чествование мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии.
В какие даты выпадают эти важные для христиан события, можно узнать из детального церковного календаря.
Какие церковные праздники будут в первый месяц осени 2023 года:
- 1 сентября — церковное новолетие; преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы Каппадокийской; мучениц 40 дев постников и священномученика Аммуна Ираклийского, диакона;
- 2 сентября — мучеников Маманта, отца его Феодота и матери мученицы Руфины; преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских;
- 3 сентября — преподобного Феоктиста Палестинского; священномучеников Анфима, епископа Никомидийского;
- 4 сентября — священномученика Вавилы, епископа Великой Антиохии, и с ним трех отроков; иконы Божией Матери "Неопалимая Купина";
- 5 сентября — пророка Захарии и праведной Елисаветы;
- 6 сентября — мучеников Евдоксия, Зинона и Макария; воспоминание чуда Архистратига Михаила;
- 7 сентября — мученика Созонта Помпеольского;
- 8 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы; Почаевской иконы Божией Матери;
- 9 сентября — мученика Севериана Севастийского; праведных Богоотцов Иоакима и Анны;
- 10 сентября — мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры;
- 11 сентября — преподобного Силуана Афонского; преподобной Феодоры Александрийской Младшей;
- 12 сентября — священномученика Автонома Итальянского, епископа;
- 13 сентября — священномученика Корнилия Сотника, епископа;
- 14 сентября — Воздвижение Креста Господня; преставление святителя Иоанна Златоуста;
- 15 сентября — великомученика Никиты Готфского;
- 16 сентября — великомученицы Евфимии Всехвальной;
- 17 сентября — мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии;
- 18 сентября — преподобного Евмения, епископа;
- 19 сентября — благоверного великого князя Игоря Черниговского и Киевского; мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта;
- 20 сентября — мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и боярина его Феодора; великомучеников Евстафия Плакиды, жены его Феописии и чад их Агапия и Феописта;
- 21 сентября — апостола от 70-ти Кодрата;
- 22 сентября — пророка Ионы;
- 23 сентября — зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна;
- 24 сентября — первомученицы равноапостольной Теклы;
- 25 сентября — преподобной Ефросинии Александрийской;
- 26 сентября — преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова;
- 27 сентября — апостолов от 70-ти Марка, Аристарха и Зины; мученика Каллистрата и жены его, Гимнасия и других;
- 28 сентября — преподобного Харитона Исповедника;
- 29 сентября — преподобного Кириака Отшельника;
- 30 сентября — святителя Михаила, первого митрополита Киевского; священномученика Григория епископа, просветителя Великой Армении.
Церковный календарь на сентябрь 2023 — что известно об утраченном празднике
По старому стилю, украинцы должны праздновать в первый месяц осени один важный праздник — Усекновение Главы Иоанна Предтечи. Оно всегда приходилось на 11 сентября. По новому календарю это событие будет приходиться на 29 августа. Таким образом, оно выпадает из календаря.
"Рекомендуем в этом году праздновать этот праздник в ближайшее воскресенье перед или после 11 сентября, то есть или в воскресенье 10 сентября, или в следующее воскресенье, 17 сентября", — прокомментировал Глава УГКЦ, Блаженнейший Святослав, в майском выпуске Прямого эфира с Блаженнейшим Святославом.
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