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Перевірка Почаївської Лаври: у Мінкульті створили спеціальну комісію

22 квітня 2023 23:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Перевірка Почаївської Лаври: у Мінкульті створили спеціальну комісію
Мінкульт перевірить об'єкти Почаївської Лаври. Фото: УНІАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У міністерстві культури та інформаційної політики  хочуть первірити, як використовуються об'єкти Почаївської лаври. Там вже створило комісію, яка здійснюватиме цю перевірку. 

Про це повідомив міністр культури  та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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"У нас створено комісії з перевірки використання об'єктів як у Почаївській лаврі, так і на території Чернігівського заповідника, де вже призупинено дії угод щодо використання деяких об'єктів заповідника", — розповів міністр.

Таким чином, Мінкульт розпочинає процес повернення майна держави у Свято-Успенській Почаївській лаврі, якою зараз користується УПЦ МП.

"Є Кременецький заповідник, є Почаївська лавра, є взаємини між ними. У Кременецькому заповіднику в одному з храмів припинився термін угоди про використання. У нас також знаходиться справа у місцевому суді щодо того, чому нас не допускають до цього храму, але це процес", — додав Ткаченко.

Чи довго пануватиме УПЦ МП у Почаївській Лаврі

Варто зауважити, що оренда Почаївської лаври для УПЦ МП діє до 2052 року.

3 квітня у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови №9179 "Про звернення Верховної Ради до Кабміну про розірвання з УПЦ МП договору оренди комплексів споруд Почаївської Успенської лаври".

У проєкті постанови йдеться, що це має бути зроблено з метою захисту національних інтересів України, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв’язала і веде проти України та українського народу.

Нагадаємо, 21 квітня, суд розглянув апеляцію експомісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла (Лебедя). Раніше його відправили під цілодобовий арешт. Зазначається, що митрополит й надалі перебуватиме під домашнім арештом до 30 травня.

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