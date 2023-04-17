У Тернополі заборонили користуватись землею для УПЦ МП

Українська православна церква московського патріархату у Тернополі. Фото: Вікіпедія

Сьогодні, 17 квітня, в Тернополі більшість депутатів проголосували за рішення про заборону користування землею, де знаходиться УПЦ МП. Тепер земельна ділянка належить громаді міста.

Про це інформує мер Тернополя Сергій Надал.

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УПЦ в Тернополі — без землі і права нею користуватися. Рішення ухвалили на позачерговій сесії міськради. "ЗА" проголосували 40 депутатів.

Управлінню Тернопільської єпархії Української Православної церкви заборонили користуватися земельною ділянкою за адресою вул. Євгена Коновальця, 1.

"Сьогодні на позачерговій сесії Тернопільської міської ради прийняли рішення про припинення права користування земельною ділянкою управлінню Тернопільської єпархії московської церкви. Дякую депутатам міськради, які підтримали це питання. Від сьогодні земельна ділянка вилучена у єпархії УПЦ МП. Московській церкві не місце у Тернополі!" — написав Сергій Надал.

Нагадаємо, що 16 квітня, священнослужителі Православної церкви України звершили перше богослужіння з нагоди Воскресіння Христового в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. Українська мова на Великдень прозвучала тут вперше за 300 років. У Нижній Лаврі — Хрестовоздвиженському храмі — Великоднє богослужіння звершували також представники Української Православної Церкви Московського патріархату.