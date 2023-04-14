"Так само забрав ключі і перешкоджає роботі", — Ткаченко про священника Почаївської лаври

Міністр культури України Олександр Ткаченко. Фото: Валентина Поліщук

Міністр культури Олександр Ткаченко розказав на інтерв'ю, яка ситуація з Почаївською лаврою. Священник, так як і в Києві, забрав ключі і перешкоджає роботі державних органів влади.

Про це інформує Ліга.Нет.

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Ситуація з Почаївською лаврою

Зранку, 14 квітня, вийшло інтерв'ю із Міністром культури України Олександром Ткаченком. Він розказав яка ситуація наразі з Почаївською лаврою. Пряма мова:

— Яка ситуація з Почаївською лаврою? — запитав кореспондент.

— Питання не тільки в Почаївській лаврі, а в багатьох об'єктах, які були передані в користування чи в оренду УПЦ. У багатьох випадках там закінчуються угоди, як, наприклад, в Чернігівському заповіднику. А у випадку Почаївської лаври, там лише в одній церкві, в Кременецькому заповіднику, завершилася угода. І відбувається та сама картина, що і в Києві. Священник забрав ключі й перешкоджає нам перебрати цю церкву до себе. Але основа Почаївської лаври є за угодою з Кабміном в користуванні на 49 чи 50 років. І термін спливає ще нескоро. Ми вивчаємо ці документи. Щойно будемо готові – повідомимо подробиці. В Чернігові відбувається більш-менше цивілізований процес, — відповів Міністр культури.

Також він зазначив, що вони досліджують ситуацію і в інших місцях. В першу чергу звертають увагу на об'єкти, які належать до відання Міністерства культури. Тому що переважно більшість релігійних об'єктів — це або власність обласної ради, громади, місцеві ради, а інколи це може бути навіть і власністю УПЦ.

— Претензії на Почаївську лавру публічно оголосили ПЦУ та УГКЦ. Чи є у держави "соломонове рішення"? Адже гіпотетично це може стати міною уповільненої дії. І краще проговорити сценарій з претендентами зараз, — питає інтерв'юер.

— Ми про це ще не думали. На території Києво-Печерської лаври відбувається служіння ПЦУ у святкові дні, а внизу продовжує служіння УПЦ МП. Ми бачимо, що є можливості проведення служінь різними церквами. Щодо Почаївської, давайте спочатку розв'яжемо питання з власністю. Надалі мають ухвалюватися виважені рішення, в який спосіб там можуть відбуватися служіння: чи то оренда, чи то тимчасові угоди. Окремо треба подивитися на історію цього питання: яким чином Почаївська лавра стала осередком "руського міра" на Тернопільщині? Звідки з'явилося чимало мешканців Почаєва останніми роками? Там свідомо будувався цитадель "русского мира" на заході України, — заявив Ткаченко.

— Понад 8 000 церков продовжують перебувати під УПЦ МП. На яку частину може впливати держава? І що робити з храмами, які належать безпосередньо УПЦ МП? — запитує кореспондент.

— Це не означає, що належать. Може бути приватна власність, чи власність релігійних організацій (ГО), оренда та користування від органів влади, — відповів Олександр Ткаченко.

Він також додав, що переважна більшість об'єктів — це власність місцевих органів влади. Тільки якась частина, може напряму належати УПЦ МП.

— Останні рішення обласних рад щодо заборони УПЦ МП мають трошки популістичний вигляд, тому що вони мають діяти в площині розірвання конкретних договорів, а не просто забороняти УПЦ МП, — запевняє інтерв'юер.

— Обласні ради мають право висловлювати політичну позицію, але варто дочекатися подальших кроків Ради, де зареєстровано кілька законопроєктів щодо УПЦ МП. Наступне засідання Верховної Ради буде незабаром. Цілком ймовірно, ці питання там розглядатимуться, — відповів Ткаченко.

Нагадаємо, що Міністр культури України Олександр Ткаченко розповів, що із 8000 церков УПЦ МП лише частина храмів, де функціонують парафії цієї релігійної структури, належить безпосередньо Українській православній церкві (Московського патріархату).