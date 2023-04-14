"Так же забрал ключи и препятствует работе", — Ткаченко о священнике Почаевской лавры

Министр культуры Александр Ткаченко. Фото: Валентина Полищук

Министр культуры Александр Ткаченко рассказал на интервью, какая ситуация с Почаевской лаврой. Священник, как и в Киеве, забрал ключи и препятствует работе государственных органов власти.

Об этом информирует Лига.Нет.

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Ситуация с Почаевской лаврой

Утром 14 апреля вышло интервью с Министром культуры Украины Александром Ткаченком. Он рассказал, какая ситуация сейчас с Почаевской лаврой. Прямая речь:

— Какая ситуация с Почаевской лаврой? — спросил корреспондент.

— Вопрос не только в Почаевской лавре, но и во многих объектах, которые были переданы в пользование или в аренду УПЦ. Во многих случаях заканчиваются соглашения, как, например, в Черниговском заповеднике. А в случае Почаевской лавры там только в одной церкви, в Кременецком заповеднике, завершилось соглашение. И происходит та же картина, что и в Киеве. Священник взял ключи и препятствует нам перебрать эту церковь к себе. Но основа Почаевской лавры по соглашению с Кабмином в пользовании на 49 или 50 лет. И срок истекает еще нескоро. Мы изучаем эти документы. Как только будем готовы — сообщим подробности. В Чернигове происходит более-менее цивилизованный процесс, — ответил Министр культуры.

Также он отметил, что они исследуют ситуацию и в других местах. В первую очередь обращают внимание на объекты, относящиеся к ведению Министерства культуры. Потому что большинство религиозных объектов — это либо собственность областного совета, общины, местные советы, а иногда это может быть даже и собственностью УПЦ.

— Претензии на Почаевскую лавру публично объявили ПЦУ и УГКЦ. Есть ли у государства "соломоново решение"? Ведь гипотетически это может оказаться миной замедленного действия. И лучше проговорить сценарий с претендентами сейчас, — спрашивает интервьюер.

— Мы об этом еще не думали. На территории Киево-Печерской лавры совершается служение ВТО в праздничные дни, а внизу продолжает служение УПЦ МП. Мы видим, что есть возможности проведения служений разными церквями. Что касается Почаевской, давайте сначала решим вопрос с собственностью. В дальнейшем должны приниматься взвешенные решения, каким образом там могут совершаться служения: будь то аренда или временные соглашения. Отдельно нужно посмотреть на историю этого вопроса: каким образом Почаевская лавра стала центром "русского мира" в Тернопольской области? Откуда появились многие жители Почаева в последние годы? Там сознательно строился цитадель "русского мира" на западе Украины, — заявил Ткаченко.

— Более 8000 церквей продолжают находиться под УПЦ МП. На какую часть может оказывать влияние государство? И что делать с храмами, принадлежащими непосредственно УПЦ МП? — спрашивает корреспондент.

— Это не значит, что принадлежат. Может быть частная собственность или собственность религиозных организаций (ГО), аренда и пользование от органов власти, — ответил Александр Ткаченко.

Он также добавил, что преобладающее количество объектов — это собственность местных органов власти. Только какая-то часть может напрямую принадлежать УПЦ МП.

— Последние решения областных властей относительно запрета УПЦ МП выглядят немного популистически, потому что они должны действовать в плоскости расторжения конкретных договоров, а не просто запрещать УПЦ МП, — уверяет интервьюер.

— Областные власти имеют право высказывать политическую позицию, но стоит дождаться дальнейших шагов власти, где зарегистрировано несколько законопроектов по УПЦ МП. Следующее заседание Верховной Рады будет скоро. По всей вероятности, эти вопросы там будут рассматриваться, — ответил Ткаченко.

Напомним, что Министр культуры Украины Александр Ткаченко рассказал, что из 8000 церквей УПЦ МП только часть храмов, где функционируют приходы этой религиозной структуры, принадлежит непосредственно Украинской православной церкви (Московскому патриархату).