Арештований митрополит УПЦ МП Павло написав скаргу омбудсмену

Митрополит УПЦ МП Павло під час обшуку. Фото: ssu.gov.ua

До Офісу омбудсмена надійшло звернення від Свято-Успенської Києво-Печерської лаври (чоловічого монастиря) Української Православної Церкви Московського патріархату (УПЦ МП) щодо дискримінації та порушення права на свободу совісті і віросповідання. Звернення підписане Митрополитом Вишгородським і Чорнобильським Павлом.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

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Лубінець зазначив, що за вказаним зверненням відкрито провадження уповноваженого, в межах якого були направлені відповідні запити до Міністерства культури та інформаційної політики України, Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра", Нацполіції, Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, СБУ та Державної служби України з етнополітики та свободи совісті.

Омбудсмен нагадав, що постановою Кабміну від 23 грудня 2022 №1461 було утворено Міжвідомчу робочу групу з підготовки пропозицій та рекомендацій щодо організації виконання окремих завдань, пов’язаних з діяльністю релігійних організацій в Україні, до роботи якої також було долучено представника уповноваженого.

За результатами проведення перевірки на підставі встановлених порушень Міжвідомча робоча група рекомендувала Кабміну у межах законодавчо визначеної компетенції вжити заходів, а саме розірвати договір в односторонньому порядку.

Також зазначається, що 14 березня 2023 року Національним заповідником направлено попередження Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі (чоловічий монастир) УПЦ про розірвання вказаного договору в односторонньому порядку з проханням надати представників для включення до складу комісії Міністерства культури та інформаційної політики України з приймання-передачі державного майна та звільнити будівлі і споруди до 29 березня 2023 року.

Лубінець наголосив, що на сьогодні триває робота вказаної комісії.

У межах здійснення провадження, працівники секретаріату уповноваженого здійснили моніторингові візити до Національного заповідника з метою перевірки додержання прав і свобод людини і громадянина у зв’язку припиненням договору про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю.

Омбудсмен також нагадав, що минулого року він ініціював проведення зустрічі з Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій, під час якої наголосив, що готовий особисто зустрітись з представниками будь-яких релігій та конфесій.

"Багато представників релігійних громад вийшли на мене з відповідними пропозиціями та провели зустрічі. На жаль, від представників УПЦ такої ініціативи не було", — зауважив Лубінець.

Він вкотре наголосив на своїй відкритості до спілкування з представниками всіх релігій та конфесій.

Нагадаємо, митрополит УПЦ МП, намісник Києво-Печерської лаври Павло підозрюється у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправданні російського збройного вторгнення до України. Йому присудили два місяці домашнього арешту.

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