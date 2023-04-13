Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Религия arrow Арестованный митрополит УПЦ МП Павел написал жалобу омбудсмену arrow

Арестованный митрополит УПЦ МП Павел написал жалобу омбудсмену

13 апреля 2023 21:28
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Арестованный митрополит УПЦ МП Павел написал жалобу омбудсмену
Митрополит УПЦ МП Павел во время обыска. Фото: ssu.gov.ua
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В Офис омбудсмена поступило обращение от Свято-Успенской Киево-Печерской лавры (мужского монастыря) Украинской Православной Церкви Московского патриархата (УПЦ МП) о дискриминации и нарушении права на свободу совести и вероисповедания. Обращение подписано Митрополитом Вышгородским и Чернобыльским Павлом.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Читайте также:

Реакция омбудсмена на обращение

Лубинец отметил, что по указанному обращению открыто производство уполномоченного, в рамках которого были направлены соответствующие запросы в Министерство культуры и информационной политики Украины, Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра", Нацполицию, Всеукраинский Совет Церквей и религиозные организации, СБУ и Государственную службу Украины этнополитики и свободы совести

Омбудсмен напомнил, что постановлением Кабмина от 23 декабря 2022 г. №1461 была образована Межведомственная рабочая группа по подготовке предложений и рекомендаций по организации выполнения отдельных задач, связанных с деятельностью религиозных организаций в Украине, к работе которой также был привлечен представитель уполномоченного.

По результатам проведения проверки на основании установленных нарушений Межведомственная рабочая группа рекомендовала Кабмину в рамках законодательно определенной компетенции принять меры, а именно расторгнуть договор в одностороннем порядке.

Также отмечается, что 14 марта 2023 Национальным заповедником направлено предупреждение Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре (мужской монастырь) УПЦ о расторжении указанного договора в одностороннем порядке с просьбой предоставить представителей для включения в состав комиссии Министерства культуры и информационной политики Украины по приемке-передаче государственного имущества и освободить здания и постройки до 29 марта 2023 года.

Лубинец подчеркнул, что на сегодняшний день продолжается работа указанной комиссии.

В рамках осуществления производства работники секретариата уполномоченного осуществили мониторинговые визиты в Национальный заповедник с целью проверки соблюдения прав и свобод человека и гражданина в связи с прекращением договора о безвозмездном пользовании религиозной организацией культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся государственной собственностью.

Омбудсмен также напомнил, что в прошлом году он инициировал проведение встречи с Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций, во время которой подчеркнул, что готов лично встретиться с представителями любых религий и конфессий.

"Многие представители религиозных общин вышли на меня с соответствующими предложениями и провели встречи. К сожалению, от представителей УПЦ такой инициативы не было", — отметил Лубинец.

Он в очередной раз отметил свою открытость к общению с представителями всех религий и конфессий.

Напомним, митрополит УПЦ МП, наместник Киево-Печерской лавры Павел подозревается в разжигании межрелигиозной розни и оправдании российского вооруженного вторжения в Украину. Ему присудили два месяца домашнего ареста.

Митрополит Павел (Лебедь) после оглашения решения суда о его круглосуточном домашнем аресте не хотел одевать электронный браслет. Он аргументировал отказ "проблемами со здоровьем".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB