Арестованный митрополит УПЦ МП Павел написал жалобу омбудсмену

Митрополит УПЦ МП Павел во время обыска. Фото: ssu.gov.ua

В Офис омбудсмена поступило обращение от Свято-Успенской Киево-Печерской лавры (мужского монастыря) Украинской Православной Церкви Московского патриархата (УПЦ МП) о дискриминации и нарушении права на свободу совести и вероисповедания. Обращение подписано Митрополитом Вышгородским и Чернобыльским Павлом.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Реакция омбудсмена на обращение

Лубинец отметил, что по указанному обращению открыто производство уполномоченного, в рамках которого были направлены соответствующие запросы в Министерство культуры и информационной политики Украины, Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра", Нацполицию, Всеукраинский Совет Церквей и религиозные организации, СБУ и Государственную службу Украины этнополитики и свободы совести

Омбудсмен напомнил, что постановлением Кабмина от 23 декабря 2022 г. №1461 была образована Межведомственная рабочая группа по подготовке предложений и рекомендаций по организации выполнения отдельных задач, связанных с деятельностью религиозных организаций в Украине, к работе которой также был привлечен представитель уполномоченного.

По результатам проведения проверки на основании установленных нарушений Межведомственная рабочая группа рекомендовала Кабмину в рамках законодательно определенной компетенции принять меры, а именно расторгнуть договор в одностороннем порядке.

Также отмечается, что 14 марта 2023 Национальным заповедником направлено предупреждение Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре (мужской монастырь) УПЦ о расторжении указанного договора в одностороннем порядке с просьбой предоставить представителей для включения в состав комиссии Министерства культуры и информационной политики Украины по приемке-передаче государственного имущества и освободить здания и постройки до 29 марта 2023 года.

Лубинец подчеркнул, что на сегодняшний день продолжается работа указанной комиссии.

В рамках осуществления производства работники секретариата уполномоченного осуществили мониторинговые визиты в Национальный заповедник с целью проверки соблюдения прав и свобод человека и гражданина в связи с прекращением договора о безвозмездном пользовании религиозной организацией культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся государственной собственностью.

Омбудсмен также напомнил, что в прошлом году он инициировал проведение встречи с Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций, во время которой подчеркнул, что готов лично встретиться с представителями любых религий и конфессий.

"Многие представители религиозных общин вышли на меня с соответствующими предложениями и провели встречи. К сожалению, от представителей УПЦ такой инициативы не было", — отметил Лубинец.

Он в очередной раз отметил свою открытость к общению с представителями всех религий и конфессий.

Напомним, митрополит УПЦ МП, наместник Киево-Печерской лавры Павел подозревается в разжигании межрелигиозной розни и оправдании российского вооруженного вторжения в Украину. Ему присудили два месяца домашнего ареста.

Митрополит Павел (Лебедь) после оглашения решения суда о его круглосуточном домашнем аресте не хотел одевать электронный браслет. Он аргументировал отказ "проблемами со здоровьем".