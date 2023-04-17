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В Тернополе запретили пользоваться землей для УПЦ МП

17 апреля 2023 13:17
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
В Тернополе запретили пользоваться землей для УПЦ МП
Украинская православная церковь московского патриархата в Тернополе. Фото: Википедия
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 17 апреля, в Тернополе большинство депутатов проголосовало за решение о запрете пользования землей, где находится УПЦ МП. Теперь земельный участок принадлежит общине города.

Об этом информирует мэр Тернополя Сергей Надал.

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УПЦ в Тернополе — без земли и права ею пользоваться. Решение было принято на внеочередной сессии горсовета. "ЗА" проголосовали 40 депутатов.

Управлению Тернопольской епархии Украинской Православной церкви запретили пользоваться земельным участком по адресу ул. Евгения Коновальца, 1.

"Сегодня на внеочередной сессии Тернопольского городского совета приняли решение о прекращении права пользования земельным участком управлению Тернопольской епархии московской церкви. Спасибо депутатам горсовета, которые поддержали этот вопрос. С сегодняшнего дня земельный участок изъят в епархии УПЦ МП. Московской церкви не место в Тернополе!" — написал Сергей Надал.

Напомним, что 16 апреля священнослужители Православной церкви Украины совершили первое богослужение по случаю Воскресения Христова в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры. Украинский язык на Пасху прозвучал здесь впервые за 300 лет. В Нижней Лавре — Крестовоздвиженском храме — Пасхальное богослужение совершали также представители Украинской Православной Церкви Московского патриархата.

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