Проверка Почаевской Лавры: в Минкульте была создана специальная комиссия

Минкульт проверит объекты Почаевской лавры. Фото: УНИАН

В министерстве культуры и информационной политики хотят проверить, как используются объекты Почаевской лавры. Там уже создали комиссию, которая проведет эту проверку.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире телемарафона "Єдині новини".

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"У нас созданы комиссии по проверке использования объектов как в Почаевской лавре, так и на территории Черниговского заповедника, где уже приостановлены действия соглашений по использованию некоторых объектов заповедника", — рассказал министр.

Таким образом, Минкульт начинает процесс возвращения имущества государству в Свято-Успенской Почаевской лавре, которым сейчас пользуется УПЦ МП.

"Есть Кременецкий заповедник, есть Почаевская лавра, есть отношения между ними. В Кременецком заповеднике в одном из храмов прекратился срок соглашения об использовании. У нас также находится дело в местном суде относительно того, почему нас не допускают к этому храму, но это процесс", — добавил Ткаченко.

Долго ли будет господствовать УПЦ МП в Почаевской Лавре

Следует отметить, что аренда Почаевской лавры для УПЦ МП действует до 2052 года.

3 апреля в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления №9179 "Об обращении Верховной Рады в Кабмин о расторжении с УПЦ МП договора аренды комплексов сооружений Почаевской Успенской лавры".

В проекте постановления говорится, что это должно быть сделано для защиты национальных интересов Украины, учитывая полномасштабную агрессивную войну, которую Российская Федерация развязала и ведет против Украины и украинского народа.

Напомним, 21 апреля суд рассмотрел апелляцию экспоместителя Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя). Раньше его отправили под круглосуточный арест. Отмечается, что митрополит и дальше будет находиться под домашним арестом до 30 мая.