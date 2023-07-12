Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Релігія arrow Петра і Павла 2023: що обов'язково варто робити, а що категорично не можна arrow

Петра і Павла 2023: що обов'язково варто робити, а що категорично не можна

12 липня 2023 05:40
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Що варто та не треба робити на Петра і Павла – головні ритуали та заборони
Зображення святих апостолів Петра та Павла. Фото ілюстративне: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

12 липня віряни в церкві вшановують пам’ять апостолів Петра і Павла, а українці дуже поважали цей день. Тому варто розуміти, що обов’язково потрібно зробити у свято Петра і Павла, а що категорично забороняється робити в цей день.

Новини.LIVE розповідає про головні ритуали та заборони на свято Петра і Павла.

Читайте також:

Що означає свято Петра і Павла для людей?

У давні часи цей день вважався розпалом літа, коли люди насолоджувалися хорошою погодою надворі, купалися в річках та працювали в полі. У цей день наші предки ходили на богослужіння, одягнувшись в гарні речі, а потім накривали щедрий стіл та багато їли.

Предки вважали день Петра і Павла святом родин та рибалок, тому в цей день потрібно провести певні ритуали, які з цим пов’язані.

Апостоли Петро та Павло
Зображення апостолів Петра і Павла. Фото ілюстративне: УНІАН

Головні ритуали 12 липня

День апостолів Петра і Павла вважається одним з найкращих для закоханих людей днів. А якщо ви давно планували весілля, цей день є ідеальним для цього. 

Також у це свято варто готувати традиційні українські частування — мандрики, які є символом початку сінокосу та кінця сезону купання. У цей день також слід збирати часник та цибулю, які не варто збирати до 12 липня, інакше врожай буде бідним.

Лук и чеснок
Цибуля та часник, які варто збирати 12 липня. Фото: Freepik

Крім того, у цей день варто піти на риболовлю, адже вважається, що апостол Петро, який свого часу був гарним рибалкою, допомагає наловити багато риби. У день апостолів Петра і Павла обов’язково потрібно прибрати в домі, а перед вечерею накрити стіл чистою скатертиною.

Вважається, що 12 липня варто нарвати цілющих рослин, з яких в давні часи робили різні чаї. Предки вірили, що у цю дату рослини мають вдвічі більше користі для здоров’я.

Целебные растения
Цілющі рослини, які варто нарвати на Петра і Павла. Фото: Pixabay

Головні заборони 12 липня

У це свято не можна конфліктувати, сваритися та згадувати старі образи. Також не можна пліткувати, позичати та займати гроші, а також виконувати важку фізичну працю. Крім того, предки вважали, що на Петра і Павла не можна вживати ягід.

Нагадаємо, ми писали про те, які традиції існують на Введення у храм Пресвятої Богородиці.

Раніше ми розповідали про те, як українці відзначають свято Благовіщення. 

Також ми повідомляли про те, що категорично не можна робити на Собор Іоанна Предтечі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Новина з відео

07:15 Щоб росли великі соковиті грона: як обрізати виноград влітку

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз