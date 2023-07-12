Що варто та не треба робити на Петра і Павла – головні ритуали та заборони

Зображення святих апостолів Петра та Павла. Фото ілюстративне: Pinterest

12 липня віряни в церкві вшановують пам’ять апостолів Петра і Павла, а українці дуже поважали цей день. Тому варто розуміти, що обов’язково потрібно зробити у свято Петра і Павла, а що категорично забороняється робити в цей день.

Новини.LIVE розповідає про головні ритуали та заборони на свято Петра і Павла.

Читайте також:

Що означає свято Петра і Павла для людей?

У давні часи цей день вважався розпалом літа, коли люди насолоджувалися хорошою погодою надворі, купалися в річках та працювали в полі. У цей день наші предки ходили на богослужіння, одягнувшись в гарні речі, а потім накривали щедрий стіл та багато їли.

Предки вважали день Петра і Павла святом родин та рибалок, тому в цей день потрібно провести певні ритуали, які з цим пов’язані.

Зображення апостолів Петра і Павла. Фото ілюстративне: УНІАН

Головні ритуали 12 липня

День апостолів Петра і Павла вважається одним з найкращих для закоханих людей днів. А якщо ви давно планували весілля, цей день є ідеальним для цього.

Також у це свято варто готувати традиційні українські частування — мандрики, які є символом початку сінокосу та кінця сезону купання. У цей день також слід збирати часник та цибулю, які не варто збирати до 12 липня, інакше врожай буде бідним.

Цибуля та часник, які варто збирати 12 липня. Фото: Freepik

Крім того, у цей день варто піти на риболовлю, адже вважається, що апостол Петро, який свого часу був гарним рибалкою, допомагає наловити багато риби. У день апостолів Петра і Павла обов’язково потрібно прибрати в домі, а перед вечерею накрити стіл чистою скатертиною.

Вважається, що 12 липня варто нарвати цілющих рослин, з яких в давні часи робили різні чаї. Предки вірили, що у цю дату рослини мають вдвічі більше користі для здоров’я.

Цілющі рослини, які варто нарвати на Петра і Павла. Фото: Pixabay

Головні заборони 12 липня

У це свято не можна конфліктувати, сваритися та згадувати старі образи. Також не можна пліткувати, позичати та займати гроші, а також виконувати важку фізичну працю. Крім того, предки вважали, що на Петра і Павла не можна вживати ягід.

Нагадаємо, ми писали про те, які традиції існують на Введення у храм Пресвятої Богородиці.

Раніше ми розповідали про те, як українці відзначають свято Благовіщення.

Також ми повідомляли про те, що категорично не можна робити на Собор Іоанна Предтечі.