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Петра и Павла 2023: что обязательно следует делать, а что категорически нельзя

12 июля 2023 05:40
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Что следует и что не нужно делать на Петра и Павла – главные ритуалы и запреты
Изображение святых апостолов Петра и Павла. Фото иллюстративное: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

12 июля верующие в церкви чтят память апостолов Петра и Павла, а украинцы очень уважали этот день. Поэтому следует понимать, что обязательно нужно сделать в праздник Петра и Павла, а что категорически запрещается делать в этот день.

Новини.LIVE рассказывает о главных ритуалах и запретах на праздник Петра и Павла.

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Что значит праздник Петра и Павла для людей?

В давние времена этот день считался разгаром лета, когда люди наслаждались хорошей погодой на улице, купались в реках и работали в поле. В этот день наши предки ходили на богослужение, одевшись в красивые вещи, а затем накрывали щедрый стол и много ели.

Предки считали день Петра и Павла праздником семей и рыбаков, поэтому в этот день нужно провести определенные ритуалы, которые с этим связаны.

Апостолы Петр и Павел
Изображение апостолов Петра и Павла. Фото иллюстративное: УНИАН

Главные ритуалы 12 июля

День апостолов Петра и Павла считается одним из самых лучших для влюбленных людей дней. А если вы давно планировали свадьбу, этот день является идеальным для этого.

Также в этот праздник стоит готовить традиционные украинские угощения — мандрики, которые являются символом начала сенокоса и конца сезона купания. В этот день также следует собирать чеснок и лук, которые не стоит собирать до 12 июля, иначе урожай будет бедным.

Лук и чеснок
Лук и чеснок, которые следует собирать 12 июля. Фото: Freepik

Кроме того, в этот день стоит пойти на рыбалку, ведь считается, что апостол Петр, в свое время являвшийся хорошим рыболовом, помогает наловить много рыбы. В день апостолов Петра и Павла обязательно нужно убрать в доме, а перед ужином накрыть стол чистой скатертью.

Считается, что 12 июля следует нарвать целебных растений, из которых в давние времена делали разные чаи. Предки верили, что в эту дату растения имеют вдвое больше пользы для здоровья.

Целебные растения
Целебные растения, которые следует нарвать на Петра и Павла. Фото: Pixabay

Главные запреты 12 июля

В этот праздник нельзя конфликтовать, ссориться и вспоминать старые обиды. Также нельзя сплетничать, одалживать и занимать деньги, а также выполнять тяжелый физический труд. Кроме того, предки считали, что на Петра и Павла нельзя употреблять ягоды.

Напомним, мы писали о том, какие традиции существуют на Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Раньше мы рассказывали о том, как украинцы отмечают праздник Благовещения.

Также мы сообщали о том, что категорически нельзя делать на Собор Иоанна Предтечи.

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