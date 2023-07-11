Яке православне свято відзначають віряни 11 липня — традиції, заборони, молитви

Українські віряни на службі у церкві. Фото: pomisna.info

Сьогодні, 11 липня, православна церква віддає честь пам’яті перенесення мощів святих безсрібників Кира та Йоана (Івана) — ранньохристиянських святих мучеників. Також віряни відзначають свято ікони Божої Матері "Троєручниця".

Розповідаємо про важливі заборони та традиції цього дня, що відомо про святих та яку молитву 11 липня необхідно прочитати задля зцілення та міцного здоров'я.

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Що відомо про святих Кира та Йоана

Кир та Йоан були ранньо-християнськими святими мучениками, єгипетськими лікарями та воїнами. А безсрібниками їх назвали за те, що вони не брали грошей за свою працю та допомогу.

З відомостей, які дійшли до наших днів, відомо, що Кир жив у III ст. в єгипетському місті Олександрії за часів правління імператора Діоклетіана, жорстокого гонителя християн. Прославився він як гарний лікар та цілитель, який міг поставити людину на ноги лише одною молитвою. Пізніше до нього долучився колишній воїн Йоан, який прийняв св. Хрещення.

Довідавшись про ув'язнення побожної християнки Атанасії та трьох її малолітніх дочок у єгипетському Канопі, Кир та Йоан вирушили, щоб підтримати їх дух. Проте святі самі потрапили в ув'язнення. Анастасію з доньками обезголовили, а Кира з Йоаном убили мечем.

Побожні християни поклали їхні святі мощі у церкві св. Марка. При мощах діялися численні чуда. Пройшло сто років і патріарх Олександрійський Кирило вирішив частину мощей перенести до міста Менути, де згодом була побудована церква на честь Кира та Івана.

Ікони Кира та Йоана. Фото: google.com

Що треба знати про ікону Божої Матері "Троєручиця"

Ікона Божої Матері "Троєручиця" має дивовижну історію. Так, у 716 році, коли на візантійському престолі був Лев Ісавр, відомий як затятий іконоборець, ікони безжально спалювали, а тих, у кого зберігалися святі лики, холоднокровно вбивали.

Потрапив під ці гоніння й Іоанн Дамаскін, який служив у халіфа Дамаського в Сирії, був першим міністром і просвітителем християнства.

Щоб його усунути, імператор наказав підробити почерк Іоанна і написати лист, де той нібито просить допомоги Візантії в завоюванні Сирії. Халіф після прочитання листа велів відрубати праву руку Іоанну.

Залишившись без руки, Іоанн попросив дозволу халіфа забрати відрубану кінцівку. Володар Дамаска дав свою згоду. Повернувшись додому, святий приклав відсічену руку до рани та почав молитися від щирого серця перед іконою Божої Матері про зцілення. Він дав обітницю писати цією рукою труди на славу церкви та Владичиці Богородиці. Зрештою він заснув, а коли прокинувся, то його рука була на місці цілою та неушкодженою.

Дивовижне зцілення надихнуло Іоанна. Він попросив зробити руку зі срібла і прикріпив її до ікони. Залишок життя Іоанн присвятив служінню Богу. Він пішов у монастир, в обитель святого Сави Освяченого, і прийняв чернечий постриг.

Ікону, преподобний взяв у монастир разом із собою. Вона перебувала в обителі святого Сави Освяченого до ХIII століття. Потім її з благословенням передали в дар святому Саві, архієпископу Сербському. У Сербії чудотворний образ Богородиці зберігався до турецької навали.

Згодом вона опинилася в Хіландарському монастирі на Афоні. Один зі списків "Троєручиці" знаходиться в Спасо-Преображенському соборі в Чернігові.

Пам'ять ікони "Троєручиця" відзначають 11 липня за юліанським календарем. За новоюліанським календарем (з 1 вересня 2023 року) згадувати її будуть 28 червня.

Ікона Божої Матері "Троєручиця". Фото: google.com

Що не можна робити 11 липня

У цей день віряни дотримуються важливих заборон. Церква забороняє:

лаятися;

лихословити;

сваритися;

пліткувати;

думати про погане;

обмовляти когось;

спати вдень;

стригтися.

Що можна робити 11 липня та про що молитися

За можливості віряни відвідують церкву. Можна поставити свічку за своє здоров'я та здоров'я рідних.

Обов'язково моляться перед іконою Божої Матері "Троєручиця", щоб свята подарувала міцне здоров'я та зцілила від тяжких хвороб.

Християни вірять, що ікона може зцілити хвороби рук, ніг і суглобів, а також відновити зір. У ікони Божої Матері "Троєручиця" просять здоров'я для близьких, сімейного добробуту і захисту від ворогів.

Вважається, що чудотворний образ допомагає людям, які займаються рукоділлям, іконописцям, художникам та письменникам.

Молитва іконі Божої Матері "Троєручиця" про зцілення

Молитва іконі Божої Матері "Троєручиця" про зцілення. Фото: Новини.LIVE

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