Какой православный праздник отмечают верующие 11 июля — традиции, запреты, молитвы

Украинские верующие на службе в церкви. Фото: pomisna.info

Сегодня, 11 июля, православная церковь почитает память перенесения мощей святых бессребреников Кира и Иоанна (Ивана) — раннехристианских святых мучеников. Также верующие отмечают праздник иконы Божией Матери "Троеручница".

Рассказываем о важных запретах и традициях этого дня, что известно о святых и какую молитву 11 июля необходимо прочесть для исцеления и крепкого здоровья.

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Что известно о святых Кире и Иоанне

Кир и Иоанн были раннехристианскими святыми мучениками, египетскими врачами и воинами. А бессеребренниками их назвали за то, что они не брали денег за свой труд и помощь.

Из сведений, дошедших до наших дней, известно, что Кир жил в III ст. в египетском городе Александрии во времена правления императора Диоклетиана, жестокого гонителя христиан. Прославился он как хороший врач и целитель, который мог поставить человека на ноги только одной молитвой. Позже к нему присоединился бывший воин Иоанн, принявший св. Крещение.

Узнав о заключении набожной христианки Анастасии и трех ее малолетних дочерей в египетском Канопе, Кир и Иоанн отправились, чтобы поддержать их дух. Однако святые сами попали в тюрьму. Анастасию с дочерьми обезглавили, а Кира с Иоанном убили мечом.

Набожные христиане положили их святые мощи в церкви св. Марко. При мощах творились многочисленные чудеса. Прошло сто лет и патриарх Александрийский Кирилл решил часть мощей перенести в город Менут, где впоследствии была построена церковь в честь Кира и Иоанна.

Иконы Кира и Иоанна. Фото: google.com

Что нужно знать об иконе Божией Матери "Троеручица"

Икона Божией Матери "Троеручица" имеет удивительную историю. Так, в 716 году, когда на византийском престоле был Лев Исавр, известный как ярый иконоборец, иконы безжалостно сжигали, а тех, у кого хранились святые лики, хладнокровно убивали.

Попал под эти гонения и Иоанн Дамаскин, служивший у халифа Дамасского в Сирии, был первым министром и просветителем христианства.

Чтобы его устранить, император отдал приказ подделать почерк Иоанна и написать письмо, где тот якобы просит помощи Византии в завоевании Сирии. Халиф после прочтения письма велел отрубить правую руку Иоанну.

Оставшись без руки, Иоанн попросил разрешения халифа унести отрубленную конечность. Обладатель Дамаска дал свое согласие. Вернувшись домой, святой приложил отсеченную руку к ране и стал молиться от всего сердца перед иконой Божией Матери об исцелении. Он дал обет писать этой рукой труды во славу церкви и Владычицы Богородицы. В конце концов он уснул, а когда проснулся, его рука была на месте целой и невредимой.

Удивительное исцеление вдохновило Иоанна. Он попросил сделать руку из серебра и прикрепил ее к иконе. Остаток жизни Иоанн посвятил служению Богу. Он пошел в монастырь, в обитель святого Саввы Освященного, и принял монашеский постриг.

Икону преподобный взял в монастырь вместе с собой. Она находилась в обители святого Саввы освященного до ХIII века. Затем ее с благословением передали в дар святому Саве, архиепископу Сербскому. В Сербии чудотворный образ Богородицы сохранялся до турецкого нашествия.

Впоследствии она очутилась в Хиландарском монастыре на Афоне. Один из списков "Троеручницы" находится в Спасо-Преображенском соборе в Чернигове.

Память иконы "Троеручица" отмечают 11 июля по юлианскому календарю. По новому лианскому календарю (с 1 сентября 2023 года) вспоминать ее будут 28 июня.

Икона Божией Матери "Троеручица". Фото: google.com

Что нельзя делать 11 июля

В этот день верующие соблюдают важные запреты. Церковь запрещает:

ругаться;

злословить;

ссориться;

сплетничать;

думать о плохом;

оговаривать кого-то;

спать днем;

стричься.

Что можно делать 11 июля и о чем молиться

По возможности верующие посещают церковь. Можно поставить свечу за свое здоровье и здоровье родных.

Обязательно молятся перед иконой Божией Матери "Троеручица", чтобы праздники подарили крепкое здоровье и исцелили от тяжелых болезней.

Христиане верят, что икона может исцелить болезни рук, ног и суставов, а также восстановить зрение. У иконы Божией Матери "Троеручица" просят здоровье для близких, семейного благополучия и защиты от врагов.

Считается, что чудотворный образ помогает людям, занимающимся рукоделием, иконописцам, художникам и писателям.

Молитва иконе Божией Матери "Троеручица" об исцелении

Молитва иконе Божией Матери "Троеручица" об исцелении. Фото: Новини.LIVE

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