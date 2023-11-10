Батьківська субота перед Різдвяним постом 11 листопада — заборони та традиції

Дівчина зі свічкою у руках молиться у церкві. Фото: google.com

Вже зовсім скоро у християн східного обряду розпочнеться Різдвяний піст. Традиційно в останню суботу перед початком посту віряни поминають померлих родичів та близьких, відвідують храми, де проводяться заупокійні богослужіння. Цього року Батьківська поминальна субота припала на 11 листопада.

Новини.LIVE розповідає про головні традиції та заборони цієї важливої для християн дати.

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Що можна робити у батьківську суботу перед Різдвяним постом

Кожен вірянин цього дня намагається потрапити до церкви, щоб:

взяти участь у заупокійному богослужінні;

замовити панахиду за померлими родичами;

замовити сорокоуст або літургію;

поставити свічку за упокій душі померлої людини;

помолитися перед розп'яттям про спасіння душі людини, якої вже немає серед живих.

Як зазначають священнослужителі, заведено молитися за упокій душ не лише праведників, але й грішників. Крім того, слід помолитися не тільки за своїх рідних, але й згадати у молитві тих, за кого молитися нікому.

Після відвідування храму віряни не рідко відвідують кладовища, прибирають на могилах, приносять квіти. Біля могили також можна прочитати молитву.

Вже вдома готують поминальну трапезу. Обов'язково на стіл ставлять поминальну кутю та узвар. За столом згадують добрим словом усіх, кого вже немає поряд.

Також церковнослужителі підкреслюють, що у батьківську суботу перед Різдвяним постом необхідно подавати милостиню всім нужденним.

Дівчина у церкві ставить свічку за упокій. Фото: google.com

Що треба нести до церкви у батьківську суботу

Зазвичай у поминальну суботу або напередодні у п'ятницю віряни несуть до храмів поминальні записки з іменами тих, кого слід згадати у заупокійній молитві.

Також несуть панахиду:

круглий хліб;

будь-які крупи;

рослинну олію;

борошно (для приготування просфор);

печиво;

цукерки;

цукор;

сіль.

Не можна нести м'ясні продукти та алкоголь.

Що не можна робити у поминальну суботу

Церквою встановлені певні заборони, яких вірянам слід дотримуватися цього дня, щоб уникнути гріховних діянь та вшанувати померлих.

Тож, у поминальну батьківську суботу перед Різдвяним постом не можна:

вінчатися;

влаштовувати весілля;

влаштовувати гучні гуляння;

відзначати з розмахом та алкоголем дні народження;

вживати алкоголь під час поминальної трапези та на кладовищах;

залишати їжу на могилах;

згадувати про померлого з образою або злістю;

страждати та плакати за померлим;

бажати зла іншим;

лаятися;

лихословити;

провокувати конфлікти або брати у них участь;

відмовляти у милостині.

Вірянки у церкві ставлять свічки. Фото: pomisna.info

Поминальна молитва у батьківську суботу перед Різдвяним постом

Якщо ж ви не потрапили до церкви на службу, пом'янути покійних родичів можна і самостійно вдома, прочитавши молитву.

Робити це слід від чистого серця, звертаючись до Господа з наступними словами:

Поминальна молитва у батьківську суботу перед Різдвяним постом. Фото: Новини.LIVE

Народні прикмети на батьківську суботу перед Різдвяним постом

У давні часи у батьківську суботу перед Різдвяним постом вірили у такі прикмети:

Якщо цього дня холодна погода — зима буде сніжною.

Сильний вітер цього дня — до холодної зими та пізньої весни.

Якщо у батьківську суботу птахи низько літають — весна буде дощова.

Якщо у поминальну суботу посваритися з кимось — не вдасться помиритися з людиною весь наступний рік.

Нагадуємо, ми публікували детальний церковний календар свят на листопад 2023 року.

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