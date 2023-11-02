Коли Різдвяний піст 2023 року за новим календарем — дата, традиції, заборони

Віряни у церкві під час Різдвяного посту. Фото: pomisna.info

Віряни дотримуються суворого посту напередодні одного з головних християнських свят — Різдва Христового, яке цього року відзначатиметься 25 грудня. У цей період люди відмовляються від м’яса, молока, яєць та навіть риби. Але це не тільки про обмеження в їжі, піст — це також про молитви та обмеження у веселощах та всього того, що віддаляє людину від Бога. Таким чином християнин очищає не тільки тіло, а й душу.

Новини.LIVE розповідає, коли розпочнеться Різдвяний піст, яких суворих заборон слід дотримуватися у цей період, а що слід обов'язково зробити перед Різдвом.

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Коли Різдвяний піст 2023 року — дата

Як відомо, у вересні 2023 року Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Тож, дата святкування Різдва Христового змінилася, замість 7 січня українці святкуватимуть 25 грудня.

Через таку зміну відповідно змінилася дата початку Різдвяного посту, який передує цьому великому релігійному святу. Тепер він буде починатися 15 листопада і закінчуватиметься 24 грудня (раніше: 28 листопада — 6 січня).

Додамо, що в народі Різдвяний піст називають також Пилипівка або ж Пилипівський піст, на честь апостола Пилипа, пам'ять якого вшановують 14 листопада (27 листопада за старим стилем).

Різдвяна свічка у церкві. Фото: google.com

Скільки триває Різдвяний піст

За традицією, піст триває рівно 40 днів. Адже це число відповідає кількості днів говіння Ісуса Христа у пустелі, перед початком Його трирічних проповідей.

Крім того, саме стільки постували пророк Мойсей, і пророк Ілля перед важливими подіями у їхньому житті.

Що категорично заборонено робити у Різдвяний піст

Як зазначають священнослужителі, у піст еобхідні не тільки обмеження в їжі, а й і приборкання своїх плотських бажань. Тож у цей період не можна:

лихословити;

сваритися;

починати та підтримувати конфлікти;

ображати інших;

ображатися;

пліткувати;

засуджувати;

бути жадібним;

лінуватися;

курити;

вживати спиртні напої;

відвідувати розважальні заходи;

влаштовувати гучні вечірки;

гучно святкувати день народження (можна провести цей день у спокої, тиші та родинному колі);

займатися любов’ю.

Варто зауважити, що у піст також забороняється:

таїнство вінчання;

таїнство хрещення.

Жінки ставлять свічки перед іконою у Пилипівський піст. Фото: pomisna.info

Що варто робити вірянину у Різдвяний піст

Головне завдання кожного християнина у цей період молитися Богові за спасіння своєї душі та душ рідних людей. Також у цей період вірянам варто:

відмовитися від усього мирського;

відвідувати церкву хоча б щонеділі;

спілкуватися зі священнослужителями, просити в них поради;

сповідатися;

причащатися;

читати релігійну літературу й вивчати праці видатних релігійних діячів;

чинити іншим добро;

допомагати бідним та нужденним.

Пам'ятайте, вдало проведений піст — це відчуття внутрішнього спокою і миру.

Жінка молиться у церкві. Фото: pomisna.info

Як підготуватися до Різдвяного посту

Лікарі наголошують, до будь-якого посту треба готуватися заздалегідь, адже обмеження у їжі, різка зміна раціону — це великий стрес для організму.

За тиждень-два до посту варто почати потроху виключати з раціону м'ясо, жирну їжу, молочну продукцію. Таким чином увійти у піст можна буде з легкістю.

Також варто за день до входження в піст очистити кишківник, щоб запустити механізми внутрішньоклітинного харчування і позбутися від постійно почуття голоду, радять медики.

Прикрашена різдвяна свічка. Фото: depositphotos.com

Що не можна їсти у Різдвяний піст

Хоч Різдвяний піст і суворий, але не настільки як Великий. Є дні коли можна вживати рибу й навіть дозволяється випити трохи вина.

Перш за все треба відмовитися від їжі тваринного походження:

молочної продукції;

яєць;

м’яса та м'ясних продуктів.

Бажано відмовитися від консервації — вона негативно впливає на шлунково-кишковий тракт, який і так відчує стрес від різкої зміни харчування.

Слід зауважити, якщо ви відчуваєте, що не зможете повністю дотримуватися всіх правил Різдвяного посту, то спробуйте почати з малого. Наприклад, відмовтеся від м'яса, яєць і молочних продуктів на вказаний період, але готуйте гарячу їжу в дні сухоїдіння.

Їжа у суворий піст. Фото: pixabay.com

Різдвяний піст 2023 — що можна їсти

Що можна їсти в Різдвяний піст — залежить від дня тижня.

понеділок — можна їсти гарячі страви без соняшникової олії;

вівторок і четвер — в страви можна додавати олію;

середа та п'ятниця — сухоїдіння. У такі дні можна їсти тільки продукти, які не проходили термічну обробку. В останній тиждень посту сухоїдіння також дотримуються в понеділок;

субота та неділя — найменш суворий піст, можна їсти рибу і пити вино у невеликій кількості.

Продукти, які варто їсти у піст:

крупи;

фрукти;

овочі;

бобові;

горіхи;

сухофрукти.

Можна готувати:

свіжі або теплі салати;

супи;

запечені овочі та фрукти;

тушковані овочі;

варені крупи у якості гарніру тощо.

Різдвяна кутя, мед та мак. Фото: depositphotos.com

Кому не варто дотримуватися посту

Християнський піст повинен допомогти людині, а не нашкодити. Тож люди зі слабким здоров'ям можуть не постити.

Також від посту звільняються люди, які знаходяться в складних життєвих умовах, де дотримання посту неможливе, це не буде вважатися гріхом. Наприклад, посту можуть не дотримуватися військові на передовій і жителі прифронтових територій.

Ось кому можна не дотримуватися посту:

діти до 14 років;

люди зі слабким здоров'ям;

люди з хронічними захворюваннями;

люди з віковими хворобами;

вагітні жінки;

годуючі мами;

мандрівники, які довго перебувають у дорозі;

військовослужбовці;

жителі зони бойових дій.

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