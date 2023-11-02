Коли Різдвяний піст 2023 року за новим календарем — дата, традиції, заборони

Коли починається Різдвяний піст 2023 — дата, головні заборони та традиції
Віряни дотримуються суворого посту напередодні одного з головних християнських свят — Різдва Христового, яке цього року відзначатиметься 25 грудня. У цей період люди відмовляються від м’яса, молока, яєць та навіть риби. Але це не тільки про обмеження в їжі, піст — це також про молитви та обмеження у веселощах та всього того, що віддаляє людину від Бога. Таким чином християнин очищає не тільки тіло, а й душу.
Новини.LIVE розповідає, коли розпочнеться Різдвяний піст, яких суворих заборон слід дотримуватися у цей період, а що слід обов'язково зробити перед Різдвом.
Коли Різдвяний піст 2023 року — дата
Як відомо, у вересні 2023 року Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Тож, дата святкування Різдва Христового змінилася, замість 7 січня українці святкуватимуть 25 грудня.
Через таку зміну відповідно змінилася дата початку Різдвяного посту, який передує цьому великому релігійному святу. Тепер він буде починатися 15 листопада і закінчуватиметься 24 грудня (раніше: 28 листопада — 6 січня).
Додамо, що в народі Різдвяний піст називають також Пилипівка або ж Пилипівський піст, на честь апостола Пилипа, пам'ять якого вшановують 14 листопада (27 листопада за старим стилем).
Скільки триває Різдвяний піст
За традицією, піст триває рівно 40 днів. Адже це число відповідає кількості днів говіння Ісуса Христа у пустелі, перед початком Його трирічних проповідей.
Крім того, саме стільки постували пророк Мойсей, і пророк Ілля перед важливими подіями у їхньому житті.
Що категорично заборонено робити у Різдвяний піст
Як зазначають священнослужителі, у піст еобхідні не тільки обмеження в їжі, а й і приборкання своїх плотських бажань. Тож у цей період не можна:
- лихословити;
- сваритися;
- починати та підтримувати конфлікти;
- ображати інших;
- ображатися;
- пліткувати;
- засуджувати;
- бути жадібним;
- лінуватися;
- курити;
- вживати спиртні напої;
- відвідувати розважальні заходи;
- влаштовувати гучні вечірки;
- гучно святкувати день народження (можна провести цей день у спокої, тиші та родинному колі);
- займатися любов’ю.
Варто зауважити, що у піст також забороняється:
- таїнство вінчання;
- таїнство хрещення.
Що варто робити вірянину у Різдвяний піст
Головне завдання кожного християнина у цей період молитися Богові за спасіння своєї душі та душ рідних людей. Також у цей період вірянам варто:
- відмовитися від усього мирського;
- відвідувати церкву хоча б щонеділі;
- спілкуватися зі священнослужителями, просити в них поради;
- сповідатися;
- причащатися;
- читати релігійну літературу й вивчати праці видатних релігійних діячів;
- чинити іншим добро;
- допомагати бідним та нужденним.
Пам'ятайте, вдало проведений піст — це відчуття внутрішнього спокою і миру.
Як підготуватися до Різдвяного посту
Лікарі наголошують, до будь-якого посту треба готуватися заздалегідь, адже обмеження у їжі, різка зміна раціону — це великий стрес для організму.
За тиждень-два до посту варто почати потроху виключати з раціону м'ясо, жирну їжу, молочну продукцію. Таким чином увійти у піст можна буде з легкістю.
Також варто за день до входження в піст очистити кишківник, щоб запустити механізми внутрішньоклітинного харчування і позбутися від постійно почуття голоду, радять медики.
Що не можна їсти у Різдвяний піст
Хоч Різдвяний піст і суворий, але не настільки як Великий. Є дні коли можна вживати рибу й навіть дозволяється випити трохи вина.
Перш за все треба відмовитися від їжі тваринного походження:
- молочної продукції;
- яєць;
- м’яса та м'ясних продуктів.
Бажано відмовитися від консервації — вона негативно впливає на шлунково-кишковий тракт, який і так відчує стрес від різкої зміни харчування.
Слід зауважити, якщо ви відчуваєте, що не зможете повністю дотримуватися всіх правил Різдвяного посту, то спробуйте почати з малого. Наприклад, відмовтеся від м'яса, яєць і молочних продуктів на вказаний період, але готуйте гарячу їжу в дні сухоїдіння.
Різдвяний піст 2023 — що можна їсти
Що можна їсти в Різдвяний піст — залежить від дня тижня.
- понеділок — можна їсти гарячі страви без соняшникової олії;
- вівторок і четвер — в страви можна додавати олію;
- середа та п'ятниця — сухоїдіння. У такі дні можна їсти тільки продукти, які не проходили термічну обробку. В останній тиждень посту сухоїдіння також дотримуються в понеділок;
- субота та неділя — найменш суворий піст, можна їсти рибу і пити вино у невеликій кількості.
Продукти, які варто їсти у піст:
- крупи;
- фрукти;
- овочі;
- бобові;
- горіхи;
- сухофрукти.
Можна готувати:
- свіжі або теплі салати;
- супи;
- запечені овочі та фрукти;
- тушковані овочі;
- варені крупи у якості гарніру тощо.
Кому не варто дотримуватися посту
Християнський піст повинен допомогти людині, а не нашкодити. Тож люди зі слабким здоров'ям можуть не постити.
Також від посту звільняються люди, які знаходяться в складних життєвих умовах, де дотримання посту неможливе, це не буде вважатися гріхом. Наприклад, посту можуть не дотримуватися військові на передовій і жителі прифронтових територій.
Ось кому можна не дотримуватися посту:
- діти до 14 років;
- люди зі слабким здоров'ям;
- люди з хронічними захворюваннями;
- люди з віковими хворобами;
- вагітні жінки;
- годуючі мами;
- мандрівники, які довго перебувають у дорозі;
- військовослужбовці;
- жителі зони бойових дій.
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