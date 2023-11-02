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Коли починається Різдвяний піст 2023 — дата, головні заборони та традиції

2 листопада 2023 08:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Коли Різдвяний піст 2023 року за новим календарем — дата, традиції, заборони
Віряни у церкві під час Різдвяного посту. Фото: pomisna.info
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Віряни дотримуються суворого посту напередодні одного з головних християнських свят — Різдва Христового, яке цього року відзначатиметься 25 грудня. У цей період люди відмовляються від м’яса, молока, яєць та навіть риби. Але це не тільки про обмеження в їжі, піст — це також про молитви та обмеження у веселощах та всього того, що віддаляє людину від Бога. Таким чином християнин очищає не тільки тіло, а й душу. 

Новини.LIVE розповідає, коли розпочнеться Різдвяний піст, яких суворих заборон слід дотримуватися у цей період, а що слід обов'язково зробити перед Різдвом. 

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Коли Різдвяний піст 2023 року — дата

Як відомо, у вересні 2023 року Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Тож, дата святкування Різдва Христового змінилася, замість 7 січня українці святкуватимуть 25 грудня.

Через таку зміну відповідно змінилася дата початку  Різдвяного посту, який передує цьому великому релігійному святу. Тепер він буде починатися 15 листопада і закінчуватиметься 24 грудня (раніше: 28 листопада — 6 січня).

Додамо, що в народі Різдвяний піст називають також Пилипівка або ж Пилипівський піст, на честь апостола Пилипа, пам'ять якого вшановують 14 листопада (27 листопада за старим стилем).

 

Коли Різдвяний піст 2023 року — дата
Різдвяна свічка у церкві. Фото: google.com

Скільки триває Різдвяний піст

За традицією, піст триває рівно 40 днів. Адже це число відповідає кількості днів говіння Ісуса Христа у пустелі, перед початком Його трирічних проповідей.

Крім того, саме стільки постували пророк Мойсей, і пророк Ілля перед важливими подіями у їхньому житті.

Що категорично заборонено робити у Різдвяний піст

Як зазначають священнослужителі, у піст еобхідні не тільки обмеження в їжі, а й і приборкання своїх плотських бажань. Тож у цей період не можна: 

  • лихословити;
  • сваритися;
  • починати та підтримувати конфлікти; 
  • ображати інших;
  • ображатися;
  • пліткувати;
  • засуджувати;
  • бути жадібним;
  • лінуватися;
  • курити;
  • вживати спиртні напої;
  • відвідувати розважальні заходи;
  • влаштовувати гучні вечірки;
  • гучно святкувати день народження (можна провести цей день у спокої, тиші та родинному колі);
  • займатися любов’ю.

Варто зауважити, що у піст також забороняється: 

  • таїнство вінчання;
  • таїнство хрещення.

 

Що категорично заборонено робити у Різдвяний піст
Жінки ставлять свічки перед іконою у Пилипівський піст. Фото: pomisna.info

Що варто робити вірянину у Різдвяний піст

Головне завдання кожного християнина у цей період молитися Богові за спасіння своєї душі та душ рідних людей. Також у цей період вірянам варто: 

  • відмовитися від усього мирського;
  • відвідувати церкву хоча б щонеділі;
  • спілкуватися зі священнослужителями, просити в них поради;
  • сповідатися;
  • причащатися;
  • читати релігійну літературу й вивчати праці видатних релігійних діячів;
  • чинити іншим добро;
  • допомагати бідним та нужденним.

Пам'ятайте, вдало проведений піст — це відчуття внутрішнього спокою і миру.

 

Що варто робити вірянину у Різдвяний піст
Жінка молиться у церкві. Фото: pomisna.info

Як підготуватися до Різдвяного посту

Лікарі наголошують, до будь-якого посту треба готуватися заздалегідь, адже обмеження у їжі, різка зміна раціону — це великий стрес для організму. 

За тиждень-два до посту варто почати потроху виключати з раціону м'ясо, жирну їжу, молочну продукцію. Таким чином увійти у піст можна буде з легкістю. 

Також варто за день до входження в піст очистити кишківник, щоб запустити механізми внутрішньоклітинного харчування і позбутися від постійно почуття голоду, радять медики. 

 

Як підготуватися до Різдвяного посту
Прикрашена різдвяна свічка. Фото: depositphotos.com

Що не можна їсти у Різдвяний піст

Хоч Різдвяний піст і суворий, але не настільки як Великий. Є дні коли можна вживати рибу й навіть дозволяється випити трохи вина.

Перш за все треба відмовитися від їжі тваринного походження:

  • молочної продукції;
  • яєць;
  • м’яса та м'ясних продуктів.

Бажано відмовитися від консервації — вона негативно впливає на шлунково-кишковий тракт, який і так відчує стрес від різкої зміни харчування.

Слід зауважити, якщо ви відчуваєте, що не зможете повністю дотримуватися всіх правил Різдвяного посту, то спробуйте почати з малого. Наприклад, відмовтеся від м'яса, яєць і молочних продуктів на вказаний період, але готуйте гарячу їжу в дні сухоїдіння.

 

Різдвяний піст 2023 — що можна їсти
Їжа у суворий піст. Фото: pixabay.com

Різдвяний піст 2023 — що можна їсти

Що можна їсти в Різдвяний піст — залежить від дня тижня.

  • понеділок — можна їсти гарячі страви без соняшникової олії;
  • вівторок і четвер — в страви можна додавати олію;
  • середа та п'ятниця — сухоїдіння. У такі дні можна їсти тільки продукти, які не проходили термічну обробку. В останній тиждень посту сухоїдіння також дотримуються в понеділок;
  • субота та неділя — найменш суворий піст, можна їсти рибу і пити вино у невеликій кількості.

Продукти, які варто їсти у піст:

  • крупи;
  • фрукти;
  • овочі;
  • бобові;
  • горіхи;
  • сухофрукти.

Можна готувати:

  • свіжі або теплі салати;
  • супи;
  • запечені овочі та фрукти;
  • тушковані овочі;
  • варені крупи у якості гарніру тощо. 

 

Що не можна їсти у Різдвяний піст
Різдвяна кутя, мед та мак. Фото: depositphotos.com

Кому не варто дотримуватися посту

Християнський піст повинен допомогти людині, а не нашкодити. Тож люди зі слабким здоров'ям можуть не постити. 

Також від посту звільняються люди, які знаходяться в складних життєвих умовах, де дотримання посту неможливе, це не буде вважатися гріхом. Наприклад, посту можуть не дотримуватися військові на передовій і жителі прифронтових територій.

Ось кому можна не дотримуватися посту:

  • діти до 14 років;
  • люди зі слабким здоров'ям;
  • люди з хронічними захворюваннями;
  • люди з віковими хворобами;
  • вагітні жінки;
  • годуючі мами;
  • мандрівники, які довго перебувають у дорозі;
  • військовослужбовці;
  • жителі зони бойових дій.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Україні змінена дата святкування Дня святого Миколая Чудотворця.

Також пропонуємо знайомитися з новим церковним календарем на листопад 2023 року — коли та які важливі дати відзначатимемо в останній місяць осені. 

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