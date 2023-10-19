Коли День святого Миколая 2023 року за новим календарем — дата і традиції

Резиденція святого Миколая в Україні. Фото: zruchno.travel

Одне з найважливіших та найпопулярніших релігійних свят, яке українці від малого до великого з нетерпінням чекають, — День святого Миколая. Цієї дати заведено пригощати солодощами, а також залишати дітям під подушкою подарунки. Після переходу ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар дата цього зимового свята була змінена.

Коли святий Миколай принесе подарунки під подушку 2023 року, розповідаємо далі в матеріалі.

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У зв'язку з переходом на новоюліанський календар, українці святкуватимуть День святого Миколая не 19 грудня, а 6 грудня.

Таким чином святий відвідає домівки українців і покладе свої подарунки дітям під подушки на 13 днів раніше, у ніч проти середи.

Важливо, що саме від цього дня розпочинається цикл зимових свят в Україні.

Резиденція святого Миколая у Карпатах. Фото: krasna.com.ua

Що відомо про святого Миколая

Святий Миколай на відміну від Діда Мороза реальна особа. Він народився в місті Патарі, що на півострові Лікія (нині Туреччина) в сім'ї заможних християн Феофана і Нонни приблизно між 270 і 286 роками.

За церковними переказами, Миколая виховували в релігійній атмосфері від самого народження. Причому обряд хрещення провили, коли майбутній святий ще був немовлям, що для тих часів було рідкістю.

Завдяки християнському вихованню Миколай виріс аскетичною людиною, завжди готовою прийти на допомогу нужденним.

У дорослому віці святий перебрався до міста Мира, де вирішив присвятити себе наукам. Згодом саме там його дядько, який був єпископом, висвятив племінника у священники.

Коли батьки Миколая пішли у світ Божий, залишивши йому великий спадок, святий вирішив роздати все майно та гроші нужденним. Він приносив до будинків бідняків іграшки, теплі речі, їжу тощо. Свої добрі справи Миколай намагався робити таємно. Проте, правда спливла й тоді громада вирішила, що Миколай має стати їхнім єпископом. 325 року він навіть відвідав Перший Вселенський Собор у Нікеї за участі імператора Костянтина Великого.

За своє життя Миколай встиг зробити чимало добрих справ: визволяв полонених, рятував від страчення невинних, допомагав бідним, особливо дітям. Саме завдяки цьому він і став одним із найшанованіших святих.

Досягнувши глибокої старості, святий Миколай помер 6 грудня 342 року.

Святий Микола Чудотворець. Фото: simya.com.ua

День Святого Миколая — історія свята

Вперше святкувати день Святого Миколая розпочали у середньовічній Німеччині, де батьки таємно дарували дітям подарунки, щоб малюки повірили в чудеса Чудотворця.

Приблизно в 10 ст. у Кельнському кафедральному соборі у день пам’яті святого Миколая, 6 грудня, почали роздавати фрукти діткам. Адже святого шанували на Заході як покровителя дітей.

Традиція робити діткам подарунки у День пам'яті Миколи Чудотворця з часом поширилася далеко за межі Німеччини. Сьогодні свято відзначають у Польщі, США, Канаді, Нідерландах, Франції, Італії, Фінляндії та в багатьох інших країнах.

Ілюстрація, як святий Миколай розносить подарунки діткам. Зображення: google.com

Як свято мігрувало до України

За однією з версій звичай шанувати Миколая Чудотворця прийшла до нас з Польщі. Спочатку свято відзначали на Заході, коли ця частина України перебувала під Річчю Посполитою. З часом традиції міцно переплелись з українськими.

Є й інша версія істориків, відповідно до якої святкувати День Святого Миколая почали на нашій території ще за часів Київської русі, коли князь Всеволод Ярославович встановив політичні зв’язки із Римом.

День Святого Миколая 6 грудня — традиції в Україні

За роки існування цього світлого свята в різних регіонах Україні утворилися свої особливі традиції святкування.

Так, на Заході України ставили на підвіконня черевички, в яких на ранок слухняні діти знаходили подарунки й солодощі. Якщо ж малюк був вередливим та неслухняним, то він міг отримати різочку або шматок вугілля як символ покарання.

Також цього дня дорослі разом із малечею готували спеціальне печиво-миколайчики, яким пригощали гостей та друзів. Такі тістечка мало форму сніжинок, бо вважалося, що після Дня Святого Миколая настає справжня сніжна зима.

Селяни на Слобожанщині збиралися разом після служби в церкві та варили пиво. А для дітлахів готували особливе печиво, яке називали "миколайчиками".

На Харківщині існував звичай святкувати триденні Миколині святки, готуючи кутю й узвар.

А на Поділлі чекали "полазника" — людину з позитивною енергією, яка першою має зайти до хати.

В багатьох регіонах України існував звичай, коли в переддень свята діти писали листи до Святого, в яких просили подарунки та розповідали про свої добрі вчинки. Ця традиція популярна й сьогодні.

Також поширена традиція в нашій країні — потай класти під подушку дітям солодощі та подарунки, про які ті давно мріяли. Часто дорослі обмінюються подарунками між собою, пригощають солодощами одне одного.

Деякі сім'ї переймають європейські традиції та залишають подарунки діткам у гарних подарункових шкарпетках або у взутті.

Ще однією цікавою традицією є звичай миритися зі своїми ворогами. Варто помиритися й з рідними, знайомими та друзями й відпустити усі образи.

Свято святого Миколая. Фото: uccs.org.ua

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