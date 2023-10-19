Когда День святого Николая 2023 по новому календарю — дата и традиции

Резиденция святого Николая в Украине. Фото: zruchno.travel

Один из самых важных и популярных религиозных праздников, который украинцы от мала до велика с нетерпением ждут, — День святого Николая. В эту дату принято угощать сладостями, а также оставлять детям под подушкой подарки. После перехода ПЦУ и УГКЦ на новый юлианский календарь дата этого зимнего праздника была изменена.

Когда святой Николай принесет подарки под подушку в 2023 году, рассказываем дальше в материале.

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В связи с переходом на новый юлианский календарь, украинцы будут праздновать День святого Николая не 19 декабря, а 6 декабря.

Таким образом святой посетит дома украинцев и положит свои подарки детям под подушки на 13 дней раньше, в ночь на среду.

Важно, что с этого дня начинается цикл зимних праздников в Украине.

Резиденция святого Николая в Карпатах. Фото: krasna.com.ua

Что известно о святом Николае

Святой Николай в отличие от Деда Мороза реальное лицо. Он родился в городе Патаре на полуострове Ликия (ныне Турция) в семье состоятельных христиан Феофана и Нонны примерно между 270 и 286 годами.

По церковным преданиям Николая воспитывали в религиозной атмосфере с самого рождения. Причем обряд крещения был проведён, когда будущий святой еще был младенцем, что для тех времен было редкостью.

Благодаря христианскому воспитанию Николай вырос аскетическим человеком, всегда готовым прийти на помощь нуждающимся.

Во взрослом возрасте святой перебрался в город Мира, где решил посвятить себя наукам. Впоследствии именно там его дядя, бывший епископом, рукоположил племянника в священники.

Когда родители Николая ушли в мир Божий, оставив ему наследство, святой решил раздать все имущество и деньги нуждающимся. Он приносил к домам бедняков игрушки, теплые вещи, еду и т.д. Свои добрые дела Николай пытался делать тайно. Однако правда всплыла и тогда община решила, что Николай должен стать их епископом. В 325 году он даже посетил Первый Вселенский Собор в Никее с участием императора Константина Великого.

За свою жизнь Николай успел сделать немало хороших дел: освобождал пленных, спасал от казни невиновных, помогал бедным, особенно детям. Именно благодаря этому он и стал одним из самых почитаемых святых.

Достигнув глубокой старости, святой Николай умер 6 декабря 342 года.

Святой Николай Чудотворец. Фото: simya.com.ua

День Святого Николая — история праздника

Впервые праздновать день Святого Николая начали в средневековой Германии, где родители тайно дарили детям подарки, чтобы малыши поверили в чудеса Чудотворца.

Приблизительно в 10 веке в Кельнском кафедральном соборе в день памяти святого Николая, 6 декабря, начали раздавать фрукты деткам. Ведь святого чтили на Западе как покровителя детей.

Традиция делать деткам подарки в День памяти Николая Чудотворца со временем распространилась далеко за пределы Германии. Сегодня праздник отмечают в Польше, США, Канаде, Нидерландах, Франции, Италии, Финляндии и во многих других странах.

Иллюстрация, как святой Николай разносит подарки деткам. Изображение: google.com

Как праздник мигрировал в Украину

По одной из версий обычай чтить Николая Чудотворца пришла к нам из Польши. Первоначально праздник отмечали на Западе, когда эта часть Украины находилась под Речью Посполитой. Со временем традиции крепко переплелись с украинскими.

Есть и другая версия историков, согласно которой праздновать День Святого Николая начали на нашей территории еще во времена Киевской Руси, когда князь Всеволод Ярославич установил политические связи с Римом.

День Святого Николая 6 декабря — традиции в Украине

За годы существования этого светлого праздника в разных регионах Украины появлялись свои традиции празднования.

Так, на Западе Украины ставили на подоконник туфельки, в которых к утру послушные дети находили подарки и сладости. Если малыш был капризным и непослушным, то он мог получить резку или кусок угля как символ наказания.

Также в этот день взрослые вместе с малышами готовили специальное печенье-николайчики, которым угощали гостей и друзей. Такие пирожные имели форму снежинок, потому что считалось, что после Дня Святого Николая наступает настоящая снежная зима.

Крестьяне на Слобожанщине собирались после службы в церкви и варили пиво. А для детей готовили особое печенье "николайчики".

На Харьковщине существовал обычай праздновать трехдневные праздники Николая, готовя кутью и компот.

А на Подолье ждали "полазника" — человека с положительной энергией, который первым должен зайти в дом.

Во многих регионах Украины существовал обычай, когда в канун праздника дети писали письма Святому, в которых просили подарки и рассказывали о своих добрых поступках. Эта традиция популярна и сегодня.

Также распространенная традиция в нашей стране — тайком класть под подушку детям сладости и подарки, о которых те давно мечтали. Часто взрослые обмениваются подарками между собой, угощают сладостями друг друга.

Некоторые семьи перенимают европейские традиции и оставляют подарки деткам в красивых подарочных носочках или же в обуви.

Еще одной интересной традицией есть обычай мириться со своими врагами. Следует помириться и с родными, знакомыми и друзьями и отпустить все обиды.

Праздник святого Николая. Фото: uccs.org.ua

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