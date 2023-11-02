Когда Рождественский пост 2023 по новому календарю — дата, традиции, запреты

Когда начинается Рождественский пост 2023 — дата, главные запреты и традиции
Верующие соблюдают строгий пост накануне одного из главных христианских праздников — Рождества Христова, который в этом году будет отмечаться 25 декабря. В этот период люди отказываются от мяса, молока, яиц и даже рыбы. Но это не только об ограничениях в пище, пост — это также о молитвах и ограничениях в веселии и всего того, что отдаляет человека от Бога. Таким образом, христианин очищает не только тело, но и душу.
Новини.LIVE рассказывает, когда начнется Рождественский пост, какие строгие запреты следует соблюдать в этот период, а что следует обязательно сделать перед Рождеством.
Когда Рождественский пост 2023 года — дата
Как известно, в сентябре 2023 Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. Дата празднования Рождества Христова изменилась, вместо 7 января украинцы будут праздновать 25 декабря.
Из-за такой смены соответственно изменилась дата начала Рождественского поста, предшествующего этому великому религиозному празднику. Теперь он будет начинаться 15 ноября и будет заканчиваться 24 декабря (ранее: 28 ноября — 6 января).
Добавим, что в народе Рождественский пост называют также Филипповка или Филипповский пост, в честь апостола Филиппа, память которого чествуют 14 ноября (27 ноября по старому стилю).
Сколько длится Рождественский пост
По традиции пост длится ровно 40 дней. Ведь это число соответствует количеству дней говения Иисуса Христа в пустыне перед началом Его трехлетних проповедей.
Кроме того, именно столько постились пророк Моисей и пророк Илия перед важными событиями в их жизни.
Что категорически запрещено делать в Рождественский пост
Как отмечают священнослужители, в пост необходимы не только ограничения в пище, но и укрощение своих плотских желаний. Так что в этот период нельзя:
- злословить;
- ссориться;
- начинать и поддерживать конфликты;
- оскорблять других;
- обижаться;
- сплетничать;
- осуждать;
- быть жадным;
- лениться;
- курить;
- употреблять спиртные напитки;
- посещать развлекательные мероприятия;
- устраивать громкие вечеринки;
- громко праздновать день рождения (можно провести этот день в покое, тишине и в кругу семьи);
- заниматься любовью.
Следует заметить, что в пост также запрещается:
- таинство венчания;
- таинство крещения.
Что следует делать верующему в Рождественский пост
Главная задача каждого христианина в этот период молиться Богу о спасении своей души и душ родных людей. Также в этот период верующим стоит:
- отказаться от всего мирского;
- посещать церковь, хотя бы каждое воскресенье;
- общаться со священнослужителями, просить у них совета;
- исповедоваться;
- причащаться;
- читать религиозную литературу и изучать труды выдающихся религиозных деятелей;
- делать другим добро;
- помогать бедным и нуждающимся.
Помните, удачно проведенный пост — это ощущение внутреннего покоя и мира.
Как подготовиться к Рождественскому посту
Врачи отмечают, что к любому посту нужно готовиться заранее, ведь ограничения в пище, резкое изменение рациона — это большой стресс для организма.
За неделю-две до поста следует начать понемногу исключать из рациона мясо, жирную пищу, молочную продукцию. Таким образом, войти в пост можно будет с легкостью.
Также стоит за день до вхождения в пост очистить кишечник, чтобы запустить механизмы внутриклеточного питания и избавиться от постоянного чувства голода, советуют медики.
Что нельзя есть в Рождественский пост
Хоть Рождественский пост и суров, но не на столько как Великий. Есть дни, когда можно употреблять рыбу и даже разрешается выпить немного вина.
Прежде всего нужно отказаться от еды животного происхождения:
- молочной продукции;
- яиц;
- мяса и мясных продуктов.
Желательно отказаться от консервации — она негативно влияет на желудочно-кишечный тракт, который и так испытает стресс от резкой смены питания.
Следует заметить, если вы чувствуете, что не сможете полностью соблюдать все правила Рождественского поста, то попробуйте начать с малого. К примеру, откажитесь от мяса, яиц и молочных продуктов на указанный период, но готовьте горячую пищу в дни сухоедения.
Рождественский пост 2023 — что можно есть
Что можно есть в Рождественский пост — зависит от дня недели.
- понедельник — можно есть горячие блюда без подсолнечного масла;
- вторник и четверг — в блюда можно добавлять масло;
- среда и пятница — сухое питание. В такие дни можно есть только продукты, не проходящие термическую обработку. В последнюю неделю поста сухоедения также соблюдаются в понедельник;
- суббота и воскресенье — наименее суровый пост, можно есть рыбу и пить вино в небольшом количестве.
Продукты, которые следует есть в пост:
- крупы;
- фрукты;
- овощи;
- бобовые;
- орехи;
- сухофрукты.
Можно готовить:
- свежие или тёплые салаты;
- супы;
- запеченные овощи и фрукты;
- тушеные овощи;
- вареные крупы в качестве гарнира и т.д.
Кому не стоит соблюдать пост
Христианский пост должен помочь человеку, а не навредить. Поэтому люди со слабым здоровьем могут не поститься.
Также от поста освобождаются люди, которые находятся в сложных жизненных условиях, где соблюдение поста невозможно, это не будет считаться грехом. К примеру, пост могут не соблюдать военные на передовой и жители прифронтовых территорий.
Вот кому можно не соблюдать пост:
- дети до 14 лет;
- люди со слабым здоровьем;
- люди с хроническими заболеваниями;
- люди с возрастными болезнями;
- беременные женщины;
- кормящие мамы;
- путешественники, долго находящиеся в пути;
- военнослужащие;
- жители зоны боевых действий.
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