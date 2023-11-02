Когда Рождественский пост 2023 по новому календарю — дата, традиции, запреты

Верующие в церкви во время Рождественского поста. Фото: pomisna.info

Верующие соблюдают строгий пост накануне одного из главных христианских праздников — Рождества Христова, который в этом году будет отмечаться 25 декабря. В этот период люди отказываются от мяса, молока, яиц и даже рыбы. Но это не только об ограничениях в пище, пост — это также о молитвах и ограничениях в веселии и всего того, что отдаляет человека от Бога. Таким образом, христианин очищает не только тело, но и душу.

Новини.LIVE рассказывает, когда начнется Рождественский пост, какие строгие запреты следует соблюдать в этот период, а что следует обязательно сделать перед Рождеством.

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Когда Рождественский пост 2023 года — дата

Как известно, в сентябре 2023 Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. Дата празднования Рождества Христова изменилась, вместо 7 января украинцы будут праздновать 25 декабря.

Из-за такой смены соответственно изменилась дата начала Рождественского поста, предшествующего этому великому религиозному празднику. Теперь он будет начинаться 15 ноября и будет заканчиваться 24 декабря (ранее: 28 ноября — 6 января).

Добавим, что в народе Рождественский пост называют также Филипповка или Филипповский пост, в честь апостола Филиппа, память которого чествуют 14 ноября (27 ноября по старому стилю).

Рождественская свеча в церкви. Фото: google.com

Сколько длится Рождественский пост

По традиции пост длится ровно 40 дней. Ведь это число соответствует количеству дней говения Иисуса Христа в пустыне перед началом Его трехлетних проповедей.

Кроме того, именно столько постились пророк Моисей и пророк Илия перед важными событиями в их жизни.

Что категорически запрещено делать в Рождественский пост

Как отмечают священнослужители, в пост необходимы не только ограничения в пище, но и укрощение своих плотских желаний. Так что в этот период нельзя:

злословить;

ссориться;

начинать и поддерживать конфликты;

оскорблять других;

обижаться;

сплетничать;

осуждать;

быть жадным;

лениться;

курить;

употреблять спиртные напитки;

посещать развлекательные мероприятия;

устраивать громкие вечеринки;

громко праздновать день рождения (можно провести этот день в покое, тишине и в кругу семьи);

заниматься любовью.

Следует заметить, что в пост также запрещается:

таинство венчания;

таинство крещения.

Женщины ставят свечи перед иконой в Филипповский пост. Фото: pomisna.info

Что следует делать верующему в Рождественский пост

Главная задача каждого христианина в этот период молиться Богу о спасении своей души и душ родных людей. Также в этот период верующим стоит:

отказаться от всего мирского;

посещать церковь, хотя бы каждое воскресенье;

общаться со священнослужителями, просить у них совета;

исповедоваться;

причащаться;

читать религиозную литературу и изучать труды выдающихся религиозных деятелей;

делать другим добро;

помогать бедным и нуждающимся.

Помните, удачно проведенный пост — это ощущение внутреннего покоя и мира.

Женщина молится в церкви. Фото: pomisna.info

Как подготовиться к Рождественскому посту

Врачи отмечают, что к любому посту нужно готовиться заранее, ведь ограничения в пище, резкое изменение рациона — это большой стресс для организма.

За неделю-две до поста следует начать понемногу исключать из рациона мясо, жирную пищу, молочную продукцию. Таким образом, войти в пост можно будет с легкостью.

Также стоит за день до вхождения в пост очистить кишечник, чтобы запустить механизмы внутриклеточного питания и избавиться от постоянного чувства голода, советуют медики.

Украшенная рождественская свеча. Фото: depositphotos.com

Что нельзя есть в Рождественский пост

Хоть Рождественский пост и суров, но не на столько как Великий. Есть дни, когда можно употреблять рыбу и даже разрешается выпить немного вина.

Прежде всего нужно отказаться от еды животного происхождения:

молочной продукции;

яиц;

мяса и мясных продуктов.

Желательно отказаться от консервации — она негативно влияет на желудочно-кишечный тракт, который и так испытает стресс от резкой смены питания.

Следует заметить, если вы чувствуете, что не сможете полностью соблюдать все правила Рождественского поста, то попробуйте начать с малого. К примеру, откажитесь от мяса, яиц и молочных продуктов на указанный период, но готовьте горячую пищу в дни сухоедения.

Еда в суровый пост. Фото: pixabay.com

Рождественский пост 2023 — что можно есть

Что можно есть в Рождественский пост — зависит от дня недели.

понедельник — можно есть горячие блюда без подсолнечного масла;

вторник и четверг — в блюда можно добавлять масло;

среда и пятница — сухое питание. В такие дни можно есть только продукты, не проходящие термическую обработку. В последнюю неделю поста сухоедения также соблюдаются в понедельник;

суббота и воскресенье — наименее суровый пост, можно есть рыбу и пить вино в небольшом количестве.

Продукты, которые следует есть в пост:

крупы;

фрукты;

овощи;

бобовые;

орехи;

сухофрукты.

Можно готовить:

свежие или тёплые салаты;

супы;

запеченные овощи и фрукты;

тушеные овощи;

вареные крупы в качестве гарнира и т.д.

Рождественская кутья, мед и мак. Фото: depositphotos.com

Кому не стоит соблюдать пост

Христианский пост должен помочь человеку, а не навредить. Поэтому люди со слабым здоровьем могут не поститься.

Также от поста освобождаются люди, которые находятся в сложных жизненных условиях, где соблюдение поста невозможно, это не будет считаться грехом. К примеру, пост могут не соблюдать военные на передовой и жители прифронтовых территорий.

Вот кому можно не соблюдать пост:

дети до 14 лет;

люди со слабым здоровьем;

люди с хроническими заболеваниями;

люди с возрастными болезнями;

беременные женщины;

кормящие мамы;

путешественники, долго находящиеся в пути;

военнослужащие;

жители зоны боевых действий.

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