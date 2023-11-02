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Когда начинается Рождественский пост 2023 — дата, главные запреты и традиции

2 ноября 2023 08:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Когда Рождественский пост 2023 по новому календарю — дата, традиции, запреты
Верующие в церкви во время Рождественского поста. Фото: pomisna.info
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Верующие соблюдают строгий пост накануне одного из главных христианских праздников — Рождества Христова, который в этом году будет отмечаться 25 декабря. В этот период люди отказываются от мяса, молока, яиц и даже рыбы. Но это не только об ограничениях в пище, пост — это также о молитвах и ограничениях в веселии и всего того, что отдаляет человека от Бога. Таким образом, христианин очищает не только тело, но и душу.

Новини.LIVE рассказывает, когда начнется Рождественский пост, какие строгие запреты следует соблюдать в этот период, а что следует обязательно сделать перед Рождеством.

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Когда Рождественский пост 2023 года — дата

Как известно, в сентябре 2023 Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. Дата празднования Рождества Христова изменилась, вместо 7 января украинцы будут праздновать 25 декабря.

Из-за такой смены соответственно изменилась дата начала Рождественского поста, предшествующего этому великому религиозному празднику. Теперь он будет начинаться 15 ноября и будет заканчиваться 24 декабря (ранее: 28 ноября — 6 января).

Добавим, что в народе Рождественский пост называют также Филипповка или Филипповский пост, в честь апостола Филиппа, память которого чествуют 14 ноября (27 ноября по старому стилю).

 

Когда Рождественский пост 2023 года — дата
Рождественская свеча в церкви. Фото: google.com

Сколько длится Рождественский пост

По традиции пост длится ровно 40 дней. Ведь это число соответствует количеству дней говения Иисуса Христа в пустыне перед началом Его трехлетних проповедей.

Кроме того, именно столько постились пророк Моисей и пророк Илия перед важными событиями в их жизни.

Что категорически запрещено делать в Рождественский пост

Как отмечают священнослужители, в пост необходимы не только ограничения в пище, но и укрощение своих плотских желаний. Так что в этот период нельзя:

  • злословить;
  • ссориться;
  • начинать и поддерживать конфликты;
  • оскорблять других;
  • обижаться;
  • сплетничать;
  • осуждать;
  • быть жадным;
  • лениться;
  • курить;
  • употреблять спиртные напитки;
  • посещать развлекательные мероприятия;
  • устраивать громкие вечеринки;
  • громко праздновать день рождения (можно провести этот день в покое, тишине и в кругу семьи);
  • заниматься любовью.

Следует заметить, что в пост также запрещается:

  • таинство венчания;
  • таинство крещения.

 

Что категорически запрещено делать в Рождественский пост
Женщины ставят свечи перед иконой в Филипповский пост. Фото: pomisna.info

Что следует делать верующему в Рождественский пост

Главная задача каждого христианина в этот период молиться Богу о спасении своей души и душ родных людей. Также в этот период верующим стоит:

  • отказаться от всего мирского;
  • посещать церковь, хотя бы каждое воскресенье;
  • общаться со священнослужителями, просить у них совета;
  • исповедоваться;
  • причащаться;
  • читать религиозную литературу и изучать труды выдающихся религиозных деятелей;
  • делать другим добро;
  • помогать бедным и нуждающимся.

Помните, удачно проведенный пост — это ощущение внутреннего покоя и мира.

 

Что следует делать верующему в Рождественский пост
Женщина молится в церкви. Фото: pomisna.info

Как подготовиться к Рождественскому посту

Врачи отмечают, что к любому посту нужно готовиться заранее, ведь ограничения в пище, резкое изменение рациона — это большой стресс для организма.

За неделю-две до поста следует начать понемногу исключать из рациона мясо, жирную пищу, молочную продукцию. Таким образом, войти в пост можно будет с легкостью.

Также стоит за день до вхождения в пост очистить кишечник, чтобы запустить механизмы внутриклеточного питания и избавиться от постоянного чувства голода, советуют медики.

 

Как подготовиться к Рождественскому посту
Украшенная рождественская свеча. Фото: depositphotos.com

Что нельзя есть в Рождественский пост

Хоть Рождественский пост и суров, но не на столько как Великий. Есть дни, когда можно употреблять рыбу и даже разрешается выпить немного вина.

Прежде всего нужно отказаться от еды животного происхождения:

  • молочной продукции;
  • яиц;
  • мяса и мясных продуктов.

Желательно отказаться от консервации — она негативно влияет на желудочно-кишечный тракт, который и так испытает стресс от резкой смены питания.

Следует заметить, если вы чувствуете, что не сможете полностью соблюдать все правила Рождественского поста, то попробуйте начать с малого. К примеру, откажитесь от мяса, яиц и молочных продуктов на указанный период, но готовьте горячую пищу в дни сухоедения.

 

Рождественский пост 2023 - что можно есть
Еда в суровый пост. Фото: pixabay.com

Рождественский пост 2023 — что можно есть

Что можно есть в Рождественский пост — зависит от дня недели.

  • понедельник — можно есть горячие блюда без подсолнечного масла;
  • вторник и четверг — в блюда можно добавлять масло;
  • среда и пятница — сухое питание. В такие дни можно есть только продукты, не проходящие термическую обработку. В последнюю неделю поста сухоедения также соблюдаются в понедельник;
  • суббота и воскресенье — наименее суровый пост, можно есть рыбу и пить вино в небольшом количестве.

Продукты, которые следует есть в пост:

  • крупы;
  • фрукты;
  • овощи;
  • бобовые;
  • орехи;
  • сухофрукты.

Можно готовить:

  • свежие или тёплые салаты;
  • супы;
  • запеченные овощи и фрукты;
  • тушеные овощи;
  • вареные крупы в качестве гарнира и т.д.

 

Что нельзя есть в Рождественский пост
Рождественская кутья, мед и мак. Фото: depositphotos.com

Кому не стоит соблюдать пост

Христианский пост должен помочь человеку, а не навредить. Поэтому люди со слабым здоровьем могут не поститься.

Также от поста освобождаются люди, которые находятся в сложных жизненных условиях, где соблюдение поста невозможно, это не будет считаться грехом. К примеру, пост могут не соблюдать военные на передовой и жители прифронтовых территорий.

Вот кому можно не соблюдать пост:

  • дети до 14 лет;
  • люди со слабым здоровьем;
  • люди с хроническими заболеваниями;
  • люди с возрастными болезнями;
  • беременные женщины;
  • кормящие мамы;
  • путешественники, долго находящиеся в пути;
  • военнослужащие;
  • жители зоны боевых действий.

Напомним, мы сообщали, что в Украине изменена дата празднования Дня святого Николая Чудотворца.

Также предлагаем ознакомиться с новым церковным календарем на ноябрь 2023 года — когда и какие важные даты отмечать в последний месяц осени.

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