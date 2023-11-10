Родительская суббота перед Рождественским постом 11 ноября — запреты и традиции

Девушка со свечой в руках молится в церкви. Фото: google.com

Уже совсем скоро у христиан восточного обряда начнется Рождественский пост. Традиционно в последнюю субботу перед началом поста верующие поминают умерших родственников и близких, посещают храмы, где проводятся заупокойные богослужения. В этом году Родительская поминальная суббота пришлась на 11 ноября.

Новини.LIVE рассказывает о главных традициях и запретах этой важной для христиан даты.

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Что можно делать в родительскую субботу перед Рождественским постом

Каждый верующий в этот день пытается попасть в церковь, чтобы:

принять участие в заупокойном богослужении;

заказать панихиду по умершим родственникам;

заказать сорокоуст или литургию;

поставить свечу за упокой души умершего человека;

помолиться перед распятием о спасении души человека, которого уже нет в живых.

Как отмечают священнослужители, принято молиться за упокой душ не только праведников, но и грешников. Кроме того, следует помолиться не только о своих родных, но и вспомнить в молитве тех, о ком молиться некому.

После посещения храма верующие нередко посещают кладбища, убирают на могилах, приносят цветы. Возле могилы можно прочитать молитву.

Уже дома готовят поминальную трапезу. Обязательно на стол ставят поминальную кутью и компот. За столом вспоминают добрым словом всех, кого уже нет рядом.

Также церковнослужители подчеркивают, что в родительскую субботу перед Рождественским постом необходимо подавать милостыню всем нуждающимся.

Девушка в церкви ставит свечу за упокой. Фото: google.com

Что нужно нести в церковь в родительскую субботу

Обычно в поминальную субботу или накануне в пятницу верующие несут в храмы поминальные записки с именами тех, кого следует упомянуть в заупокойной молитве.

Также несут панихиду:

круглый хлеб;

любые крупы;

растительное масло;

мука (для приготовления просфора);

печенье;

конфеты;

сахар;

соль.

Нельзя нести мясные продукты и алкоголь.

Что нельзя делать в поминальную субботу

Церковью установлены определенные запреты, которые верующим следует соблюдать в этот день во избежание греховных деяний и чтобы почтить умерших.

Так, в поминальную родительскую субботу перед Рождественским постом нельзя:

венчаться;

устраивать свадьбу;

устраивать громкие гуляния;

отмечать с размахом и алкоголем дни рождения;

употреблять алкоголь во время поминальной трапезы и на кладбищах;

оставлять еду на могилах;

упоминать об умершем с оскорблением или злобой;

страдать и плакать об умершем;

желать зла другим;

ругаться;

злословить;

провоцировать конфликты или участвовать в них;

отказывать в подаянии.

Верующие в церкви ставят свечи. Фото: pomisna.info

Поминальная молитва в родительскую субботу перед Рождественским постом

Если вы не попали в церковь на службу, помянуть усопших родственников можно и самостоятельно дома, прочитав молитву.

Делать это следует от чистого сердца, обращаясь к Господу со следующими словами:

Поминальная молитва в родительскую субботу перед Рождественским постом. Фото: Новини.LIVE

Народные приметы на родительскую субботу перед Рождественским постом

В древности в родительскую субботу перед Рождественским постом верили в следующие приметы:

Если в этот день холодная погода — зима будет снежной.

Сильный ветер в этот день — к холодной зиме и поздней весне.

Если в родительскую субботу птицы низко летают, весна будет дождливая.

Если в поминальную субботу ссориться с кем-то — не удастся помириться с человеком весь следующий год.

Напомним, мы публиковали детальный церковный календарь праздников на ноябрь 2023 года.

Также мы рассказывали, когда начинается Рождественский пост, сколько он длится, какие важные запреты следует соблюдать в это время и что необходимо обязательно сделать.