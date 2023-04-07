Понтифік поспілкувався з молоддю на відверті теми: що саме обговорили

Папа Римський відповідав на питання від молоді

Папа Римський Франциск розповів про те, як ставиться до абортів, порнографії та ЛГБТ. Також він наголосив на тому, чи має церква місце для гендерної різноманітності.

Про це повідомляє L’Osservatore Romano.

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Зазначається, що понтифік став героєм документального іспанського фільму "Амінь. Франциск відповідає", який вийшов у світ 5 квітня 2023 року на стримінг-платформі Disney+.

Розмова була знята влітку 2022 року в римському районі Піньєто.

Папа Франциск поспілкувався з молоддю. Фото: osservatoreromano

Чи дозволяє Церква аборти

Папа Франциск аборт вважає вбивством, а лікарів, які їх роблять, "найманими вбивцями". Однак він закликав священників не ставити багато питань жінці, яка зробила аборт. Натомість просить бути до неї "милосердними, як Ісус".

"Будь-яка книга з ембріології вчить нас, що протягом місяця після зачаття ДНК дитини вже окреслена, а органи вже визначені. Тому це не скупчення клітин, а людське життя", — каже Папа.

ЛГБТ і Церква

Папа Римський зазначає, що йому відомо про "небінарних людей" і вважає, що в церкві є місце для гендерної різноманітності. Він розкритикував тих, хто посилаючись на Біблію, пропагує мову ненависті та агітує за виключення представників ЛГБТ з церкви.

"Кожна людина є дитиною Бога. Бог нікого не відкидає, Бог є Отець. І я не маю права нікого виключати з Церкви. Мало того, мій обов'язок завжди вітати. Церква не може ні перед ким закрити двері", — зазначає понтифік.

Ставлення Церкви до порнографії

До понтифіка звернулася жінка з Колумбії, яка виготовляє й поширює порнографічний контент. За її словами, жінка таким чином почала цінувати себе та знайшла час для дочки.

Однак Папа Франциск наголосив, що люди, які використовують порнографію, принижують себе.

"Залежність від порнографії, схожа на залежність від наркотику, який тримає людину на низькому рівні, і не дає їй рости", — сказав понтифік.

Нагадаємо, що на площі Святого Петра в Римі Папа Римський Франциск відслужив месу у Вербну неділю. Це відбулося через день після виходу з лікарні, де він лікувався від важкого бронхіту.