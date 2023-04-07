Понтифик пообщался с молодежью на откровенные темы: что именно обсудили

Папа Римский отвечал на вопросы от молодежи

Папа Римский Франциск рассказал о том, как относится к абортам, порнографии и ЛГБТ. Также уточнил есть ли в церкви место для гендерного разнообразия.

Об этом сообщает L'Osservatore Romano.

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Отмечается, что понтифик стал героем документального испанского фильма "Аминь. Франциск отвечает", вышедшего в свет 5 апреля 2023 года на стриминг-платформе Disney+.

Разговор был снят летом 2022 года в римском районе Пиньето.

Папа Франциск пообщался с молодежью. Фото: osservatoreromano

Разрешает ли Церковь аборты

Папа Франциск аборт считает убийством, а врачей, которые их совершают, "наемными убийцами". Однако он призвал священников не задавать много вопросов женщине, сделавшей аборт. Но просит быть к ней "милосердными, как Иисус".

"Любая книга по эмбриологии учит нас, что в течение месяца после зачатия ДНК ребенка уже очерчена, а органы уже определены. Поэтому это не скопление клеток, а человеческая жизнь", — говорит Папа.

ЛГБТ и Церковь

Папа Римский отмечает, что ему известно о "небинарных людях" и считает, что в церкви есть место для гендерного разнообразия. Он подверг критике тех, кто ссылаясь на Библию, пропагандирует язык ненависти и агитирует за исключение представителей ЛГБТ из церкви.

"Каждый человек является ребенком Бога. Бог никого не отвергает, Бог есть Отец. И я не имею права никого исключать из Церкви. Более того, моя обязанность всегда приветствовать. Церковь не может ни перед кем закрыть дверь", — отмечает понтифик.

Отношение Церкви к порнографии

К понтифику обратилась женщина из Колумбии, которая производит и распространяет порнографический контент. По ее словам, женщина таким образом стала ценить себя и нашла время для дочери.

Однако Папа подчеркнул, что люди, использующие порнографию, унижают себя.

"Зависимость от порнографии похожа на зависимость от наркотика, который держит человека на низком уровне, и не дает ему расти", — сказал понтифик.

Напомним, что на площади Святого Петра в Риме Папа Римский Франциск отслужил мессу в Вербное воскресенье. Это произошло через день после выхода из больницы, где он лечился от тяжелого бронхита.