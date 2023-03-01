Церковний календар на березень 2023 — найважливіші православні свята та дати

Православний календар на березень 2023: коли та які церковні свята відзначатимемо
У перший місяць весни православних вірян чекають важливі релігійні дати та події. Церква вшановуватиме пам'ять преподобного Феодора Києво-Печерського та преподобного Олексія. Також на березень припадає більша частина Великого посту та три батьківські суботи.
Новини.LIVE пропонує ознайомитися з детальним православним календарем та дізнатися коли та які церковні свята відзначатимемо в березні.
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Головні церковні свята березня 2023 року
- 5 березня — Урочистість Православ'я;
- 11 березня — субота 2-го тижня Великого посту;
- 12 березня — Тиждень 2-го Великого посту, Святителя Григорія Палами, архієпископа Солунського;
- 18 березня — субота 3-го тижня Великого посту;
- 19 березня — Тиждень 3-го Великого посту;
- 25 березня — Субота 4-го тижня Великого посту;
- 26 березня — Тиждень 4-го Великого посту.
Православні свята в березні 2023 — календар
У березні 2023 року практично кожен день відзначатимуть релігійні свята та дні пам'яті святих.
- 1 березня — мучеників Валента, Павла, Порфирія, Селевкія;
- 2 березня — преподобного Феодора Києво-Печерського;
- 3 березня — святого Лева, єпископа Римського, святителів Альва, Агапіта і Флавіана;
- 4 березня — апостолів від 70-ти Архипа і Филимона;
- 5 березня — перша неділя Великого посту, Торжество Православ'я, єпископа Лева Катанського, преподобного Агафона;
- 6 березня — другий тиждень Великого посту, Афанасія Сповідника, преподобного Тимофія, святих Євстахія і Георгія;
- 7 березня — набуття мощей мучеників в Євгенії, мучеників Маврикія і 70-х воїнів: Фотіна, Феодора, Пилипа та інших;
- 8 березня — священномученика Полікарпа, єпископа Смирненського;
- 9 березня — перше і друге набуття Чесної Голови св. Іоанна Предтечі;
- 10 березня — святого Тарасія, архієпископа Константинопольського;
- 11 березня — святителя Порфирія, архієпископа Газського, поминальна 2-а субота Великого посту;
- 12 березня — друга неділя Великого посту, святителя Григорія Палами, Собор всіх преподобних отців Києво-Печерських;
- 13 березня — третій тиждень Великого посту, преподобного Василя Сповідника;
- 14 березня — преподобномучениці Євдокії;
- 15 березня — священномученика Феодота, святителя Іова, митрополита Київського і всієї Русі;
- 16 березня — мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска;
- 17 березня — преподобного Герасима на Йордані, мучеників Павла і Юліанії;
- 18 березня — святого Конона Мандонского; поминальна третя субота Великого посту;
- 19 березня — третя неділя Великого посту, Хрестопоклонна, пам'ять 42-х мучеників з міста Амморея, Костянтина і його матері Олени;
- 20 березня — четвертий тиждень Великого посту, священномучеників, які в Херсонесі єпископствували: Василя, Єфрема, капітана, Євгена та інших;
- 21 березня — преподобного Феофілакта, єпископа Нікомидійського;
- 22 березня — 40-а мучеників Севастійських;
- 23 березня — мучеників Кодрата, Кипріяна, Анекта і Крискента;
- 24 березня — святителів Софронеїв, Антипа і Ефимія;
- 25 березня — преподобного Феофана, святого Григорія Двоєслова, преподобного Симеона Нового Богослова; поминальна 4-а субота Великого посту;
- 26 березня — 4-а неділя Великого посту, день пам'яті святого Никифора, Патріарха Константинопольського, мучениці Христини Перської;
- 27 березня — п'ятий тиждень Великого посту, преподобного Венедикта, святого Феогноста, митрополита Київського;
- 28 березня — мученика Агапія і з ним семи мучеників: Пуллія, Тимолая, Роміла, двох Александрів і двох Діонісіїв;
- 29 березня — мученика Савіна, священномученика Олександра;
- 30 березня — четвер Великого канону, преподобного Алексія, чоловіка Божого, мученика Марина;
- 31 березня — святого Кирила, архієпископа Єрусалимського, мучеників Трохима і Євкарпія.
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