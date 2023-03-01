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Православний календар на березень 2023: коли та які церковні свята відзначатимемо

1 березня 2023 06:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Церковний календар на березень 2023 — найважливіші православні свята та дати
У березні на вірян чекають важливі церковні свята
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У перший місяць весни православних вірян чекають важливі релігійні дати та події. Церква вшановуватиме пам'ять преподобного Феодора Києво-Печерського та преподобного Олексія. Також на березень припадає більша частина Великого посту та три батьківські суботи. 

Новини.LIVE пропонує ознайомитися з детальним православним календарем та дізнатися коли та які церковні свята відзначатимемо в березні. 

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Головні церковні свята березня 2023 року

  • 5 березня — Урочистість Православ'я;
  • 11 березня — субота 2-го тижня Великого посту;
  • 12 березня — Тиждень 2-го Великого посту, Святителя Григорія Палами, архієпископа Солунського;
  • 18 березня — субота 3-го тижня Великого посту;
  • 19 березня — Тиждень 3-го Великого посту;
  • 25 березня — Субота 4-го тижня Великого посту;
  • 26 березня — Тиждень 4-го Великого посту.

Головні церковні свята березня 2023 року

Православні свята в березні 2023 — календар

У березні 2023 року практично кожен день відзначатимуть релігійні свята та дні пам'яті святих. 

  • 1 березня — мучеників Валента, Павла, Порфирія, Селевкія;
  • 2 березня — преподобного Феодора Києво-Печерського;
  • 3 березня — святого Лева, єпископа Римського, святителів Альва, Агапіта і Флавіана;
  • 4 березня — апостолів від 70-ти Архипа і Филимона;
  • 5 березня — перша неділя Великого посту, Торжество Православ'я, єпископа Лева Катанського, преподобного Агафона;
  • 6 березня — другий тиждень Великого посту, Афанасія Сповідника, преподобного Тимофія, святих Євстахія і Георгія;
  • 7 березня — набуття мощей мучеників в Євгенії, мучеників Маврикія і 70-х воїнів: Фотіна, Феодора, Пилипа та інших;
  • 8 березня — священномученика Полікарпа, єпископа Смирненського;
  • 9 березня — перше і друге набуття Чесної Голови св. Іоанна Предтечі;
  • 10 березня — святого Тарасія, архієпископа Константинопольського;
  • 11 березня — святителя Порфирія, архієпископа Газського, поминальна 2-а субота Великого посту;
  • 12 березня — друга неділя Великого посту, святителя Григорія Палами, Собор всіх преподобних отців Києво-Печерських;
  • 13 березня — третій тиждень Великого посту, преподобного Василя Сповідника;
  • 14 березня — преподобномучениці Євдокії;
  • 15 березня — священномученика Феодота, святителя Іова, митрополита Київського і всієї Русі;
  • 16 березня — мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска;
  • 17 березня — преподобного Герасима на Йордані, мучеників Павла і Юліанії;
  • 18 березня — святого Конона Мандонского; поминальна третя субота Великого посту;
  • 19 березня — третя неділя Великого посту, Хрестопоклонна, пам'ять 42-х мучеників з міста Амморея, Костянтина і його матері Олени;
  • 20 березня — четвертий тиждень Великого посту, священномучеників, які в Херсонесі єпископствували: Василя, Єфрема, капітана, Євгена та інших;
  • 21 березня — преподобного Феофілакта, єпископа Нікомидійського;
  • 22 березня — 40-а мучеників Севастійських;
  • 23 березня — мучеників Кодрата, Кипріяна, Анекта і Крискента;
  • 24 березня — святителів Софронеїв, Антипа і Ефимія;
  • 25 березня — преподобного Феофана, святого Григорія Двоєслова, преподобного Симеона Нового Богослова; поминальна 4-а субота Великого посту; 
  • 26 березня — 4-а неділя Великого посту, день пам'яті святого Никифора, Патріарха Константинопольського, мучениці Христини Перської;
  • 27 березня — п'ятий тиждень Великого посту, преподобного Венедикта, святого Феогноста, митрополита Київського;
  • 28 березня — мученика Агапія і з ним семи мучеників: Пуллія, Тимолая, Роміла, двох Александрів і двох Діонісіїв;
  • 29 березня — мученика Савіна, священномученика Олександра;
  • 30 березня — четвер Великого канону, преподобного Алексія, чоловіка Божого, мученика Марина;
  • 31 березня — святого Кирила, архієпископа Єрусалимського, мучеників Трохима і Євкарпія.

Церковний календар на березень 2023 — найважливіші православні свята

Нагадаємо, ми писали календар харчування на кожен день у Великий піст, що можна і не можна їсти, і кому варто втриматися від харчових обмежень. 

Раніше ми розповідали, коли краще хрестити дитину у 2023 році. Церква виступає категорично проти, коли батьки обирають дату хрещення за місячним календарем, натальною картою або астрологічними прогнозами. 

Також ми писали, які дні у 2023 році будуть ідеальними для вінчання та одруження. У 2023 році багато свят, які забороняють укладання шлюбу. 

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