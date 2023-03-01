Церковний календар на березень 2023 — найважливіші православні свята та дати

У березні на вірян чекають важливі церковні свята

У перший місяць весни православних вірян чекають важливі релігійні дати та події. Церква вшановуватиме пам'ять преподобного Феодора Києво-Печерського та преподобного Олексія. Також на березень припадає більша частина Великого посту та три батьківські суботи.

Новини.LIVE пропонує ознайомитися з детальним православним календарем та дізнатися коли та які церковні свята відзначатимемо в березні.

Головні церковні свята березня 2023 року

5 березня — Урочистість Православ'я;

11 березня — субота 2-го тижня Великого посту;

12 березня — Тиждень 2-го Великого посту, Святителя Григорія Палами, архієпископа Солунського;

18 березня — субота 3-го тижня Великого посту;

19 березня — Тиждень 3-го Великого посту;

25 березня — Субота 4-го тижня Великого посту;

26 березня — Тиждень 4-го Великого посту.

Православні свята в березні 2023 — календар

У березні 2023 року практично кожен день відзначатимуть релігійні свята та дні пам'яті святих.

1 березня — мучеників Валента, Павла, Порфирія, Селевкія;

2 березня — преподобного Феодора Києво-Печерського;

— преподобного Феодора Києво-Печерського; 3 березня — святого Лева, єпископа Римського, святителів Альва, Агапіта і Флавіана;

4 березня — апостолів від 70-ти Архипа і Филимона;

5 березня — перша неділя Великого посту, Торжество Православ'я, єпископа Лева Катанського, преподобного Агафона;

— перша неділя Великого посту, Торжество Православ'я, єпископа Лева Катанського, преподобного Агафона; 6 березня — другий тиждень Великого посту, Афанасія Сповідника, преподобного Тимофія, святих Євстахія і Георгія;

— другий тиждень Великого посту, Афанасія Сповідника, преподобного Тимофія, святих Євстахія і Георгія; 7 березня — набуття мощей мучеників в Євгенії, мучеників Маврикія і 70-х воїнів: Фотіна, Феодора, Пилипа та інших;

8 березня — священномученика Полікарпа, єпископа Смирненського;

9 березня — перше і друге набуття Чесної Голови св. Іоанна Предтечі;

10 березня — святого Тарасія, архієпископа Константинопольського;

11 березня — святителя Порфирія, архієпископа Газського, поминальна 2-а субота Великого посту;

— святителя Порфирія, архієпископа Газського, поминальна 2-а субота Великого посту; 12 березня — друга неділя Великого посту, святителя Григорія Палами, Собор всіх преподобних отців Києво-Печерських;

— друга неділя Великого посту, святителя Григорія Палами, Собор всіх преподобних отців Києво-Печерських; 13 березня — третій тиждень Великого посту, преподобного Василя Сповідника;

— третій тиждень Великого посту, преподобного Василя Сповідника; 14 березня — преподобномучениці Євдокії;

15 березня — священномученика Феодота, святителя Іова, митрополита Київського і всієї Русі;

16 березня — мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска;

17 березня — преподобного Герасима на Йордані, мучеників Павла і Юліанії;

18 березня — святого Конона Мандонского; поминальна третя субота Великого посту;

— святого Конона Мандонского; поминальна третя субота Великого посту; 19 березня — третя неділя Великого посту, Хрестопоклонна, пам'ять 42-х мучеників з міста Амморея, Костянтина і його матері Олени;

— третя неділя Великого посту, Хрестопоклонна, пам'ять 42-х мучеників з міста Амморея, Костянтина і його матері Олени; 20 березня — четвертий тиждень Великого посту, священномучеників, які в Херсонесі єпископствували: Василя, Єфрема, капітана, Євгена та інших;

— четвертий тиждень Великого посту, священномучеників, які в Херсонесі єпископствували: Василя, Єфрема, капітана, Євгена та інших; 21 березня — преподобного Феофілакта, єпископа Нікомидійського;

22 березня — 40-а мучеників Севастійських;

23 березня — мучеників Кодрата, Кипріяна, Анекта і Крискента;

24 березня — святителів Софронеїв, Антипа і Ефимія;

25 березня — преподобного Феофана, святого Григорія Двоєслова, преподобного Симеона Нового Богослова; поминальна 4-а субота Великого посту;

— преподобного Феофана, святого Григорія Двоєслова, преподобного Симеона Нового Богослова; поминальна 4-а субота Великого посту; 26 березня — 4-а неділя Великого посту, день пам'яті святого Никифора, Патріарха Константинопольського, мучениці Христини Перської;

— 4-а неділя Великого посту, день пам'яті святого Никифора, Патріарха Константинопольського, мучениці Христини Перської; 27 березня — п'ятий тиждень Великого посту, преподобного Венедикта, святого Феогноста, митрополита Київського;

— п'ятий тиждень Великого посту, преподобного Венедикта, святого Феогноста, митрополита Київського; 28 березня — мученика Агапія і з ним семи мучеників: Пуллія, Тимолая, Роміла, двох Александрів і двох Діонісіїв;

29 березня — мученика Савіна, священномученика Олександра;

30 березня — четвер Великого канону, преподобного Алексія, чоловіка Божого, мученика Марина;

31 березня — святого Кирила, архієпископа Єрусалимського, мучеників Трохима і Євкарпія.

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