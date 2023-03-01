Церковный календарь на март 2023 — важнейшие православные праздники и даты

Православный календарь на март 2023: когда и какие церковные праздники будем отмечать
В первый месяц весны православных верующих ждут важные религиозные даты и события. Церковь будет чтить память преподобного Феодора Киево-Печерского и преподобного Алексия. Также на март приходится большая часть Великого поста и три родительских субботы.
Новини.LIVE предлагает ознакомиться с подробным православным календарем и узнать когда и какие церковные праздники отметим в марте.
-
Оккупанты 86 раз обстреляли Херсонскую область: есть погибшие и раненые
-
Сотрудничество специалистов Энергоатома и Westinghouse: Галущенко с рабочим визитом посетил Швецию
-
Происхождение COVID-19: ФБР допускает утечку из китайской лаборатории
-
Три знака зодиака встретят настоящую любовь в марте
-
Оккупанты обстреляли Николаевскую область из минометов и артиллерии: что известно
-
В Нафтогазе рассказали, когда завершится отопительный сезон
-
Силы обороны за сутки ликвидировали более 600 окупантов: Генштаб показал свежие потери рф
-
ЕС отложил введение системы регистрации для туристов: какая причина
-
Дания хочет увеличить финансирование своей армии: парламент принял необычное решение
-
За сутки россияне убили трех мирных жителей Донецкой области, — Кириленко
Главные церковные праздники марта 2023 года
- 5 марта — Торжество Православия;
- 11 марта — суббота 2-й недели Великого поста;
- 12 марта — Неделя 2-го Великого поста, Святителя Григория Паламы, архиепископа Солунского;
- 18 марта — суббота 3-й недели Великого поста;
- 19 марта — Неделя 3-го Великого поста;
- 25 марта — Суббота 4-й недели Великого поста;
- 26 марта — Неделя 4-го Великого поста.
Православные праздники в марте 2023 — календарь
В марте 2023 практически каждый день будут отмечать религиозные праздники и дни памяти святых.
- 1 марта — мучеников Валента, Павла, Порфирия, Селевкия;
- 2 марта — преподобного Феодора Киево-Печерского;
- 3 марта — святого Льва, епископа Римского, святителей Альва, Агапита и Флавиана;
- 4 марта — апостолов от 70-ти Архипа и Филимона;
- 5 марта — первое воскресенье Великого поста, Торжество Православия, епископа Льва Катанского, преподобного Агафона;
- 6 марта — вторая неделя Великого поста, Афанасия Исповедника, преподобного Тимофея, святых Евстахия и Георгия;
- 7 марта — обретение мощей мучеников в Евгении, мучеников Маврикия и 70-х воинов: Фотина, Феодора, Филиппа и других;
- 8 марта — священномученика Поликарпа, епископа Смирненского;
- 9 марта — первое и второе обретение Честного Председателя св. Иоанна Предтечи;
- 10 марта — святого Тарасия, архиепископа Константинопольского;
- 11 марта — святителя Порфирия, архиепископа Газского, поминальная 2-я суббота Великого поста ;
- 12 марта — второе воскресенье Великого поста, святителя Григория Паламы, Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских;
- 13 марта — третья неделя Великого поста, преподобного Василия Исповедника;
- 14 марта — преподобномученицы Евдокии;
- 15 марта — священномученика Феодота, святителя Иова, митрополита Киевского и всея Руси;
- 16 марта — мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска;
- 17 марта — преподобного Герасима на Иордане, мучеников Павла и Юлиании;
- 18 марта — святого Конона Мандонского; поминальная третья суббота Великого поста;
- 19 марта — третье воскресенье Великого поста, Крестопоклонная, память 42 мучеников из города Амморея, Константина и его матери Елены;
- 20 марта — четвертая неделя Великого поста, священномучеников, которые в Херсонесе епископствовали: Василия, Ефрема, капитана, Евгения и других;
- 21 марта — преподобного Феофилакта, епископа Никомидийского;
- 22 марта — 40 мучеников Севастийских;
- 23 марта — мучеников Кодрата, Киприана, Анекта и Крискента;
- 24 марта — святителей Софронеев, Антипа и Ефимия;
- 25 марта — преподобного Феофана, святого Григория Двоеслова, преподобного Симеона Нового Богослова; поминальная 4-я суббота Великого поста;
- 26 марта — 4-е воскресенье Великого поста, день памяти святого Никифора, Патриарха Константинопольского, мученицы Кристины Персидской;
- 27 марта — пятая неделя Великого поста, преподобного Венедикта, святого Феогноста, митрополита Киевского;
- 28 марта — мученика Агапия и с ним семи мучеников: Пуллия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев;
- 29 марта — мученика Савина, священномученика Александра;
- 30 марта — четверг Великого канона, преподобного Алексия, мужа Божия, мученика Марина;
- 31 марта — святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского, мучеников Трофима и Евкарпия.
Напомним, мы писали календарь питания на каждый день в Великий пост, что можно и нельзя есть, и кому стоит удержаться от пищевых ограничений.
Раньше мы рассказывали, когда лучше крестить ребенка в 2023 году. Церковь выступает категорически против, когда родители выбирают дату крещения по лунному календарю, натальной карте или астрологическим прогнозам.
Также мы писали, какие дни в 2023 году будут идеальными для венчания и женитьбы. В 2023 году много праздников, запрещающих заключение брака.