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Православный календарь на март 2023: когда и какие церковные праздники будем отмечать

1 марта 2023 06:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Церковный календарь на март 2023 — важнейшие православные праздники и даты
В марте верующих ждут важные церковные праздники
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В первый месяц весны православных верующих ждут важные религиозные даты и события. Церковь будет чтить память преподобного Феодора Киево-Печерского и преподобного Алексия. Также на март приходится большая часть Великого поста и три родительских субботы.

Новини.LIVE предлагает ознакомиться с подробным православным календарем и узнать когда и какие церковные праздники отметим в марте.

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Главные церковные праздники марта 2023 года

  • 5 марта — Торжество Православия;
  • 11 марта — суббота 2-й недели Великого поста;
  • 12 марта — Неделя 2-го Великого поста, Святителя Григория Паламы, архиепископа Солунского;
  • 18 марта — суббота 3-й недели Великого поста;
  • 19 марта — Неделя 3-го Великого поста;
  • 25 марта — Суббота 4-й недели Великого поста;
  • 26 марта — Неделя 4-го Великого поста.

Главные церковные праздники марта 2023 года

Православные праздники в марте 2023 — календарь

В марте 2023 практически каждый день будут отмечать религиозные праздники и дни памяти святых.

  • 1 марта — мучеников Валента, Павла, Порфирия, Селевкия;
  • 2 марта — преподобного Феодора Киево-Печерского;
  • 3 марта — святого Льва, епископа Римского, святителей Альва, Агапита и Флавиана;
  • 4 марта — апостолов от 70-ти Архипа и Филимона;
  • 5 марта — первое воскресенье Великого поста, Торжество Православия, епископа Льва Катанского, преподобного Агафона;
  • 6 марта — вторая неделя Великого поста, Афанасия Исповедника, преподобного Тимофея, святых Евстахия и Георгия;
  • 7 марта — обретение мощей мучеников в Евгении, мучеников Маврикия и 70-х воинов: Фотина, Феодора, Филиппа и других;
  • 8 марта — священномученика Поликарпа, епископа Смирненского;
  • 9 марта — первое и второе обретение Честного Председателя св. Иоанна Предтечи;
  • 10 марта — святого Тарасия, архиепископа Константинопольского;
  • 11 марта — святителя Порфирия, архиепископа Газского, поминальная 2-я суббота Великого поста ;
  • 12 марта — второе воскресенье Великого поста, святителя Григория Паламы, Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских;
  • 13 марта — третья неделя Великого поста, преподобного Василия Исповедника;
  • 14 марта — преподобномученицы Евдокии;
  • 15 марта — священномученика Феодота, святителя Иова, митрополита Киевского и всея Руси;
  • 16 марта — мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска;
  • 17 марта — преподобного Герасима на Иордане, мучеников Павла и Юлиании;
  • 18 марта — святого Конона Мандонского; поминальная третья суббота Великого поста;
  • 19 марта — третье воскресенье Великого поста, Крестопоклонная, память 42 мучеников из города Амморея, Константина и его матери Елены;
  • 20 марта — четвертая неделя Великого поста, священномучеников, которые в Херсонесе епископствовали: Василия, Ефрема, капитана, Евгения и других;
  • 21 марта — преподобного Феофилакта, епископа Никомидийского;
  • 22 марта — 40 мучеников Севастийских;
  • 23 марта — мучеников Кодрата, Киприана, Анекта и Крискента;
  • 24 марта — святителей Софронеев, Антипа и Ефимия;
  • 25 марта — преподобного Феофана, святого Григория Двоеслова, преподобного Симеона Нового Богослова; поминальная 4-я суббота Великого поста;
  • 26 марта — 4-е воскресенье Великого поста, день памяти святого Никифора, Патриарха Константинопольского, мученицы Кристины Персидской;
  • 27 марта — пятая неделя Великого поста, преподобного Венедикта, святого Феогноста, митрополита Киевского;
  • 28 марта — мученика Агапия и с ним семи мучеников: Пуллия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев;
  • 29 марта — мученика Савина, священномученика Александра;
  • 30 марта — четверг Великого канона, преподобного Алексия, мужа Божия, мученика Марина;
  • 31 марта — святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского, мучеников Трофима и Евкарпия.

Церковний календар на березень 2023 — найважливіші православні свята

Напомним, мы писали календарь питания на каждый день в Великий пост, что можно и нельзя есть, и кому стоит удержаться от пищевых ограничений.

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