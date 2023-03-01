Церковный календарь на март 2023 — важнейшие православные праздники и даты

В марте верующих ждут важные церковные праздники

В первый месяц весны православных верующих ждут важные религиозные даты и события. Церковь будет чтить память преподобного Феодора Киево-Печерского и преподобного Алексия. Также на март приходится большая часть Великого поста и три родительских субботы.

Новини.LIVE предлагает ознакомиться с подробным православным календарем и узнать когда и какие церковные праздники отметим в марте.

Главные церковные праздники марта 2023 года

5 марта — Торжество Православия;

11 марта — суббота 2-й недели Великого поста;

12 марта — Неделя 2-го Великого поста, Святителя Григория Паламы, архиепископа Солунского;

18 марта — суббота 3-й недели Великого поста;

19 марта — Неделя 3-го Великого поста;

25 марта — Суббота 4-й недели Великого поста;

26 марта — Неделя 4-го Великого поста.

Православные праздники в марте 2023 — календарь

В марте 2023 практически каждый день будут отмечать религиозные праздники и дни памяти святых.

1 марта — мучеников Валента, Павла, Порфирия, Селевкия;

2 марта — преподобного Феодора Киево-Печерского;

— преподобного Феодора Киево-Печерского; 3 марта — святого Льва, епископа Римского, святителей Альва, Агапита и Флавиана;

4 марта — апостолов от 70-ти Архипа и Филимона;

5 марта — первое воскресенье Великого поста, Торжество Православия, епископа Льва Катанского, преподобного Агафона;

— первое воскресенье Великого поста, Торжество Православия, епископа Льва Катанского, преподобного Агафона; 6 марта — вторая неделя Великого поста, Афанасия Исповедника, преподобного Тимофея, святых Евстахия и Георгия;

— вторая неделя Великого поста, Афанасия Исповедника, преподобного Тимофея, святых Евстахия и Георгия; 7 марта — обретение мощей мучеников в Евгении, мучеников Маврикия и 70-х воинов: Фотина, Феодора, Филиппа и других;

8 марта — священномученика Поликарпа, епископа Смирненского;

9 марта — первое и второе обретение Честного Председателя св. Иоанна Предтечи;

10 марта — святого Тарасия, архиепископа Константинопольского;

11 марта — святителя Порфирия, архиепископа Газского, поминальная 2-я суббота Великого поста ;

— святителя Порфирия, архиепископа Газского, поминальная 2-я суббота Великого поста ; 12 марта — второе воскресенье Великого поста, святителя Григория Паламы, Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских;

— второе воскресенье Великого поста, святителя Григория Паламы, Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских; 13 марта — третья неделя Великого поста, преподобного Василия Исповедника;

— третья неделя Великого поста, преподобного Василия Исповедника; 14 марта — преподобномученицы Евдокии;

15 марта — священномученика Феодота, святителя Иова, митрополита Киевского и всея Руси;

16 марта — мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска;

17 марта — преподобного Герасима на Иордане, мучеников Павла и Юлиании;

18 марта — святого Конона Мандонского; поминальная третья суббота Великого поста;

— святого Конона Мандонского; поминальная третья суббота Великого поста; 19 марта — третье воскресенье Великого поста, Крестопоклонная, память 42 мучеников из города Амморея, Константина и его матери Елены;

— третье воскресенье Великого поста, Крестопоклонная, память 42 мучеников из города Амморея, Константина и его матери Елены; 20 марта — четвертая неделя Великого поста, священномучеников, которые в Херсонесе епископствовали: Василия, Ефрема, капитана, Евгения и других;

— четвертая неделя Великого поста, священномучеников, которые в Херсонесе епископствовали: Василия, Ефрема, капитана, Евгения и других; 21 марта — преподобного Феофилакта, епископа Никомидийского;

22 марта — 40 мучеников Севастийских;

23 марта — мучеников Кодрата, Киприана, Анекта и Крискента;

24 марта — святителей Софронеев, Антипа и Ефимия;

25 марта — преподобного Феофана, святого Григория Двоеслова, преподобного Симеона Нового Богослова; поминальная 4-я суббота Великого поста;

— преподобного Феофана, святого Григория Двоеслова, преподобного Симеона Нового Богослова; поминальная 4-я суббота Великого поста; 26 марта — 4-е воскресенье Великого поста, день памяти святого Никифора, Патриарха Константинопольского, мученицы Кристины Персидской;

— 4-е воскресенье Великого поста, день памяти святого Никифора, Патриарха Константинопольского, мученицы Кристины Персидской; 27 марта — пятая неделя Великого поста, преподобного Венедикта, святого Феогноста, митрополита Киевского;

— пятая неделя Великого поста, преподобного Венедикта, святого Феогноста, митрополита Киевского; 28 марта — мученика Агапия и с ним семи мучеников: Пуллия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев;

29 марта — мученика Савина, священномученика Александра;

30 марта — четверг Великого канона, преподобного Алексия, мужа Божия, мученика Марина;

31 марта — святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского, мучеников Трофима и Евкарпия.

Напомним, мы писали календарь питания на каждый день в Великий пост, что можно и нельзя есть, и кому стоит удержаться от пищевых ограничений.

Раньше мы рассказывали, когда лучше крестить ребенка в 2023 году. Церковь выступает категорически против, когда родители выбирают дату крещения по лунному календарю, натальной карте или астрологическим прогнозам.

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