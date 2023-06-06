Мінкульт завершив роботу у Лаврі: УПЦ МП має 3 дні, щоб покинути храм

Києво-Печерська лавра. Фото: google

Мінкульт завершив роботу у Києво-Печерській лаврі та підписав із Заповідником відповідний акт. У представників УПЦ МП є 3 дні, щоб покинути приміщення.

Про це повідомляє очільник Мінкульту Олександр Ткаченко.

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Деталі акту

Вчора, 5 червня, комісія Мінкульту підписала акт з приймання-передачі державного майна у користування Заповідника.

Згідно з ним у користування держави повернули 79 об'єктів, які знаходяться у різному стані. І наголосив, що представники УПЦ МП допустили самовільну перебудову, добудову, перепланування пам’яток культурної спадщини та будівництво новобудов на території заповідника.

"Загалом комісія перевірила та повертає у користування держави 79 об’єктів. Всі в різних станах. УПЦ МП допущено самовільну перебудову, добудову, перепланування пам’яток культурної спадщини та будівництво новобудов на території Заповідника. З всім цим ще будемо розбиратись", — зазначає Олександр.

Важливо, що після підписання акту в УПЦ МП є 3 дні для того, щоб покинути приміщення. Якщо вони відмовляться це зробити, їм загрожує суд.

"Тепер, після того як Заповідник направив вимогу УПЦ МП про невідкладне звільнення, припинення користування та повернення Заповіднику його майна, остання має протягом 3 робочих днів з дня їх отримання це зробити. У випадку відмови — буде суд для прийняття відповідного рішення щодо усунення перешкод Заповіднику у користуванні майном", — пише Ткаченко.

Заява Олександра Ткаченка. Фото: Telegram

Реакція УПЦ МП

Відомо, що 6 червня представники монастиря відмовилися прийняти акт через канцелярію. Заповідник відправив всі документи поштою та в електронному вигляді.

Також один з митрополитів прокоментував заяву Олександра Ткаченка.

"Ткаченко каже, що підписано акт приймання-передачі майна лаври, а вже в наступному реченні каже, що монастир відмовився підписувати акт про приймання-передачі майна лаври. Мабуть, Олександр Ткаченко підписав цей акт сам із собою. Юридичних наслідків для монастиря заяви Ткаченка не матимуть" — сказав одному з видань митрополит Климент.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в умовах повномасштабної війни в Україні відбулася "церковна реформа", кілька тижнів під Києво-Печерською Лаврою точилися сутички, парафіяни Православної церкви України (ПЦУ) вимагали, щоб Українська православна церква (УПЦ) покинули стіни святині. Після цього по країні церковні громади почали переходили до ПЦУ. Також назвали точні цифри, скільки громад перейшло з УПЦ МП до ПЦУ.