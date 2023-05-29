Скільки церков перейшли від УПЦ до ПЦУ: статистика по країні

Сутички під Києво-Печерською Лаврою. Фото: Новини.LIVE

В умовах повномасштабної війни в Україні відбулася "церковна реформа", кілька тижнів під Києво-Печерською Лаврою точилися сутички, парафіяни Православної церкви України (ПЦУ) вимагали, щоб Українська православна церква (УПЦ) покинули стіни святині. Після цього по країні церковні громади почали переходили до ПЦУ.

Скільки церков ухвалили подібне рішення на пресбрифінгу розповів голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський.

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"За квітень місяць до ПЦУ з московського патріархату перейшли понад 80 громад. Принаймні стільки було повідомлень про зібрання, де віряни вирішили змінити свою підлеглість. За травень було вже понад 50 повідомлень про так збори", — сказав Єленський.

Він додав, що у статутах громад перехід можливо ще не зафіксований, адже це займає певний час.

"Як на мене, процес відбувається не лавиноподібно, але динамічно", — підсумував Єленський.

Нагадаємо, в регіонах почали забороняти Українську православну церкву. Зокрема, Рівненська обласна рада підтримала заборону Української православної церкви московського патріархату в регіоні. Окрім того, релігійні громади УПЦ МП можуть залишитися без культових споруд.

У квітні депутати Хмельницької обласної ради одноголосно підтримали заборону діяльності Української православної церкви московського патріархату на території області. Також у Хмельницькому вирішили забрати в УПЦ МП право на користування 13 земельними ділянками.

А ось у Львові припинили діяльність храмів УПЦ МП.