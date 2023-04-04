​​​​​​​Після побиття військового депутати Хмельницького позбавили землі храми УПЦ МП

Рішення Хмельницької міської ради

Депутати Хмельницької міськради одноголосно проголосували за припинення користування УПЦ МП земельними ділянками під своїми структурами. Під заборону потрапили 12 земельних ділянок.

Про це повідомляє місцеве видання "Всім".

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Рішення по кафедральному собору

Сьогодні, 4 квітня, у Хмельницькому відбулося засідання міської ради, яке розглянуло низку земельних питань, пов’язаних із УПЦ МП.

Зокрема, одноголосним рішенням усі 38 депутатів припинили право користування земельною ділянкою на території Свято-Покровського кафедрального собору.

Які ще церкви УПЦ МП втратили право на використання землі

Крім кафедрального собору, де зараз відбувається опис майна, після чого богослужіння тут будуть звершувати священники ПЦУ, депутати розглянули ситуацію із іншими церквами УПЦ МП у місті.

У підсумку депутати так само одноголосно проголосували за позбавлення права користування земельними ділянками ще 11 релігійних організацій у місті Хмельницький та прилеглих селах .

Це:

Релігійна організація "Церква Святого Великомученика і цілителя Пантеліймона" (попередня назва — Хмельницьке обласне Братство святого Апостола Андрія Первозванного) за адресою Свободи, 7-б. Площа — 0,06 га Релігійна організація "Релігійна громада храму Різдва Пресвятої Богородиці м.Хмельницького Хмельницької Єпархії Української православної церкви" (попередня назва — Релігійна громада Церкви Різдва Пресвятої Богородиці) за адресою Вайсера, 15. Площа — 0,1524 га Релігійна організація "Релігійна громада Храму Казанської Ікони Божої матері м.Хмельницького Хмельницької Єпархії Української православної церкви" (попередня назва — Парафія храму Казанської Ікони Божої Матері) за адресою Шухевича, 11/2. Площа — 0,1236 га Релігійна громада "Релігійна громада Свято-Параскевинської парафії м.Хмельницького Хмельницької Єпархії Української православної церкви" ( попередня назва - Громада Української православної Свято-Параскевинської церкви за адресою Зеньковського, 29. Площа — 0,1625 га Релігійна громада Спасо-Преображенського Храму Української православної церкви за адресою Молодіжна, 2/3. Площа — 0,25 га Релігійна громада "Свято-Покровський Храм м.Хмельницького Хмельницької Єпархії Української православної церкви" (попередня назва — Українська православна церква за адресою Профспілкова, 41. Площа — 0,1529 га Управління Хмельницької єпархії Української Православної Церкви за адресою Свободи, 2б. Площа — 0,5 га Управління Хмельницької єпархії Української Православної Церкви за адресою Тиха, 29/4. Площа — 0,1344 га Релігійна організація "Українська Православна Церква Свято-Георгіївського Храму міста Хмельницького Хмельницької Єпархії Української православної церкви" (попередня назва — Громада Української православної церкви за адресою Івана Франка, 1/15. Тут одразу 2 ділянки, площею — 0,32 га та 0,78 га Свято-Іоанно-Предтеченський Чоловічий Монастир Хмельницької Єпархії Української православної церкви, що знаходиться за адресою вул.Шевченка,5, в с.Велика Калинівка, Хмельницький район. Площа — 1,3446 га Релігійна організація "Релігійна громада Свято-Троїцького Храму с. Черепова, Хмельницького району Хмельницької Єпархії Української православної церкви", що знаходиться за адресою вул.Центральна,38, в с.Черепова, Хмельницький район. Площа — 0,206 га.

Нагадаємо, після бійки у Хмельницькому, коли священники Української православної церкви Московського патріархату напали на військового просто у храмі, міський голова Хмельницького Олександр Симчишин закликав заборонити УПЦ МП в Україні. Він також висловив своє обурення діями поліцейських, які склали протокол про правопорушення на військового.

Фото: "Всім"