После избиения военного депутаты Хмельницкого лишили земли храмы УПЦ МП

Решение Хмельницкого городского совета

Депутаты Хмельницкого горсовета единогласно проголосовали за прекращение использования УПЦ МП земельными участками под своими структурами. Под запрет попали 12 земельных участков.

Об этом сообщает местное издание "Всім".

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Решения по кафедральному собору

Сегодня, 4 апреля, в Хмельницком состоялось заседание городского совета, рассмотревшее ряд земельных вопросов, связанных с УПЦ МП.

В частности, единогласным решением все 38 депутатов прекратили право использования земельного участка на территории Свято-Покровского кафедрального собора.

Какие еще церкви УПЦ МП потеряли право на использование земли

Кроме кафедрального собора, где происходит описание имущества, после чего богослужения здесь будут совершать священники ПЦУ, депутаты рассмотрели ситуацию с другими церквями УПЦ МП в городе.

В итоге депутаты также единогласно проголосовали за лишение права пользования земельными участками еще 11 религиозных организаций в городе Хмельницкий и близлежащих селах.

Это:

Религиозная организация "Церковь Святого Великомученика и целителя Пантелиймона" (предыдущее название — Хмельницкое областное Братство святого Апостола Андрея Первозванного) по адресу Свободы, 7-б. Площадь – 0,06 га Религиозная организация "Религиозная община храма Рождества Пресвятой Богородицы г. Хмельницкого Хмельницкой Епархии Украинской православной церкви" (предыдущее название — Религиозная община Церкви Рождества Пресвятой Богородицы) по адресу Вайсера, 15. Площадь - 0,1524 га Религиозная организация "Религиозная община Храма Казанской Иконы Божией Матери г.Хмельницкого Хмельницкой Епархии Украинской православной церкви" (предыдущее название - Приход храма Казанской Иконы Божией Матери) по адресу Шухевича, 11/2. Площадь – 0,1236 га Религиозная община "Религиозная община Свято-Параскевинского прихода г. Хмельницкого Хмельницкой Епархии Украинской православной церкви" (предыдущее название — Общество Украинской православной Свято-Параскевинской церкви) по адресу Зеньковского, 29. Площадь - 0,1625 га Религиозное общество Спасо-Преображенского Храма Украинской православной церкви по адресу Молодежная, 2/3. Площадь – 0,25 га Религиозная община "Свято-Покровский Храм г.Хмельницкого Хмельницкой Епархии Украинской православной церкви" (предыдущее название — Украинская православная церковь) по адресу Профсоюзная, 41. Площадь - 0,1529 га Управление Хмельницкой епархии Украинской Православной Церкви по адресу Свободы, 2б. Площадь – 0,5 га Управление Хмельницкой епархии Украинской Православной Церкви по адресу Тиха, 29/4. Площадь – 0,1344 га Религиозная организация "Украинская Православная Церковь Свято-Георгиевского Храма города Хмельницкого Хмельницкой Епархии Украинской православной церкви" (предыдущее название — Община Украинской православной церкви) по адресу Ивана Франко, 1/15. Здесь сразу 2 участка, площадью - 0,32 га и 0,78 го Свято-Иоанно-Предтеченский Мужской Монастырь Хмельницкой Епархии Украинской православной церкви по адресу ул.Шевченко,5, в с.Великая Калиновка, Хмельницкий район. Площадь – 1,3446 га Религиозная организация "Религиозная община Свято-Троицкого Храма с. Черепова, Хмельницкого района Хмельницкой Епархии Украинской православной церкви", расположенная по адресу ул.Центральная,38, в с. Черепова, Хмельницкий район. Площадь – 0,206 га.

Напомним, после драки в Хмельницком, когда священники Украинской православной церкви Московского патриархата напали на военного прямо в храме, городской голова Хмельницкого Александр Симчишин призвал запретить УПЦ МП в Украине. Он также выразил свое возмущение действиями полицейских, составивших протокол о правонарушениях на военного.

Фото: "Всім"