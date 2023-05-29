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Сколько общин перешли от УПЦ в ПЦУ: цифры

29 мая 2023 12:38
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Сколько церквей перешли от УПЦ в ПЦУ: статистика по стране
Схватки под Киево-Печерской Лаврой. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В условиях полномасштабной войны в Украине состоялась "церковная реформа", несколько недель под Киево-Печерской Лаврой шли стычки, прихожане Православной церкви Украины (ПЦУ) требовали, чтобы Украинская православная церковь (УПЦ) покинула стены святыни. После этого по стране церковные общины начали переходить в ПЦУ.

Сколько церквей приняли подобное решение на прессбрифинге рассказал председатель Государственной службы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский.

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"За апрель месяц в ПЦУ из московского патриархата перешли более 80 общин. По крайней мере, столько было сообщений, где верующие решили изменить свое подчинение. За май было уже более 50 сообщений о таких собраниях", — сказал Еленский.

Он добавил, что в уставах общин переход, возможно, еще не зафиксирован, ведь это занимает определенное время.

"По-моему, процесс происходит не лавинообразно, но динамично" , — подытожил Еленский.

Напомним, в регионах начали запрещать Украинскую православную церковь. Ровенский областной совет поддержал запрет Украинской православной церкви московского патриархата в регионе. Кроме того, религиозные общины УПЦ МП могут остаться без культовых сооружений.

В апреле депутаты Хмельницкого областного совета единогласно поддержали запрет на деятельность Украинской православной церкви московского патриархата на территории области. Также в Хмельницком решили забрать у УПЦ МП право на пользование 13 земельными участками.

А вот во Львове прекратили деятельность храмов УПЦ МП.

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