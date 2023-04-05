У Львові прихожани собору УПЦ МП проголосували за перехід до ПЦУ

Йдеться про Свято-Георгіївський кафедральний собор на вулиці Бобанича

Свято-Георгіївський кафедральний собор УПЦ МП на вулиці Тараса Бобанича (колишня — Короленка) переходить до ПЦУ.

Про цеповідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

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"Церква на вулиці Тараса Бобанича у Львові. Зараз у храмі ставлять остаточну крапку в існуванні тут так званого московського патріархату. Парафіяни ухвалюють рішення про перехід у ПЦУ. Сподіваюся, вже найближчим часом ця церква стане Гарнізонним храмом ПЦУ", — написав голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Напередодні, міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що церква повинна офіційно стати Українською церквою або ж пройти процес націоналізації.

"Щодо храму на вул. Бобанича. Ситуація складніша. Майно належить релігійній громаді, яка на словах відрікається від МП. Тому тут є два варіанти: офіційно стати Українською церквою, або ж пройти процес націоналізації. Всі необхідні для цього документи вже підготовлено", — йшлося у повідомленні.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що храм УПЦ МП на Сихові планують демонтувати найближчим часом. Уже прийняли першу ухвалу щодо передачі земельної ділянки Православній церкві України, яка належатиме громаді.