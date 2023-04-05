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Во Львове прихожане собора УПЦ МП проголосовали за переход в ПЦУ: детали

5 апреля 2023 11:47
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Марта Байдака
Журналист
Во Львове прихожане собора УПЦ МП проголосовали за переход в ПЦУ
Речь идет о Свято-Георгиевском кафедральном соборе на улице Бобанича.
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Свято-Георгиевский кафедральный собор УПЦ МП на улице Тараса Бобанича (бывшая Короленко) переходит в ПЦУ.

Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий .

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«Церковь на улице Тараса Бобанича во Львове. Сейчас в храме ставят окончательную точку в существовании здесь так называемого московского патриархата. Козыцкий.

Накануне, городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что церковь должна официально стать Украинской церковью или же пройти процесс национализации.

"О храме на ул. Бобанича. Ситуация сложнее. Имущество принадлежит религиозной общине, которая на словах отрекается от МП. Поэтому здесь есть два варианта: официально стать Украинской церковью, или же пройти процесс национализации. Все необходимые для этого документы уже подготовлены", — говорилось в сообщении.

Напомним, мы ранее писали, что городской голова Львова Андрей Садовый сообщил , что храм УПЦ МП на Сыхове планируют демонтировать в ближайшее время. Уже было принято первое постановление о передаче земельного участка Православной церкви Украины, которое будет принадлежать общине.

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